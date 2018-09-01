Общая ноша

Нужно ли платить за свет в подъезде, если он не горит?

Что сегодня можно купить на 35 рублей? Для большинства крымчан это, в сущности, вообще не деньги. Но если такую сумму собрать со всех жильцов, скажем, типовой трехподъездной девятиэтажки? Образуется неплохой капитал. А в случае, если свой скромный взнос сделает каждый из жильцов тысяч многоквартирных домов республики, взимающая деньги компания может запросто озолотиться.

За что?

Именно так рассуждают наши читатели. Жители многоквартирного дома в Симферополе обратились в «КТ» с просьбой разобраться, на каком основании ГУП РК «Крымэнерго» ежемесячно собирает по 35 руб. с квартиры сверх счета.

«Нам сказали, что эти деньги взимаются за внутридомовое освещение. А если в некоторых домах на этажах и в подъездах нет света, за что мы платим? — возмущаются читатели. — В „Крымэнерго“ сказали, что брать по 35 руб. с квартиры распорядилось руководство. Почему именно такая сумма? Получается около 2 тыс. в месяц с одного двухподъездного дома, учитывая, что не все жильцы платят».

С этими вопросами симферопольцы обратились к министру топлива и энергетики РК Вадиму Белику, который переадресовал запрос в ресурсопоставляющую компанию. Хотя, в сущности, всё и так понятно.

Еще летом прошлого года в платежных квитанциях крымчан появилась новая графа — за электрическую энергию на общедомовые нужды. Речь идет об оплате освещения лестничных площадок и маршей, коридоров, подъездов и площадок перед ними, подвалов и чердаков, а также снабжения электроэнергией лифтов, домофонов, противопожарных и иных сигнализаций, общих антенных усилителей, насосов и прочего оборудования. В эту же сумму включены технологические потери внутридомовых сетей. Начиная с прошлого года все перечисленные энергозатраты оплачиваются жильцами. Для справки, это не какое-нибудь крымское ноу-хау: система оплаты ОДН регулируется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, утвержденными федеральным правительством.

Как считать?

Конечно, главный вопрос, волнующий большинство потребителей, — кто и как определяет сумму взносов на ОДН? Возможны два варианта ее расчета. Причем в одном и в другом случае тариф наверняка получится разным. Итак, первый вариант — когда в доме установлен общедомовой прибор учета. То есть помимо индивидуальных квартирных счетчиков есть еще один — на всю многоэтажку. В этом случае посчитать сумму к оплате легко: это разница между количеством энергии, потребленной домом, и объемом электричества, потраченного во всех квартирах.

Если общедомового счетчика нет, имеет место второй вариант: количество электроэнергии на ОДН определяется, исходя из установленных нормативов, утвержденных Государственным комитетом по ценам и тарифам РК. В них учитывается площадь территорий общего пользования, этажность здания и наличие лифтов. Потребление на ОДН рассчитывается путем умножения норматива на суммарную площадь мест общего пользования. Тарифы при этом используются следующие. Для домов без лифта: 1–2 этажа — 0,12 Вт/ч (в месяц за каждый квадратный метр, считающийся общим имуществом дома); 3-4 этажа — 0,19 Вт/ч; 5 этажей — 0,21 Вт/ч. Для домов с лифтами: 6-9 этажей — 0,58 Вт/ч; 10 и более — 0,74 Вт/ч.

Чтобы было понятнее, опробуем формулу на конкретном примере: для пятиэтажки (60 квартир) по ул. Мальченко, 15а. Площадь помещений общего имущества здесь составляет 772,9 квадратных метра. Норматив для данного типа жилых домов — 0,21 Вт/ч. Получается, что общее потребление на ОДН всех жильцов составляет 162,3 Вт/ч. Далее полученная сумма распределяется между собственниками помещений пропорционально площади: традиционно чем просторнее квартира, тем больше приходится за нее платить. Полученные таким образом киловатт-часы умножаются на тариф оплаты электроэнергии, что и дает итоговую сумму в квитанции. Понятно, что для каждого дома она будет разной: кто-то платит 35 руб. в месяц, а кто-то — не больше десяти. Например, для жителей девятиэтажного дома № 82 по проспекту Победы стоимость электроэнергии на ОДН будет такой: для однокомнатной квартиры — около 9 руб. в месяц, для двухкомнатной — 11, для трехкомнатной — меньше 14.

Если вы убеждены, что для вас расходы на общедомовые нужды рассчитаны неверно (всякое бывает), в «Крымэнерго» рекомендуют обращаться на «горячую линию» предприятия. Сделать это можно по телефонам: 8-800-50-60-007 (с мобильного) и 0-800-50-60-007 (со стационарного). Другой вариант — обратиться в абонентский отдел своего отделения энергосбыта.

Что делать?

Теперь к вопросу о недовольстве наших читателей. Оно вполне понятно, вот только направлено было не по адресу. Ни Министерство топлива и энергетики, ни «Крымэнерго» не имеют никакого отношения к размеру тарифа (его, как уже было сказано, устанавливает уполномоченной госкомитет) или к качеству освещения в том или ином подъезде. Тут, кстати, очевидна недоработка сотрудников ресурсоснабжающей компании. Вместо того, чтобы разъяснять потребителям, за что и по какому принципу с них собирают деньги, представители «Крымэнерго» предпочитают отмахиваться от вопросов абонентов в духе «начальство распорядилось».

«Чтобы не переплачивать за ОДН, гражданам рекомендуется установить общедомовой счетчик. Это позволит жильцам платить только за реально потребленное количество электроэнергии — по факту, — комментирует представитель АНО „ЖКХ Контроль РК“ Вячеслав Мартынов. — Если же у граждан есть претензии к отсутствию освещения в местах общего пользования, восстанавливать его обязана управляющая компания, а не „Крымэнерго“. Обращение с соответствующим требованием необходимо подавать в УК в письменном виде. Если меры приняты не были, следует написать жалобу в Инспекцию по жилищному надзору РК. Ведомство выдаст официальное предписание для компании, а если освещение так и не будет восстановлено, предприятию придется заплатить штраф».