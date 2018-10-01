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Говорят, что... Салгир превращается в огород
Светлана Ш. заметила, как в последнее время преобразилась главная водная артерия крымской столицы, и речь вовсе не о мусоре, Салгир «перешел на новый уровень»: «Прикольно, кабачки, помидоры и хрен растут в речке, фото с моста улицы Воровского».
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года
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