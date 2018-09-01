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Пора-пора-порадуется зритель в ноябре

Главной премьерой симферопольского музтеатра в новом сезоне станет мюзикл «Три мушкетера»

Фееричным гала-концертом в прошлую субботу Государственный академический музыкальный театр РК открыл свой 64-й сезон. Побывавший на открытии «Крымский ТелеграфЪ» не только получил свою щедрую порцию эстетического удовольствия, но и случайно подслушал в антракте беседу одной пары: мужчина восторженно делился со своей спутницей, как во время некоторых вокальных выступлений он даже закрывал глаза, чтобы глубже прочувствовать энергетику музыки и голосов. О том, что почти трехчасовое представление получилось действительно потрясающим, говорят и зрительские отклики в соцсетях: «Я был на всех открытиях театрального сезона с 2015 года. Могу сказать смело, что театр достиг колоссальной высоты таланта и мастерства!»

Где ваша шпага, сударь?

Итак, 9-10 ноября состоится ключевая премьера 64-го сезона — мюзикл «Три мушкетера» в постановке главного режиссера Владимира Косова. И по традиции в стенах Мельпомены заранее собрали ее поклонников и журналистов, чтобы подробно рассказать им обо всех достижениях и творческих планах. Фойе, где проходила пресс-конференция, завораживало своей «мушкетерской» атмосферой. «Пока-пока-покачивая перьями на шляпах», гости примеряли выставленные на манекенах костюмы и головные уборы из будущего спектакля, с удовольствием фотографировались в новых образах.

Неудивительно, что людей в первую очередь всегда интересует художественное оформление постановки. По словам главного художника театра и поистине удивительной рукодельницы Златы Цирценс, сценография «Трех мушкетеров» продумана в виде шахматной доски: как бы разыгрываются партии и судьбы героев, многоцветия здесь нет, в основном всё черное, белое и красное. В фокусе — внятность и лаконичность.

Впрочем, яркая фишка премьеры — в другом: в хореографии. Сложно представить знаменитое произведение Дюма без «счастливого клинка», а посему главный балетмейстер Александр Гоцуленко готовит с артистами эффектные поединки на шпагах (шпаги, кстати, специально изготовили мастера симферопольского завода «Фиолент»). Но признается: работа непростая и даже опасная, ведь фехтовальные сражения будут темповыми, всё завязано на быстрой реакции. Александр приводит в пример артиста, играющего Портоса, который умудрился получить по лицу на репетиции, когда забыл движение и замешкался. А всеми любимые мелодии из «Трех мушкетеров», которые мы привыкли слышать с телеэкранов, обретут богатое, объемное и, конечно, живое звучание благодаря оркестру. Это будет уже второе сотрудничество театра с композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским (первое состоялось, когда коллектив в прошлом сезоне поставил его мюзикл «Алые паруса»).

Наконец, интрига интриг — кто же исполнит роль д’Артаньяна?! Что ж, театралки от мала до велика наверняка одобрят: в труппе появилось новое (и притом очень красивое) лицо — Владислав Головин, ранее работавший в Одесском и Харьковском драмтеатрах.

Мона Лиза и «Баба Шанель»

Вслед за «Мушкетерами», в начале декабря, публике планируют показать еще одну премьеру — песенно-частушечную комедию «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды (режиссер — Владимир Таранов). Сюжет строится вокруг пяти энергичных старушек — участниц народного хора Всероссийского общества глухих. Произведение написано в 2010 году и с успехом идет во многих театрах России.

Кроме того, первый месяц зимы обещает невероятно жаркие творческие вечера: сначала свою оригинальную шоу-программу покажет заслуженный артист Украины и народный артист Крыма Владислав Черников, а затем зрителям представят юбилейный бенефис народного артиста Украины Валерия Карпова — в честь его 60-летия.

Декабрь-январь — также горячая пора детских новогодних мюзиклов. Не останется ребятня без праздничной премьеры и в этот раз, однако подробности пока держатся в секрете.

Приятная новость для поклонников композитора Кима Брейтбурга (первая ассоциация при упоминании этого имени — конечно же, аншлаговый мюзикл «Дубровский»): в новом сезоне театр приступит к постановке еще одного его мюзикла — «Леонардо». Разумеется, да Винчи, а не Ди Каприо. По идее, спектакль должен продемонстрировать одну из версий создания самого знаменитого и таинственного портрета в искусстве — «Моны Лизы».

Супруги-вокалисты Печенкины

Супруги-вокалисты ошеломили зал

96 тысяч зрителей посетили симферопольский музтеатр за предыдущий 63-й сезон. Зрители рукоплескали премьерам «Мост над рекой», «Бомарше и компания», «Алые паруса», «Роман о девочках», а маленькие зрители в свою очередь хлопали отважным поступкам Чиполлино и принимали активное участие в обучающе-игровой постановке «Приключения веселого Светофорчика».

Коллектив театра во второй раз побывал в Оренбурге на фестивале «Гостиный двор» с современным балетом «Боги и люди», в рамках проекта «Большие гастроли» показал четыре спектакля на сцене Липецкого драмтеатра. Кстати, и с Липецким драмтеатром, и с Волгоградским музтеатром подписаны соглашения о сотрудничестве. На очереди — Екатеринбург.

Безусловно, одно из главных достоинств любого спектакля — актеры. Ежегодно труппа крымской Мельпомены пополняется новыми профессионалами. Часто — это супружеские пары. Вот и с нынешнего сезона к работе приступили Евгений (тенор) и Анастасия (колоратурное сопрано) Печенкины. На гала-концерте публика приняла их не просто на ура — у нее случился шок в хорошем смысле этого слова. Потому что потом в антракте, скучковавшись у буфетных столиков, зрители говорили о супругах только в восторженных тонах.

Евгений и Анастасия окончили Южно-Уральский государственный институт им. Чайковского, работали в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. Глинки. Сейчас он вводится в роль Орфея (рок-опера «Орфей и Эвридика»), а она — в роль Нинетты (оперетта «Кошка, превращенная в женщину»).

Кристина БЕЗУМНОВА
Фото Александр Кадников
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:53

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