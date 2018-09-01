Холодные отношения

Почему симферопольцы должны платить за тепло еще больше?

Если посмотреть таблицу расходов среднестатистического крымчанина на оплату жилищно-коммунальных услуг, то самая внушительная сумма будет значиться в графе «теплоснабжение». Даже страшно представить, что и без того обременительный для граждан тариф станет еще выше. А между тем, это вполне реальная перспектива.

Нежданный поворот

На первый взгляд, эта тема далека от интересов обычных людей. Но, если разобраться, именно простые крымчане могут пострадать материально. Впрочем, обо всем по порядку. И вначале нужно объяснить предысторию вопроса. Итак.

Согласно схеме теплоснабжения Симферополя, разработанной еще в 1976 году, подачу тепла в районы перспективной застройки центральной, восточной и северо-восточной частей города планировалось осуществлять от местной теплоэлектроцентрали. С этой целью в 1978-м, после реконструкции столичной ГРЭС, электростанция увеличила отпуск тепла и начала работу в режиме ТЭЦ. Однако в связи с последовавшим снижением темпов капитального строительства и отсутствием перспективных планов развития города, схемные решения так и не были реализованы в полном объеме.

В мае этого года глава республики Сергей Аксенов подписал поручение, предусматривающее расторжение договора поставки теплоэнергии между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КРЫМТЭЦ». Затем в августе госпредприятие заявило о том, что не планирует отбор тепла из теплоэлектроцентрали в предстоящем отопительном сезоне и отзывает ранее поданную заявку о предусмотренных месячных объемах потребления.

Подобные действия госпредприятия, комментируют в «КРЫМТЭЦ», не соответствуют ранее разработанной Симферопольским муниципалитетом схеме теплоснабжения, которая, кстати, была выполнена за счет средств ФЦП и утверждена на общественных слушаниях. Речь идет о документе, содержащем предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы подачи тепла с повышением энергетической продуктивности.

Согласно новой схеме теплоснабжения Симферополя на период с 2016 по 2031 годы было принято решение по закрытию трассы ТЭЦ — город в 2021 году после выполнения обязательных мероприятий. Среди таковых, в частности, переключение потребителей «КРЫМТЭЦ» с улиц Никанорова и Киевской, а также из поселка Молодежное к котельным «Крымтеплокоммунэнерго». При этом госпредприятие почему-то приняло решение об одностороннем отключении от магистральной сети ТЭЦ — город вместо того, чтобы следовать предписанному порядку.

Возможные последствия

На первый взгляд, взаимоотношения двух поставщиков теплоэнергии, государственного и частного, мало касаются простого потребителя. Но не тут-то было. «КТ» стало известно, что прекращение подачи тепла «Крымтеплокоммунэнерго» от Симферопольской ТЭЦ гипотетически влечет увеличение убытков от реализации тепловой энергии и, как следствие, рост разницы в тарифах на тепло при расчете на год на 21,7 млн. руб. В итоге вырастет экономически обоснованный тариф на тепло Симферопольской ТЭЦ, что приведет к подорожанию ресурса для потребителей.

С другой стороны, судя по имеющимся у «КТ» документам, государственному поставщику теплоэнергии придется увеличить потребление воды питьевого качества для подпитки системы отопления на 60-70 тыс. куб. метров в год. Из-за этого вырастет нагрузка на очистные сооружения города. Кроме того, оба предприятия будут вынуждены увеличить потребление газа: «Крымтеплокоммунэнерго» — в связи с подключением новых абонентов, «КРЫМТЭЦ» — из-за ухудшения удельных расходов на выработку электричества. В итоге республике придется наращивать объемы закупки более дорогого материкового топлива. Вот такая «цепочка» получается...

Вопрос приоритетов

Специалисты говорят, что выход из сложившейся ситуации очевиден: не допустить отключения «Крымтеплокоммунэнерго» от сетей «КРЫМТЭЦ». При этом у другой стороны — у «Крымтеплокоммунэнерго» — конечно же, свои аргументы. Но кто здесь прав? И чей, как говорится, интерес возьмет в итоге верх? Кто в этой ситуации будет думать о развитии системы теплового обеспечения города, о степени надежности подачи тепла потребителям и уменьшении расхода энергоресурсов, о возможности привлечения долгосрочных инвестиций для развития схемы подачи тепла и перспективе снижения стоимости технологического присоединения к сетям? Вопросов очень много...

«На сегодняшний день мы всё еще не готовы к зиме, поэтому есть вопросы, — констатирует председатель комитета Государственного совета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец. — Мы постоянно говорим о возможности государственно-частного партнерства, значит, нужно дать возможность частнику работать. При этом первостепенным вопросом должно быть не то, сколько заработает частное предприятие, а что экономически выгодно для города и дешевле для потребителя. Опять же, подведомственные „Крымтеплокоммунэнерго“ котельные часто ломаются и останавливаются, причем не на день, а на три, на пять, на неделю. Люди жалуются, когда в самые холода нет горячего водоснабжения и тепла в квартирах. У „КРЫМТЭЦ“ таких проблем не возникает, и даже если потребуется остановка, на предприятии есть запас тепла на десятидневный срок».

Во всей этой истории, к слову, угадывается отражение давней проблемы монополий в сфере ЖКХ республики: у государственных поставщиков основных ресурсов фактически нет конкурентов. Это приводит к снижению качества предоставляемых услуг и затрудняет ценовое регулирование. Частным компаниям действительно тяжело зарекомендовать себя на рынке при том, что госпредприятия толком не дают им возможности работать. Описанная выше ситуация, похоже, лишнее тому подтверждение.