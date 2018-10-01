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Говорят, что... списанные трубы превратили в новые перила
Говорят, ЖЭУ Киевского района придумало интересное ноу-хау. Старые списанные канализационные трубы там превращают в новые перила. Жителей района находчивость коммунальщиков прямо-таки поразила. «Молодцы, безотходное производство», – иронизируют они. И сразу высказывают пожелание, мол, неплохо было бы как-то подготовить отработанный материал к новой жизни, паутину, например, снять, а еще лучше покрасить.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года
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