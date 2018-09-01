Тихая охота

Роспотребнадзор информирует о мерах профилактики отравлений грибами

Оказывается, около 4% случаев всех отравлений приходится на употребление ядовитых грибов. Причины этих отравлений заключаются в токсичности самих грибов, обусловленной наличием токсинов (или микотоксинов), в накоплении в процессе роста гриба тяжёлых металлов, пестицидов, радионуклидов, поражении грибов вредителями, а также в продолжительном хранении собранных грибов без их кулинарной обработки либо длительном хранении уже приготовленных грибов.

Наиболее часто случаются отравления грибами, которые имеют внешнее сходство со съедобными и случайно собираются вместе с ними. Чтобы избежать такой ошибки, необходимо хорошо изучить общие признаки грибов и знать характерные отличия ядовитых видов.

Собирать следует только известные вам виды грибов. Неизвестные или сомнительные грибы нельзя употреблять в пищу. Следует помнить, что характерные признаки могут отсутствовать у некоторых экземпляров, например, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться сильным дождём, шляпка бледной поганки, срезанная у самого верха, не позволяет заметить кольцо.

Для детей многие грибы намного опаснее, чем для взрослых, поэтому употребление даже «хороших» грибов детьми следует ограничить.

В целях профилактики отравлений грибами следует обратить внимание на правила их реализации:

1. Продажа грибов разрешается на рынке в специально отведенном месте. Рассредоточенная торговля грибами в различных местах рынка не допускается. Запрещается продажа грибов в неустановленных местах (на вокзалах, улицах, площадях и др.).

2. К продаже на рынке допускаются грибы только в свежем и сушеном виде, прошедшие обязательную экспертизу в ветеринарно-санитарной лаборатории рынка.

3. Съедобные грибы допускаются в продажу только свежесобранными, рассортированными по ботаническим видам, тщательно очищенные от земли, мусора, вредителей, неповрежденные и непомятые. Воспрещается заготовка и продажа дряблых, переросших, поврежденных личинками, слизнями и плесенями, испорченных грибов.

4. Во избежание случаев отравлений грибы с отрезанными полностью или частично ножками (пеньками), в особенности шампиньоны и сыроежки, к продаже не допускаются.

5. Категорически запрещается продажа смеси из различных видов грибов.

6. Запрещается реализация сухих грибов домашнего изготовления.

7. Запрещается продажа продуктов переработки грибов, изготовленных в домашних условиях (грибов вареных, соленых, маринованных, грибной икры, грибных солянок и других продуктов из измельченных грибов, грибных «консервов» в банках с закатанными крышками, изготовленных в домашних условиях).

В целях профилактики пищевых отравлений грибами рекомендуется придерживаться элементарных правил безопасности.

Во-первых, собирать следует только хорошо известные грибы, оставляя старые и переросшие (даже и не червивые) за бортом корзинки, ни в коем случае не употреблять в пищу грибы, внешний вид которых вызывает хотя бы малейшее сомнение.

Во-вторых, не нарушайте технологию приготовления грибов. Помните, что долго грибы не хранятся, особенно в тепле.

В-третьих, возбудители ботулизма, попавшие на гриб из почвы, хорошо развиваются при отсутствии кислорода, т. е. в герметически закупоренных банках, образуя очень сильный токсин. Основными признаками ботулизма являются головная боль, головокружение, сухость во рту, ухудшение зрения — туман и двоение, зрачки слабо реагируют на свет, походка шаткая, веки опущены, движение рук затруднено, температура нормальная.

При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.