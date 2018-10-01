В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... списанные трубы превратили в новые перила Говорят, ЖЭУ Киевского района придумало интересное ноу-хау. Старые списанные канализационные трубы там превращают в новые перила. Жителей района находчивость коммунальщиков прямо-таки пора­зила. «Молодцы, безотходное прои­зводство», – иронизируют они. И сразу высказывают пожелание, мол, неплохо было бы как-то подготовить отработанный материал к новой жизни, паутину, например, снять, а еще лучше покрасить. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... вместо системы водоснабжения – фонтан Списанные под беженцев миллионы Говорят, что... грязь и ныне там Раскопали и бросили Образец бесхозяйственности