→ Байки, сонеты Нехорошие мысли В прошлом номере «Крымского Телеграфа» мы рассказывали о том, как Служба капстроительства Крыма хочет за два месяца (к концу 2018 года) построить новый детский сад-ясли на 120 мест в симферопольском микрорайоне Новониколаевский (Ак-Мечеть). Новый детсад – дело очень хорошее, никто не спорит. Вопрос – в авральных сроках и, как следствие, предполагаемом сомнительном качестве работ. В связи с этим обратила на себя внимание и вот какая информация, появившаяся на этой неделе. Мы ни на что не намекаем, да и исходные данные, как говорится, различны. Общее тут – качество работ и, конечно же, безопасность детей. Судите сами. Следкомитет направил в суд уголовное дело в отношении учредителей и руководителей строительной компании, построившей непригодный к эксплуатации детский сад в Алуште. «Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителей и руководителей строительной компании ООО «СК «Регион». В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемых. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму. Компания занималась строительством модульного детского сада в Алуште. Не выполнив взятые на себя обязательства, фирма построила непригодное для эксплуатации капитальное строение. Таким образом, были похищены денежные средства, которые выводились со счетов строительной компании и расходовались по своему усмотрению. По данным пресс-службы, уголовные дела были возбуждены по части 4 статьи 159 – мошенничество, части 3 и 4 статьи 174 – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и части 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки. Вот такой «детский сад»... Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года Еще статьи: Детский сад какой-то… Уголовные личности За что хотели убить Мавлютова? Креветкин закон И посадить некого... Просмотров: 37 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:48