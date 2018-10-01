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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... городское кладбище превратилось в свалку

Говорят, на Симферопольском городском кладбище творится страшное. Мусор уже лежит на могилах. Симферопольцы сообщают, что не осуществляется вывоз мусора уже более двух месяцев. Хотя, признаться, не везде. Исключение составляет 56-й сектор, где «покоятся родственники симферопольской элиты». Граждан такое неравноправие возмущает: «Похоже, что и после смерти люди распределяются на простых и блатных. Люди, это страшно. К чему мы придем?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года

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Просмотров: 198 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:57

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