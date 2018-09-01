Школы и деньги

Нормативно-подушевое финансирование — что это?

Много интересного и нового мы можем узнать при общении со специалистами своего дела. Так, например, во время интервью с министром образования РК Натальей Гончаровой, на основе которого была опубликована статья в газете «Крымский ТелеграфЪ» No 494, мы узнали, что с 1 января 2019 года система образования переходит на некое нормативно-подушевое финансирование учащихся. Что же это такое? Из чего наполняется школьный бюджет? Об этом «КТ» узнавал в МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций».

По цепочке

Хотелось бы сразу пояснить, что привело к желанию понять, из чего же состоит школьный бюджет? С началом учебного года начинается не только образовательный процесс, но и, зачастую, сборы в классах денег на ремонты, закупку новых шкафов, бумаги для учителя и... список этот бесконечен. Вот и начинают возмущаться некоторые родители: «Сколько это может продолжаться?» Конечно же, возмущение родителей понятно, но зачастую это не прихоть учителя, это пожелания самих родителей учащихся. Так как все хотят, чтоб их школьник учился в хороших условиях. С одной стороны, данную мотивацию можно приветствовать, с другой — критиковать. И для того, чтобы понять, как происходит процесс наполнения бюджета школы, мы прошлись по своеобразной цепочке: учитель, директор и, наконец, специализированная организация — «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций». Но ответы на вопросы, к сожалению, удалось получить лишь на «последнем звене» этой цепочки. На уровне учителей и директоров учебных заведений — не то чтобы пассивность, но... осторожность, что ли. Не хотят «прыгать через голову», как говорится. Поэтому получение информации замкнулось в итоге на вышеупомянутом Центре...

Попробуем порассуждать

Из чего же, как мы выяснили, формируются в настоящий момент школьные бюджеты?

«Бюджет школы формируется с двух сторон: за счет средств республиканского и за счет средств муниципального бюджетов. Управлению образования доводится определенная сумма Министерством образования, которая утверждена в бюджете Республики Крым. Мы в свою очередь самостоятельно распределяем финансирование по учебным общеобразовательным учреждениям», — пояснил заместитель директора Центра по экономическим вопросам Анатолий Иванов.

Средства из Республиканского бюджета выделяются преимущественно на заработную плату сотрудникам образовательных организаций. То есть, согласно действующему нормативу — 95% идет на заработную плату сотрудникам и не более 5% идет на прочие расходы: приобретение спортивного оборудования, игрового, учебники, аттестаты, мебель, услуги Интернета и т.д.

Понятно, но что же изменит введение системы уже упоминавшегося нами нормативно-подушевого финансирования? С этим вопросом, как оказалось, не так все просто. «Не стоит много говорить о будущем, ведь система еще не заработала», — поясняют специалисты. Но рассуждать же нам никто не запрещает? Вот и попробуем...

Принципом данной программы является так называемое «следование денег за учеником». То есть, образовательная организация получает деньги по государственному (муниципальному) заданию на обучение каждого ребенка. Меняется схема — республика, как и ранее, будет выделять деньги, но уже согласно не штатной «среднесписочной численности», а с учетом каждого учащегося. Говоря проще, чем больше учеников привлечет к себе какая-нибудь отдельно взятая школа, тем больше денег она получит.

«Образовательная» статистика

Рассказывая о ситуации в сфере образования, стоит обратить внимание не только на школы.

Как сообщила министр образования Крыма Наталья Гончарова, в нынешнем учебном году на территории республики функционирует больше тысячи образовательных учреждений. «В Республике Крым в 2018-2019 учебном году будет функционировать 1124 образовательные организации. Это пять вузов, 37 учреждений системы среднего профессионального образования, 540 школ, включая 16 интернатов, 406 дошкольных учреждений, 134 учреждения дополнительного образования различных форм собственности. В том числе мы в этом году лицензировали две организации частной формы собственности», — отметила она.

По словам Гончаровой, в этом учебном году лицензию не получило 21 учреждение, из которых шесть школ и 15 детских садов. Причинами стало отсутствие пищеблоков или их несоответствие нормам, отсутствие спортивных залов, проблемы с системами водоотведения и отопления.

Ранее она сообщала, что более 200 крымских школ имеют ряд проблем, связанных с обеспечением противопожарной безопасности. Основной проблемой является отсутствие или нерабочее состояние систем противопожарной защиты.

Обещают закончить через неделю

Ремонты школ в Симферополе в рамках подготовки к отопительному сезону будут завершены до 1 октября. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации крымской столицы заявил замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк. «Несмотря на то, что муниципальными контрактами определены более длительные сроки исполнения обязательств подрядчиками, ремонтные работы, связанные с отопительными системами, в школах города будут завершены до 1 октября. Ход их выполнения находится на постоянном контроле», — сказал он.

Также, по его информации, в школах NoNo 14 и 26 уже выполнены работы по ремонту котельных, находящихся в муниципальной собственности. «Подрядной организацией произведен монтаж необходимого оборудования. Документация передана на согласование в ресурсопоставляющие организации. В первой гимназии завершен демонтаж лежака, рабочие приступили к установке нового. До первого октября монтаж будет завершен», — добавил Круцюк. Он также уточнил, что на ремонтные работы в школе No 24 определен новый подрядчик, который выполнит замену радиаторов в срок до начала октября.