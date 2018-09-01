Стоп, машина

До конца года центр Симферополч будет закрыт для частного транспорта

Мы неоднократно говорили в наших публикациях о намеченном (и уже частично реализуемом) плане симферопольских властей по капитальному ремонту городских улиц. В том числе и главных транспортных магистралей в самом центре Симферополя. Но только несколько дней назад стало известно — для капитального ремонта улиц собираются почти до самого конца этого года для частного автотранспорта перекрыть едва ли не всю центральную часть города. Плюс основную часть улицы Севастопольской. К тому же будет ограничена парковка на многих симферопольских улицах. Очевидно, что весь поток частного автотранспорта из-за этого перераспределится самым пока непредсказуемым образом...

Терпеть до конца года...

К одному из главных на этой неделе сообщений, касающихся жизни столицы Крыма, общественность отнеслась крайне настороженно. Во всяком случае, если судить по реакции в соцсетях и на интернет-форумах. Да и не мудрено. Несмотря на обращения городских властей с просьбой с пониманием отнестись к происходящему, несмотря на давно назревшую необходимость ремонта городских улиц, люди опасаются, что город постигнет самый масштабный транспортный коллапс.

Условные обозначения

Красный отрезок — улицы, которые собираются перекрыть из-за капремонта

Зеленый отрезок — улицы, на которых будет ограничена парковка

Собственно, вот что сообщает симферопольская администрация.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту проспекта Кирова, улиц Козлова, Севастопольской и Объездной вводится ограничение на проезд транспорта (кроме муниципальных маршрутов регулярных перевозок и автомобилей специальных служб) на участках улично-дорожной сети:

• проспект Кирова — от пл. Советская до пл. Амет-Хана Султана;

• улица Козлова (от пр. Кирова до ул. Севастопольской);

• пл. Амет-Хана Султана;

• улица Севастопольская от ул. Данилова до пр. Кирова.

Вводится ограничение на парковку автомобилей по ул. Самокиша, Кавказская, Караимская, Пролетарская, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина.

Прекращает функционирование парковка на ул. Маяковского и ул. Козлова в районе рынка „Светофор“.

Изменится въезд и выезд с парковки, расположенной на площади возле Центрального рынка — въезд и выезд будет организован через улицу Пушкина и Козлова.

Для организации дорожного движения на период проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Просьба к участникам дорожного движения при планировании поездок учитывать проведение работ в центральной части города, выбирать альтернативные маршруты движения в обход ремонтируемых участков и максимально пользоваться муниципальным транспортом.

О дате ввода в действие указанных изменений будет сообщено дополнительно.

Приносим извинения за временные неудобства.

Для сведения: срок окончания работ по всем контрактам — 20 декабря 2018 года».

Работа закипит и на окраинах

Кроме намечающихся масштабных работ в центре крымской столицы (и уже идущих на Севастопольской и на Объездной), начинается ремонт дорожного полотна и в отдаленных, так называемых спальных районах города. В частности, заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк сообщил журналистам, что в районе улиц Аральской и 1-й Конной Армии к производству работ приступят уже на этой неделе.

Контракт же по проспекту Кирова, как обещают городские власти, будет в ближайшее время.

Альтернативные пути пока неизвестны

Как стало известно журналистам, на этой неделе также подрядчики, которые выиграли торги на капитальный ремонт симферопольских улиц, разработали совместно с ГИБДД и схемы объездов участков, на которых ведется капремонт. Это улицы: Гоголя и Самокиша, Элеваторная, Генерала Васильева, Данилова и 60 лет Октября. Но на момент сдачи номера «Крымского Телеграфа» в печать мы не смогли получить соответствующую информацию ни в горадминистрации, ни в ГИБДД.

Впрочем, как сообщил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк, в ключевых точках тех районов, где объявлен капитальный ремонт улиц, устанавливаются специальные информационные щиты с рекомендациями об оптимальных способах организации движения.

Первая «ласточка»

Масштабная реорганизация транспортного движения в Симферополе (хоть и временная) уже стартовала. Но первые ее шаги, скажем так, щадящие. В частности, начались работы по капитальному ремонту на улице Козлова, на том участке, который «примыкает» к транспортному кольцу в районе симферопольского Центрального рынка.

Как сообщил заместитель главы администрации Сергей Круцюк, пока выполняются работы, не предполагающие перекрытия улицы для транспорта. «В пятницу был подписан контракт. И подрядчик уже приступил к выполнению работ. Мы находимся в процессе согласования изменения схемы дорожного движения на время ремонтных работ, потому что на участке от площади Амет-Хана Султана до ул. Севастопольской реконструкция предполагает серьезные работы по расширению дороги на одну полосу. Расширение будет выполнено с одной стороны улицы, прилегающей к Центральному рынку», — рассказал Круцюк.

С другой стороны дороги, по его словам, будет произведена замена бортового камня и тротуарного покрытия. Зеленая же зона посредине улицы останется и будет немного обновлена. Здесь стоит заметить, что обновить эту зону надо было уже давно. И симферопольцы, и гости крымской столицы могут свидетельствовать — зеленой эту зону можно назвать лишь условно...

Подрядчиков нужно «привести в чувство»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» в прошлых выпусках подробно рассказывал и о том, как начинался капитальный ремонт на симферопольских транспортных магистралях (например, на улице Севастопольской, в Каменке и др.), и о том, какие неудобства для жителей он приносит. Впрочем, граждане (во всяком случае, определенная их часть), судя по сообщениям в редакцию, готовы потерпеть, что называется, во имя будущего. Люди способны понять объективные причины. Но на этой неделе появились неприятные новости. Оказывается, подрядчики, работающие над ремонтом дорог, не могут до конца выполнить взятые на себя обязательства — к таким неутешительным выводам пришел глава РК Сергей Аксенов, поделившийся этой бедой с пользователями Facebook. «После личного осмотра дорожного строительства в Симферополе и по итогам осмотров группы контроля приходим к печальным выводам: ни на одном объекте не было зафиксировано достаточного количества рабочих и техники. Например, на объекте в микрорайоне Каменка должны были работать 25 человек, но вместо этого присутствовали только 10. Аналогично на объекте по улице Севастопольской, где удалось найти только восемь человек. Такого безалаберного отношения к взятым на себя обязательствам быть не должно. Дней с хорошей погодой осталось совсем немного, и из-за отсутствия энтузиазма у подрядчиков необходимо принимать радикальные меры, чтобы привести их в чувство», — посетовал Аксенов.

«В чувство» подрядчиков, по замыслу Аксенова, должно привести постоянное присутствие на стройплощадках главы госкомитета дорожного хозяйства РК Сергея Карпова, который будет ежедневно объезжать объекты. Для работы с самыми безалаберными подрядчиками Аксенов распорядился вызывать главу местной администрации, «который непосредственно на месте будет обеспечивать выполнение своих обязательств подрядчиками до тех пор, пока проблема не разрешится».

«К сожалению, практически ни разу ни один из подрядчиков не выполнил на все 100% взятые на себя обязательства», — констатировал глава РК, выразив надежду, что «в конце концов на рынке останутся только те игроки, которые в состоянии качественно выполнять поставленные государством задачи».

Главное — сроки!

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации города Симферополя:

«Масштабные дорожные работы, которые одновременно ведутся на нескольких основных дорогах крымской столицы, обусловлены необходимостью соблюдения сроков исполнения контрактов и выполнения работ до конца этого года».