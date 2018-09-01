Исчезнувшие острова Чёрного моря

Как древние историки и географы рассказывали о Понте и Таврии

Античные учёные, собиравшие материалы об окружающем их мире, немало внимания в своих трудах уделили Черному морю и Крыму, называя их Понтом и Таврией соответственно. Описание географии причерноморского региона в их сочинениях может поразить любого исследователя: например, в некоторых из них рассказывается о том, что нынешние крымские степи некогда были морским дном, а в Черном море на месте Крыма и Тамани находились семь островов...

Атлантида Аполлония Родосского

Всемирно известный, загадочный, невесть как и когда исчезнувший остров Атлантида давал повод для исследований, размышлений и, чего уж греха таить, спекуляций уже в античную эпоху. И, конечно же, интересовались этим вопросом древние поэты.

«От реки Каркинита начинается Таврия, когда-то окруженная со всех сторон морями, в том числе и там, где ныне степи. Дальше, постепенно возвышаясь, переходит в обширные горы. На них живут 30 племен, из которых 23 в глубине горного массива, 6 — в городах (ближе к морю). Это оргоцины, харакены, ассираны, стактары, акисалиты и калиорды. По гребню же гор живут скифотавры. С запада замыкается Новым Херсонесом, с востока — землями скифов-сатавков», — это переведенная на русский язык цитата из книги Плиния Старшего «Естественная история». Еще любопытно, что на месте нынешнего Керченского пролива, по словам Плиния, располагался некий остров Алопека, которого во времена самого древнеримского писателя, жившего в I веке нашей эры, уже не существовало. А у Аполлония Родосского, написавшего поэму «Аргонавтика», есть упоминания об Атлантиде, которая, по его мнению, находилась именно в Черном море.

«Среди упоминаний античных географов, связанных с потопом и вообще с трансгрессиями и регрессиями моря, чрезвычайного внимания заслуживает то, что на месте Керченского пролива, — а мы знаем, что по одну сторону была Таврида, а по другую — Тамань, — существовал архипелаг из семи островов, — рассказала „КТ“ кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Татьяна Фадеева. — Эти острова были посвящены разным богам, среди них один был посвящен высшему божеству Панхайя. Этот остров, очевидно, исчез. По крайней мере, сказано, что он погрузился в воды. Один из этих островов или все они вместе взятые назывались Атлантидой. В любом случае, название Атлантида в поэме „Аргонавтика“ присутствует».

По всей видимости, два из шести оставшихся островов (Крымские горы и керченские возвышенности), когда вода отступила, образовали Крым, а четыре — Тамань.

От болота до большой воды

Однако не только античные авторы, но и представители эпохи Просвещения упоминали о серьезных перепадах уровня Черного моря. Известный французский военный инженер Левассёр де Боплан, который в 17 веке в Крыму кроме строительства крепостей занимался картографией, прислушивался к местным легендам. Он писал о том, что здесь был потоп, в подтверждение чему оставил любопытные карты, по которым можно судить о том, что Азовское море то наполнялось водой, то пересыхало. Об этом свидетельствуют два противоположных по смыслу названия Азовского моря. Одно из них — Тамарунда, которое упоминает Плиний-старший, сопровождая его определением «кормилица Черного моря», «Матер Понто», свидетельствующее о том, что когда-то оно было переполнено водой. У Боплана употребляется другое название Азовского моря как лимана, то есть Азовское море превратилось в серию болот — «Паос Меотис». Русло Дона изображено у него в виде дельты, которая упирается прямо в Черное море. Азовское море в его привычных очертаниях на его картах отсутствует. Хотя в его время Азовское море уже имело очертания, близкие к современным.

«Это открывает перед нами интересные перспективы узнать, какие еще существовали карты, сохранившиеся у местного населения, которые использовали уже в 15 веке, когда по системе Птолемея воспроизводили эти карты, — говорит Татьяна Фадеева. — Мы там находим такие анахронизмы, которые свидетельствуют о глубине памяти местного населения».

Кстати, исследования крымских геологов подтверждают, что Черное море с момента, как заполнилось водами Средиземного примерно 7500 лет назад, периодически то опускалось, то поднималось снова, и Крым затапливало, таким образом, меняя его очертания, ведь высота многих степных районов не превышает и 10 метров. Все это отразилось в древнегреческих поэмах, многие отрывки из которых дошли до наших дней.