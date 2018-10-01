Знать бы, за что платишь...

Как идет программа капремонтов в Крыму?

Вот уже три года крымчане разделены на два лагеря: те, кто платит за капитальный ремонт, и те, кто этого не делает. Вообще, пожалуй, ни одна госпрограмма последних лет не вызывала столько прений, недоумения и возмущения, как капремонт. Понятно, что многоквартирные дома нуждаются в починке и что в казне не хватит денег, чтобы всё объять. Но в то же время уж больно корявой выглядит система сбора в общий котел, растянутая на пятьдесят лет.

Перспективы так себе

В октябре истекает срок актуализации региональной программы капитального ремонта, так что есть повод оценить ее ход.

Станислав Карпов, исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК»:

«В рамках реализации краткосрочного плана, утвержденного на период с 2016 по 2018 год, предусмотрен ремонт 504 многоквартирных домов. Были запланированы такие работы, как ремонт крыш, фасадов, лифтов, подвалов, внутридомовых инженерных систем и фундаментов. Финансирование краткосрочного плана составляет 2,334 млрд. руб. Из них 1,679 млрд. — деньги собственников, 655 млн. — средства из республиканского бюджета».

Получается, что основная финансовая нагрузка по ремонту возложена на жильцов, но региональные власти, стремясь поддержать население, время от времени вносит свою лепту. Например, в августе Фонд капремонта пересмотрел краткосрочный план в связи с тем, что были выделены деньги из бюджета на починку 149 кровель.

Что же успели сделать за три года действия программы в регионе? Отремонтированы 131 кровля и 120 фасадов. Кроме того, до конца этого года должны успеть заменить 264 лифта в 102 домах. Собственно, это всё. При том, что долгосрочный вариант программы (от начала до конца — на 30 лет) предусматривает проведение капремонта в 10398 зданиях.

Но даже что касается краткосрочной перспективы, дело идет ни шатко, ни валко. Приемочной комиссии пока сдано всего 32% выполненного. Остальные строительно-монтажные работы до сих пор в процессе. Еще 64 вида работ на общую сумму 227 млн. руб. даже не расторгованы, а по 127 видам пока не готова проектно-сметная документация. Одна из основных проблем, объясняют в Фонде капремонта, — несвоевременное исполнение договорных обязательств подрядчиками. В их отношении сейчас ведется претензионная работа. В то же время низкий процент принятого комиссией говорит о невысоком качестве сделанного ремонта.

Магомед Магомедов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК:

«Теперь мы будем четко прописывать в договоре требования к качеству выполняемых подрядчиком работ. И недобросовестных исполнителей начнем исключать из своего реестра. Словом, мы намерены специально добиваться качества, не забывая, конечно, и о соблюдении сроков».

В министерстве уверяют, что вялые темпы исполнения программы связаны, помимо прочего, с затянувшимся подготовительным процессом. А вот сейчас динамика наконец появилась, и дальше будет лучше. Кроме того, еще одним камнем преткновения стали муниципалитеты, которые подают очень некорректную информацию о своей собственности. Например, по документам ремонту подлежит дом с 500 квадратными метрами кровли, а по факту ее площадь составляет все 900 квадратов. Получается, Фонд капремонта и МинЖКХ закладывают в смету одну сумму, а на деле подрядчику нужна другая. Понятно, что при таких вводных очень сложно планировать ход работ и распределение средств.

А если откажутся?

Особого внимания, конечно, заслуживает собираемость взносов на капитальный ремонт с населения, от которой зависит исполнение краткосрочного плана: именно эти деньги идут на оплату труда подрядчика.

Станислав Карпов:

«Начислено 2,461 млрд. руб., а поступило 1,142 млрд. В процентном отношении это всего около 46%. Соответственно, можно сделать вывод, что с такой суммой мы в состоянии выполнить меньше половины запланированных работ. Хорошо, что сейчас руководство республики выделяет дополнительные средства на ремонты крыш, на замену лифтового оборудования. За счет этого программа как-то движется».

Единственная мера воздействия на неплательщиков, доступная Фонду, — взыскание долгов в судебном порядке. Уже направлено 40 заявлений, но вынесено всего десять приказов на общую сумму 58 тыс. руб. На общем фоне это, конечно, всего лишь капля в море, но претензионная работа продолжается. Правда, пока не ясно, что будет, если граждане откажутся платить, несмотря на решение суда.

О справедливости

Вообще, справедливости ради нужно сказать, что нежелание крымчан делать взносы более чем понятно. Программа сама по себе очень неоднозначная и сомнительная, а плюс к этому ее реализация на уровне региона, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Прежде всего, смущает качество уже выполненных работ. Люди видят, что далеко не все подрядчики делают ремонт на совесть, а платить за халтуру никому не хочется. Есть и издержки, свойственные любой системе общего котла, когда те, кто услугу уже получил, не видят смысла продолжать за нее платить. То есть, если капремонт в доме уже состоялся, зачем делать взносы на него еще тридцать лет? Плюс ко всему этому добавляется фактор социальной несправедливости.

Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Должен быть порядок, по которому дома становятся в очередь на капремонт. В нем, прежде всего, нужно учитывать возраст постройки. Сейчас как получается? Например, в новом доме лифт более изношен и требует скорейшего ремонта, чем в здании постарше. Но кто виноват жильцам, если они так пользовались оборудованием, что оно износилось раньше срока? И почему жители более старого дома должны из-за этого страдать? Появляется социальная несправедливость. А когда есть определенный порядок, таких проблем не возникает».

Раз уж мы заговорили о социальной несправедливости, то вот еще более вопиющий пример. Фондом капремонта заключено 30 договоров на оплату взносов за жилые и нежилые помещения, принадлежащие юридическим лицам. Это на весь Крым. Давайте объективно оценим число всевозможных контор, парикмахерских, магазинов и прочих предприятий, расположенных в стенах многоквартирных домов. Их тысячи. А за капремонт платят всего 30. МинЖКХ сетует, что виноваты муниципалитеты, которые, опять-таки, предоставляют недостоверные сведения о ситуации на местах. Допустим. Но почему бы в таком случае представителям Фонда капремонта или того же министерства не выбраться ненадолго из своих кабинетов и не ознакомиться с происходящим лично? Понятно, что рассылать письменные претензии гражданам гораздо проще, но раз уж мы говорим о необходимости наполнения общего котла, то, может, имеет смысл начать взыскание с более платежеспособной категории абонентов?

В заключение о хорошем: независимо от того, платите вы за капремонт или нет, знайте, что в новом году сумма взносов останется без изменений: 6,16 руб. с квадратного метра квартиры.