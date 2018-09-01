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Защищая свои права

Cоставление жалобы (заявления) в прокуратуру

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о составлении жалобы (заявления) в прокуратуру. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Возможности и основания

Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 предоставляет каждому гражданину возможность подать жалобу в органы прокуратуры для остановки неправомерных действий других лиц (государственных служащих, предпринимателей и др.) и реализации ущемленных прав.

Любой гражданин вправе обратиться в прокуратуру с жалобой (заявлением), по основаниям, которые перечислены в пп. 3 п. 1.9. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30.01.2013 N 45:

- содействие в реализации ваших прав и свобод или прав и свобод других лиц;

— сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов;

- сообщение о недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц;

- критика деятельности указанных органов и должностных лиц.

При этом прокуроры не разрешают сообщения о преступлениях. В случае их поступления в органы прокуратуры такие сообщения передаются в орган, уполномоченный их рассматривать. Жалоба в органы прокуратуры подается, если вы обращаетесь с просьбой о восстановлении или защите нарушенных прав и свобод или законных интересов ваших либо других лиц. Так, обращение в прокуратуру может быть связано с нарушением жилищных прав граждан (например, вызванным ненадлежащими действиями управляющей компании), трудовых прав (например, задержкой выплаты заработной платы), незаконным отказом в приеме в детский сад и т.д.

В какой форме?

Обращение в прокуратуру может быть изложено в письменной, устной форме или в форме электронного документа.

В соответствии с п. 2.8. вышеуказанной Инструкции, в письменной жалобе (заявлении) необходимо указать:

1) наименование органа прокуратуры, куда подается заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность;

2) фамилию, имя, отчество заявителя;

3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;

4) суть вопроса, а также сведения, достаточные для разрешения обращения;

5) личную подпись;

6) дату обращения.

Жалоба (заявление), поступившее в форме электронного документа, обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество заявителя, адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.

В жалобе (заявлении) следует подробно изложить суть вопроса, а также обстоятельства дела, имеющие значение для рассмотрения обращения.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов необходимо приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Например, в случае нарушения права на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты следует приложить копию трудового договора, а также доказательства невыплаты зарплаты, если они имеются.

При направлении заявления (жалобы) в виде электронного документа приложения направляются в электронной форме.

Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку на контент интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути обращения.

Жалобу (заявление) и необходимые документы можно направить в органы прокуратуры почтовым отправлением, телеграфом, с помощью факсимильной связи или информационных систем общего пользования (официального сайта), а также путем подачи непосредственно в канцелярию органа прокуратуры по месту нахождения.

Для того чтобы органы прокуратуры рассмотрели жалобу, заявитель должен составить ее в соответствии с требованиями Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. Также нужно соблюдать определенные правила деловой переписки: четкость текста, достоверность предоставленных доказательств и наличие всех обязательных реквизитов.

По итогам рассмотрения жалобы (заявления) прокуратура может:

— Отказать в её удовлетворении, ссылаясь на отсутствие нарушения законов в изложенных фактах.

— Потребовать предоставления дополнительных сведений — они также будут рассматриваться в аналогичные сроки, как новая жалоба.

— Провести проверку изложенных фактов, вынести предупреждение, если они подтвердятся, потребовать устранения имеющихся нарушений или ошибок в реализации прав обратившегося гражданина.

— Инициировать возбуждение уголовного дела или дела об административном правонарушении на основании фактов и проведенных проверок.

— Направить исковое заявление в суд.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:01

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