Говорят, что... не беспокоятся о безопасности детей

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Ольга К. призывает обратить внимание на небезопасную для жизни людей ситуацию: «Это наболевшая тема, ­ с. Мирное. Начиная с с. Белоглинка и заканчивая с. Красное. Наши дети ходят в школу и в детский сад по проезжей части дороги, рядом с машинами. Неместные водители не придерживаются указанной скорости на дороге, обгоны совершают часто, несмотря на то что лежат «лежачие полицейские», у нас даже нет обочин, только грязь. На эту грязь можно положить тротуар, что будет гарантом безопасности наших детей и близких. По всей дороге нет опознавательных знаков «детских учреждений», ни одной «зебры». Хватит игнорировать нас. Зачем ждать несчастья?»