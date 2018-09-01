Тон задают молодые

И успехи, и поражения, и надежды, и сожаления...

В этой рубрике мы обычно рассказываем о крупнейших соревнованиях по олимпийским видам спорта, в которых участвуют ведущие спортсмены России. Ведь им предстоит уже меньше чем через два года стартовать на Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020. Но сегодня мы внесли небольшие коррективы. И очередное обозрение начинаем с рассказа о чемпионате мира среди юниоров (молодежи) по спортивной борьбе — 2018.

Три из трех

Двадцать четыре российских молодых мастера греко-римской, женской и вольной борьбы приехали в словацкую Трнаву, чтобы побороться за общекомандную победу, которую сумела одержать, прежде всего благодаря высокому мастерству наших ребят, сборная страны, большинство борцов из которой выступали на этом престижном турнире в ранге чемпионов России среди двадцатилетних сверстников. Отметим, что трое из них, во всех видах борьбы, представляли в сборной крымскую школу этих олимпийских видов спорта, которую возглавляет президент нашей федерации борьбы Джемал Джангобеков, а курирует эти виды борьбы почетный президент федерации, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Итак, нашу республику представляли в Трнаве: симферопольцы — чемпионка Европы — 2018 Вероника Гурская и бронзовый призер аналогичного чемпионата мира — 2017 Эмин Сефершаев, алуштинец — дебютант мирового первенства Сослан Хинчагов. Причем, как самые легкие Вероника и «греко-римлянин» Эмин первыми выходили на ковер в своих командах, а самый тяжелый среди «вольников» Сослан подводил итог всего выступления сборной.

Состязание начал воспитанник тренера Сергея Попенкова Сефершаев (вес до 55 кг). Кстати, под его руководством Эмин выступает с первых своих шагов на ковре и в юношеском возрасте становился чемпионом мира и Европы. Но на этот раз Эмин очень трудно начал состязания. В первой схватке со швейцарцем Димитаром Саидовым крымчанину даже пришлось отыгрываться, прежде чем перехватить инициативу — 7:3. Но уже во второй — наш земляк потерпел тяжелое поражение от будущего чемпиона мира иранца Пойей Мохаммада Насерпура — 0:7. После этого «разгрома» ему предстояло продолжить борьбу только за бронзовую медаль, и Эмин заставил капитулировать: грузина Рамаза Силагаву — 6:1, румына Флорина Титу — 9:0, киргиза Нуртазина Керимберди уулу — 6:1 и второй год подряд стал бронзовым медалистом мирового чемпионата.

А вот Вероника Гурская (вес до 50 кг), которая набирается мастерства под руководством Ахтема Муратова, Андрея Добрынина и Игната Грека, блестяще начала турнир. Она уверенно переиграла Шивани Павар из Индии — 9:0 и украинку Марию Винник — 10:0. Но в полуфинале жребий дал ей в соперницы действующую чемпионку мира среди женщин японку Юн Сусаки, которая до этого уложила на лопатки всех соперниц, но Вероника продержалась против нее всю схватку, потерпев поражение — 0:10. Но зато «отвела душу» в схватке за «бронзу» с китаянкой Юмей Жонг, уже на второй минуте припечатав ее лопатки к ковру.

Ну а на десерт было выступление 125-килограммового богатыря Сослана Хинчагова (тренеры Юрий Нартикоев и Таймураз Кокоев). Одного за другим он отправил, образно говоря, в число зрителей: болгарина Даниэля Веселинова — 10:0, турка Октая Гунгора — 5:3, иранца Амира Надера Яри — 9:0 и, наконец, сломил упорное сопротивление главного соперника узбека Хасанбоя Рахимова — 7:6. После чего в финале расправился с канадцем Али Меехатом Адбе Барготом — 7:0. Вот так крымчанин стал чемпионом мира в самой престижной весовой категории среди борцов.

Очень приятен тот факт, что на Гурскую, Сефершаева, Хинчагова обратили внимание наставники олимпийской сборной России. Ну, а чтобы вписаться в ее основной состав, нашим землякам предстоит, как говорится, прыгнуть выше головы.

Вот и «братушки»

Всё можно было ожидать на чемпионате мира по художественной гимнастике — 2018, проходившем в софийском Дворце спорта «Армеец», но чтобы зал, заполненный в основном молодежью, свистом, оскорбительными выкриками встречал выступления наших спортсменов, которые для старшего поколения этой страны всегда были «братушками», — это нонсенс! Геополитические события изменили в мире многих людей, но, к счастью, не отразились на мастерстве российских гимнасток, которых вот уже с десяток лет подряд ведет к успеху легендарная Ирина Винер-Усманова.

Вот и теперь в столице Болгарии она вывела на арену свое ослепительное трио — сестер Арину и Дину Авериных, красавицу Сашу Солдатову. И они стали обладателями золотых медалей чемпионок мира в командном выступлении. А потом добыли еще пять золотых наград, одну серебряную и три бронзовые. Блестяще выступала Дина Аверина, выигравшая многоборье, упражнения с обручем, мячом, булавами, и только беда с лентой не позволила ей стать девятикратной чемпионкой мира, учтите, только за последние два года! Но «осечку» Дины с лентой, как говорится, «подчистила» Солдатова, ставшая чемпионкой мира в упражнении с этим коварным предметом. В активе у Александры еще «серебро» с мячом и «бронза» в многоборье. Не осталась без наград в личном первенстве еще полностью не избавившаяся от травм Арина Аверина, ставшая «бронзовой» в упражнениях с обручем и булавами.

Одним словом, на долю граций из остальных 60 стран пришлось в личных состязаниях лишь шесть наград, и три из них увезла домой израильтянка Лина Ашрам, ставшая второй в многоборье, но отставшая от нашей Дины на три балла, что равно, как шутят в спорте, двум трамвайным остановкам.

Зато у «групповичек», у которых разыгрывались лицензии на участие в Олимпиаде в Токио-2020, на помосте сошлись равные по силам соперницы из России, Италии, Болгарии, Японии, Украины. И россиянкам Марине Кравцовой, Евгении Левановой, Ксении Поляковой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, Анастасии Шишмаковой удалось стать чемпионками мира, опередив итальянок и болгарок, и «застолбить» за собой место среди участниц грядущей Олимпиады в Токио. При этом в упражнении с 5 обручами наши девушки остались вне пьедестала почета, пропустив сборные Болгарии, Японии, Италии, а в упражнении с 3 мячами и 2 лентами стали вторыми, уступив первое место итальянкам, но отодвинув на третье — украинок.

Остается только сожалеть, что на Олимпийских играх «художницы» борются лишь за два комплекта наград, в то время как на чемпионатах мира — за девять.

Провал за провалом

Трудно даже поверить, что еще в прошлом году российская сборная по современному пятиборью была признана сильнейшей командой мира и Министерство спорта России постоянно приводило всем в пример умелую работу этой федерации, которой восемь лет подряд руководил Вячеслав Аминов. В начале нынешнего года он был избран на третий срок президентства.

По всей видимости, сейчас в этом олимпийском виде спорта начнется серьезное разбирательство. Его тема: «Почему на чемпионате Европы — 2018 сборная страны добыла лишь одну бронзовую медаль, а несколько дней тому назад вернулась из Мексики с чемпионата мира вообще... с пустыми руками?» Во всяком случае, в нынешнем веке подобных провалов на чемпионатах континента и мира у наших парней и девушек не случалось. Что теперь скажет господин Аминов?