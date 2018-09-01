Высшая степень охраны

Какие крымские заповедники получили особый статус

На этой неделе государственные природные заповедники Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Таким образом, природоохранный вопрос полуострова, как и обещала российская власть, получил наивысшее внимание, а соответствующие территории — наивысшую защиту. Что это за заповедники, чем примечательны? Где они находятся и какие природные богатства хранят? «Крымский ТелеграфЪ» решил собрать все крымские ООПТ в одном материале.

Федеральные возможности

Итак, список российских ООПТ увеличился на пять государственных природных заповедников: «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» и два государственных природных заказника: «Каркинитский» и «Малое филлофорное море». Как сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания на территории заповедников режима особой охраны.

Казантипский заповедник

Расположен на севере Керченского полуострова на мысе Казантип. Включает в себя как территорию мыса Казантип, так и прибрежно-аквальный комплекс. Площадь 450,1 га.

В ходе уточнения границ в 2002 году заповедная территория Казантипа уменьшилась в два раза. Охранная зона, которая могла быть создана при организации заповедника, так и не была создана. И сегодня Казантипский природный заповедник — участок в форме «бублика», внутри которого ведется хозяйственная и промышленная деятельность (добыча нефти и распаевание земли). Также власти города Щелкино, который находится рядом с заповедником, добиваются выделения части заповедной территории под городское кладбище. Всего на Казантипе насчитывается 541 вид сосудистых растений, составляющих 40% флоры равнинного Крыма и 60% флоры Керченского полуострова. Из них 25 видов занесены в Красную книгу. Фауна заповедника насчитывает 188 видов позвоночных и более 450 видов беспозвоночных животных. 35 видов животных занесены в Красную книгу.

Карадагский заповедник

Находится в юго-восточной части Крыма. Занимает территорию вулканического массива Карадаг в 36 км на юго-запад от Феодосии, между Отузской и Коктебельской долинами. Площадь — 2874,2 га, в том числе суши — 2065,1 га и акватории Черного моря — 809,1 га. Флора Карадага насчитывает более 2500 видов, 79 видов особо редких растений занесены в Красную книгу. Фауна заповедника насчитывает 5300 видов. 18 видов животных занесены в Красную книгу. Здесь водятся лиса, дикий кабан, косуля, каменная куница. Морская биота акватории заповедника представлена типичной черноморской флорой (454 вида) и фауной (около 900 видов). У берегов Карадага встречаются все три вида черноморских дельфинов: дельфин-белобочка, афалина и черноморская морская свинья (азовка). Вдоль побережья распространены колонии занесенных в Красную книгу хохлатых бакланов. С 2012 по 2015 год в заповеднике было несколько «экологических» скандалов, связанных с желанием разнообразных бизнесменов устроить в том районе промышленные горнодобывающие карьеры.

Лебяжьи острова

Расположены в Каркинитском заливе, на территории Раздольненского района, на северо-западе Крымского полуострова. Площадь — 9612 гектаров. Свое название острова получили от немецкого ученого Браулера, побывавшего здесь в конце XIX века, увидевшего огромное количество белых лебедей-шипунов и посчитавшего, что тут находятся их места гнездования. Впервые территория была заповедана в 1947 году. Сброс части пресной днепровской воды в Каркинитский залив по каналам и коллекторам также увеличил кормовую базу островов, что привлекло сюда еще большее количество птиц. И вообще, мелководье, обилие растительной и животной пищи привлекают сюда множество пернатых, преимущественно водоплавающих. В состав заповедной территории включены 6 островов, вытянувшихся на 8 км вдоль берегов Крыма с юго-запада на северо-восток. Острова от Крыма и друг от друга отделены мелководными проливами. Высота островов над уровнем моря не превышает 1–2 метра. Самый крупный из островов — около 3,5 км в длину и около 350 м в ширину.

Опукский заповедник

Находится на юге Керченского полуострова. Площадь 1592,3 га (из них 62 га — акватoрия Чернoгo мoря с oстрoвами Скалы-Кoрабли, вoзвышающимися в мoре в 4 км oт берега). Этo самый большой заповедник Керченскoгo пoлуoстрoва. В сoстав запoведника вхoдят участки суши в райoне мыса Опук, гoра Опук, oзерo Кояшское На территoрии запoведника сoхранились руины древнегo греческoгo гoрoда Киммерик, десятки древних кoлoдцев. Здешнюю флoру сoставляют 766 видoв, из них 53 вида включены в Красную книгу. Пoсещение запoведника вoзмoжнo тoлькo с научнoй и экoлoгo-oбразoвательной целями в сoпрoвoждении рабoтникoв заповедника. Для этoгo на территoрии запoведника разрабoтаны три сухoпутные экoлoгические трoпы: «Урoчище Опук», «Между мoрем и oзерoм», «Прибрежная» и мoрской маршрут «Элькен-Кая».

Ялтинский горно-лесной заповедник

Площадь 14523 га. Территория заповедника навечно изъята из хозяйственной эксплуатации, её использование допускается только с научными целями или для обеспечения сохранения, приумножения богатств заповедника. На территории расположены такие достопримечательности, как вершина (зубцы) горы Ай-Петри, пещера Трехглазка, водопад Учан-Су и перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен). Заповедник простирается вдоль побережья Черного моря полосой с юго-запада на северо-восток от Фороса до Гурзуфа на 40 км, максимальная ширина заповедника с севера на юг — 23 км. В состав входит также небольшая часть побережья Черного моря. Наивысшая точка заповедника — гора Рока (1349 м). Около 75% территории занимают леса. Всего в заповеднике произрастает около 1363 видов растений, что составляет 65% видов Горного Крыма. Среди них 78 видов редких растений, занесенных в Красную книгу. По сравнению с флорой, фауна заповедника гораздо менее богата. Больше всего здесь обитает видов птиц — 150, на втором месте по разнообразию млекопитающие — их 37 видов, но из них 30 — краснокнижные.

Каркинитский заказник

Орнитологический заказник в акватории Каркинитского залива ограничен мысом Картказак и территорией заповедника Лебяжьи острова. Площадь — 27 646 га. Административно относится к Красноперекопскому и Раздольненскому районам Крыма. Имеет незначительный сухопутный участок — в 2,5 км севернее села Курганное. Это одно из наибольших мест зимовки и гнездования водно-болотных птиц в северном Причерноморье. Находится на важном участке миграционного пути птиц из Европы в Африку и Азию. Количество видов пернатых, встречающихся на его территории и акватории, достигает 265. Здесь во время линьки сосредотачиваются лебеди и другие водоплавающие птицы. В нерестовый период и в период линьки лебедя-шипуна на территории заказника объявляется особый режим (запрет проезда транспорта, нахождения посторонних лиц, использования природных ресурсов и т. п.). Но кроме птиц, заказник защищает также обитающих здесь млекопитающих: дельфинов, большого тушканчика и белого хоря. Кроме того, здесь охраняются 4 вида исчезающих рыб: шип, белуга, черноморский лосось, морской конек.

Национальный парк «Крымский»

Общая площадь национального парка — 34563 га, которые относятся к основной горно-лесной части. Основная часть заповедника занимает центр Главной гряды Крымских гор. Здесь находятся самые высокие горные массивы Крыма — Ялтинская яйла, Гурзуфская яйла, Бабуган-яйла, Чатыр-Даг-яйла с вершинами: Роман-Кош (1545 м), Большая Чучель (1387 м), Черная (1311 м). Большое количество осадков и густой лесной покров обусловили то, что в центральной части заповедника берут начало многие крымские реки — Альма, Кача, Тавельчук, Коссе, Марта, Улу-Узень, Авунда, Дерекойка, Донга. Здесь расположено около 300 горных ключей и родников, среди которых наиболее известный Савлух-Су, благодаря своей целебной, с ионами серебра, воде. Здесь растет более 1200 видов растений (половина крымской флоры), из которых 29 видов занесены в Европейский красный список, а еще 9 видов охраняются Бернской конвенцией. 100 видов растений и грибов, растущих в заповеднике, занесены в Красную книгу. В заповеднике обитает более 200 видов позвоночных животных (половина от всех, встречающихся в Крыму). 30 видов животных занесены в Европейский красный список, 52 вида — в Красную книгу. Из 160 представленных в заповеднике видов птиц около 70 гнездится на его территории. В заповеднике обитает наибольшая в Крыму популяция крымского оленя благородного.

Малое филлофорное поле

Ботанический заказник, расположенный в акватории Черного моря на территории Красноперекопского и Раздольненского районов. Крупнейший по площади заказник Крыма. Площадь — 38 500 га. Цель создания заказника (создан в 2010 году) — охрана колонии водорослей из рода филлофора (Phyllophora). Расположен в акватории Каркинитского залива Черного моря. Это один из четырех природоохранных объектов в Каркинитском заливе (другие: Лебяжьи острова, Каркинитский, частично Бакальская коса). На территории заказника были зарегистрированы 4 вида водорослей, 4 вида ракообразных, 7 видов рыб, 1 вид двустворчатых моллюсков и 3 вида морских млекопитающих, которые занесены в Красную книгу.

Но филлофора — не только достопримечательность Черного моря, не только украшение. Она еще и ценное сырье, с высоким содержанием йода (3 кг на тонну). Это источник одного из самых сильных желеобразующих веществ естественного происхождения — агароида, близкого по составу к агар-агару. Желеобразующие свойства агара выше раз в десять, чем у желатина. Агар-агар используется в производстве косметики, продуктов питания, медицинских препаратов, при микробиологических исследованиях и т.д. Зефир, мороженое, мармелад, зубные пасты, помады, эмульсии и питательные среды — всё это агар.

Кстати

Всего в современной системе ООПТ федерального значения насчитывается 110 государственных природных заповедников, 17 памятников природы и 67 дендрологических парков и ботсадов. Общая их площадь составляет 70,4 млн га.