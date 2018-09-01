Погоня за престижным титулом

Кто оказался в заветных десятках?

Кого называют чемпионами мира в профессиональном теннисе? Этот почетный титул носят те, кто среди мужчин выигрывает мировой тур ATP, а среди женщин — финал WTA-тура. Но для того, чтобы через месяц, в ноябре, у сильного пола приехать в Лондон, а у прекрасного — в китайский Чжухай, где пройдут финалы, необходимо в мировом рейтинге входить в десятку сильнейших. А очки для попадания в них можно заработать только успешно выступая в самых крутых турнирах. Прежде всего, в турнирах Большого шлема.

Четыре вершины

В его орбиту входят четыре турнира — открытые чемпионаты Австралии, Франции, Великобритании и США. Но чтобы завоевать сам приз Большого шлема, необходимо во всех этих турнирах покорить вершины, занять первые места в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин или добиться подобного успеха в смешанном разряде (миксе). Мы уже много лет на страницах «КТ» освещаем эти турниры, но нам еще ни разу не удавалось в нынешнем веке назвать имя счастливца, выигравшего Большой шлем, что удавалось мастерам ракетки и белого мяча в середине минувшего века. И не только потому, что они были супермастерами своего дела, но из-за того, что ныне резко обострилась конкуренция среди соперников. Во всяком случае, запомнилось лишь выступление пару лет тому назад американских братьев Боба и Майка Брайненов, которые, будучи олимпийскими чемпионами в парном разряде, выиграли состязания в Мельбурне, Париже, Уимблдоне, но, увы, «поскользнулись» в Нью-Йорке, и им не достался желанный приз.

В нынешнем сезоне Большого шлема, который, по традиции, закрывало первенство США, проводимое в 138-й раз в Нью-Йорке, на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, ни один участник турнира даже и мечтать не мог о желанном призе. Лучшее, чего могли достичь, и то считанные мастера, так это «мэйджора», то есть стать первым в своем разряде на втором из четырех престижных турниров. Этого смог добиться серб Новак Джокович, который после выигрыша титула чемпиона Франции — 2018 теперь стал чемпионом США — 2018 в одиночном разряде. Новак переиграл в решающем поединке аргентинца Хуана Мартина дель Порто — 6:3, 7:6, 6:3. Это позволило ему в 14-й раз выиграть турнир Большого шлема, став в третий раз чемпионом США, и по количеству престижных титулов догнать великого американца Пита Сампроса. Ну, а двумя другими лауреатами стали испанец Рафаэль Надаль (победил в Мельбурне) и швейцарец Роджер Федерер (выиграл Уимблдон).

У женщин-одиночниц, где чемпионками в этом году становились: Австралии — румынка Симона Халеп, Франции — датчанка Каролина Возняцки, Англии — немка Анжелина Кербер, выиграть Открытое первенство США хотела любыми способами младшая из американских сестер Уильямс — Серена, ставшая не так давно матерью. Ведь 24-я победа на турнирах Большого шлема могла помочь ей сравняться по количеству титулов с великой австралийкой Маргарет Корт. Тем более что соперница американки по финалу, японка Наоми Осака, впервые играла в решающем матче турниров БШ. Но когда Наоми в первом сете повела в счете, Уильямс-младшая стала обвинять в отсутствии объективности арбитра, тому пришлось призвать ее к порядку, но она продолжала «гвалт». И тогда ее оштрафовали на очко, что привело к проигрышу сета — 2:6. А затем Осака была лучшей и во второй партии — 6:4, что позволило ей стать первой японкой в мировом теннисе, которая выиграла турнир Большого шлема. Ну, а ко всем неприятностям Серены она еще не смогла сдать тесты на допинг. Представляю, что «запели» бы американцы, произойди подобное с нашими девушками! К сожалению, на этот раз они выступали на среднем уровне, но лучше, чем мужчины.

Выше уже упоминали американских братьев Брайан, великолепно выступавших в паре. Но в нынешнем сезоне Боб не может избавиться от травмы и на корт не выходит. И Майк начал выступать вместе с соотечественником Джеком Соком. Новорожденный дуэт уже успел стать чемпионом Австралии — 2018. На родном корте они стали чемпионами США — 2018, в финале уверенно переиграв интернациональную пару — поляка Лукаша Кубота и бразильца Марсело Мело — 6:3, 6:1. Для Майка Брайана эта победа была 120-й в карьере и 18-й на турнирах Большого шлема, и он стал самым титулованным теннисистом в истории мужского парного тенниса. У женщин две интернациональные пары сошлись в упорном сражении за чемпионский титул. Он достался в «долгоиграющем» матче молодым австралийке Эшли Барти и американке Коко Вандевеге, взявшим верх в трех сетах над опытными венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович — 3:6, 7:6, 7:6.

Ну, и наконец, в миксе лучшими были сильно проведшие нынешний сезон американка Бетани Маттек-Сандс и британец Джейми Маррей, которым тоже потребовалось провести три партии, чтобы одолеть польку Алисию Росольску и хорвата Николу Мектича — 2:6, 6:3, 11:9. Для Бетани эта победа стала третьей, для Джейми — четвертой на турнирах Большого шлема.

Погоня продолжается

Теперь, когда осталась возможность на менее значительных турнирах ATP и WTA увеличить сумму рейтинговых очков, дающих право ворваться в десятки сильнейших мастеров профессионального тенниса и отправиться в Лондон и Чжухай бороться за неофициальный, но крайне престижный титул чемпиона мира, погоня продолжается.

Познакомьтесь с теми, кто на день выхода в свет этого номера «КТ» входил в заветные десятки.

Мужчины. Рафаэль Надаль (Испания) — 8760, Роджер Федерер (Швейцария) — 6900, Новак Джокович (Сербия) — 6445, Хуан Мартин дель Порто (Аргентина) — 5950, Александр Зверев (Германия) — 4890, Марин Чилич (Хорватия) — 4715, Григор Димитров (Болгария) — 3755, Доминик Тим (Австрия) — 3655, Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595, Джон Изнер (США) — 3470 очков. Увы, россияне в нынешнем сезоне пока не смогли вписаться в двадцатку рейтинга.

Женщины. Симона Халеп (Румыния) — 8061, Каролина Возняцки (Дания) — 5975, Анжелика Кербер (Германия) — 5425, Каролина Гарсия (Франция) — 4725, Петра Квитова (Чехия) — 4585, Элина Светолина (Украина) — 4555, Наоми Осака (Япония) — 4115, Каролина Плишкова (Чехия) — 4105, Слоан Стивенс (США) — 3912, Елена Остапенко (Латвия) — 3787 очков. Тринадцатое место в рейтинге занимает чемпионка России — 2018 Дарья Касаткина — 3355 очков.