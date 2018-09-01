Узел событий

Украинские СМИ заявили об экологической катастрофе, продлении санкций и крушении «Крыма»

На этой неделе украинские СМИ, мониторящие ситуацию на полуострове, рассказали о ЧП в херсонском порту и о пострадавших селах этого региона, а также о суде над бывшим крымским чиновником и об упорстве Совета Евросоюза.

ЕС будет упорствовать еще полгода

Сайт украинского телеканала сообщает о том, что Совет Европейского Союза принял решение о продлении персональных санкций против россиян и пророссийски настроенных граждан в Крыму и в Донбассе, а также юридических компаний. В частности, в сообщении сайт ссылается на соответствующее заявление Совета ЕС. «Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2019 года», — говорится в сообщении, обороты которого, касающиеся «подрыва территориальной целостности», уже были прокомментированы (естественно, негативно) российским МИДом. Тем не менее, отмечается, что санкции будут действовать против 155 человек и 44 компаний. Они предусматривают замораживание активов на территории ЕС и запрет на въезд в страны — члены Европейского Союза. Персональные санкции ЕС были впервые введены 17 марта 2014 года и постоянно обновлялись и каждый раз продлевались. В последний раз санкции обновились 31 июля шестью компаниями, которые строили Крымский мост между Крымом и полуостровом Тамань.

Нетрезвый таран

Как пишет украинский сайт «Вести», несколько дней назад арестованное в Херсоне российское судно «Механик Погодин» (об обстоятельствах этого ареста «КТ» рассказывал и намерен отслеживать ситуацию, — Ред.) протаранил местный житель, управляя катером с символическим названием «Крым». «В результате столкновения лодку отбросило на причал, управлявший ею мужчина попал в больницу с рваной раной на затылке и множественными ушибами. Однако вряд ли мотивом действий херсонца было желание насолить россиянам путем повреждения грузового судна. Всё вышло куда более банально — мужчина управлял лодкой в нетрезвом состоянии. В темноте он слишком поздно заметил, что перед ним находится препятствие, и не успел отвернуть либо затормозить. За что и поплатился собственным здоровьем», — гласит сообщение на сайте.

Осудили и отпустили

Дело очередного крымского чиновника, задержанного на территории Украины, закончилось для этого самого чиновника более или менее удовлетворительно. В том смысле, что он мог бы домой и не вернуться в обозримом будущем. Как сообщает сайт украинского издания, несколько дней назад херсонский суд приговорил к трем годам условно бывшего заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого задержали на украинской границе с Крымом еще второго февраля текущего года. После задержания украинской стороной ему было предъявлено обвинение в «государственной измене». О подробностях судебного дела сообщил, в частности, в минувшую пятницу, 14 сентября, адвокат Фаруха Камалова Валентин Рыбин в своем Facebook. По его данным, Камалов, который провел за решеткой почти восемь месяцев, еще на прошлой неделе, после суда, отбыл к семье в Крым.

Поржавевшая Херсонщина

О нынешних событиях в Армянске, близлежащих к нему селах и в целом о ситуации на севере Крыма очень хотят знать и жители сопредельных с полуостровом украинских регионов. Поэтому в украинских СМИ сейчас очень много новостей на эту тему. Тем более что и по ту сторону перекопа, конечно же, люди ощутили последствия негативной экологической обстановки. «Крымский „Титан“ все-таки прекратил свою работу, по крайней мере не дымит ни одна его труба. Зато пограничная Херсонщина уже почти три недели не может оправиться от последствий химической атаки, которую осуществил завод. Село Преображенка находится за три километра от завода. Здесь собирают подписи. Люди требуют, чтобы в ситуацию вмешался президент. „Требуем официального признания и выплаты экологической компенсации жителям села за загрязненный воздух и причиненный им вред. Дальше — обустройство в деревне лаборатории для определения уровня загрязнения воздуха“, — заявила жительница села Преображенка Нина Савостина. От кислотной атаки в селе за несколько суток покрылись ржавчиной заборы и техника. Овощи и фрукты пришлось выбросить. Из-за опасной ситуации в семи приграничных селах эвакуировали детей. Малышню отправили в курортный Скадовск, хотя согласие дали не все родители», — сообщается на сайте украинского телеканала.