«Чудо»–мёд

Что нужно знать о качестве и признаках полезного продукта

Мед — это продукт, создаваемый пчелами в результате процесса пищеварения. Польза его бесспорна. Но зачастую нерадивые пчеловоды создают, так сказать, некую смесь, продают ее под видом меда, что вызывает много вопросов и сомнений у людей. Что же мы купили?

Странная покупка

Как «родилась» идея написать статью о меде? Отдыхая на побережье Восточного Крыма, готовясь к холодному времени года, я, как заботливая мама, решила, в профилактических целях, приобрести к зиме мед. От увиденного изобилия предложенной продукции я растерялась, так как не знала, что, судя по рекламе продавцов, есть «чудо»-мед, который избавит от кашля при простуде, мед для иммунитета и много других. Вернувшись в Симферополь, стала думать, а не опасен ли тот же мед «от кашля»? Зеленого цвета и пахнет елью, возможно, что-то туда добавляют? Продавцом было рекомендовано употреблять сию смесь во время болезни три раза в день и хранить ее в холодильнике. Хотя известно, что качественный мед прекрасно простоит и на полочке в шкафу.

Согласитесь, странно и боязно ребенку давать этот продукт. Что там за состав?.. Да и последствия приема такого лакомства неизвестны. Вот «Крымский ТелеграфЪ» и решил отправить обращение по качеству меда в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Обратите внимание

«Чтобы обезопасить себя и своих близких от фальсификации продукции, покупать мед необходимо в специализированных магазинах. При необходимости требуйте у продавца сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность предлагаемой продукции», — порекомендовал Роспотребнадзор.

Перед тем как приобрести мед в магазинах, обратите внимание на информацию, указанную на маркировке товара в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881) и Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 793-ст).

Потребители должны знать, что с 1 января 2013 года в России введен в действие ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические условия». Важным показателем, определяемым по этому ГОСТу, является так называемое диастазное число. Это основной показатель качества меда, чем оно выше, тем мед считается качественнее и полезнее. Согласно действующему ГОСТу диастазное число должно быть не менее 8 ед. Готе. Диастазное число зависит от количества ферментов, которые пчела выделяет особыми железами своего организма при переработке нектара в мед.

Недоброкачественные показатели

Также интересную информацию мы получили и от Юрия Епанова, заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю, который встретился с «КТ». Нас, в частности, интересовало: как происходит проверка меда и, если он недоброкачественный, какие показатели выявляются чаще всего?

«Пищевой мониторинг продуктов питания — одно из основных направлений работы нашей службы. Периодически мы исследуем и мед. Проверяем его на соответствие определенным органолептическим и физико-химическим показателям, а также на наличие пестицидов, токсичных веществ (свинец, мышьяк, кадмий) и антибиотиков. Одним из наиболее часто встречающихся показателей недоброкачественности меда является повышенное содержание в нем влаги. Она свидетельствует о незрелости продукта, о том, что его откачали раньше времени или хранили во влажном помещении. А увеличенное содержание оксиметилфурфурола (ОМФ) говорит, как правило, о том, что этот продукт нагревали. Ведь часть покупателей предпочитает мед, который закристаллизовался, а часть любит жидкий. Но должен заметить, что большинство видов меда по истечении определенного срока кристаллизуется. Дабы „угодить“ всем потребителям, недобросовестные продавцы его нагревают. Нагревать же этот продукт можно не выше 40 градусов, так как при более высоких температурах в нем образуется значительное содержание вредного для здоровья оксиметилфурфурола. Поэтому и следует запивать мед чаем, а не добавлять его в горячий чай», — рассказал специалист.

Также мы узнали, что повышенное содержание сахарозы свидетельствует о том, что пчеловоды подкармливают пчел не медом, а сахарным сиропом. «Остаточные примеси пестицидов указывают на то, что пчела опыляла растения, которые чрезмерно подвергались химической защите. Понятно, что и за этим должны следить пчеловоды.

Наличие тяжелых металлов зависит от почвы и места расположения ульев, которые могли, к примеру, стоять на каком-нибудь поле неподалеку от химического предприятия, и соцветия растений-медоносов накопили вредные элементы. Остатки антибиотиков объясняются тем, что пчеловод использует такие лечебные препараты для предупреждения заноса возбудителей болезней на пасеку, то есть регулярно проводит профилактические мероприятия. А если этого не сделать, эти насекомые будут болеть и всё равно придется давать лечебные подкормки. Добросовестный пчеловод применяет подобные средства в соответствующее время, соблюдая необходимую концентрацию, недобросовестный — игнорирует правила. Остатки антибиотиков в меде могут быть причиной появления у людей устойчивых к медикаментам болезнетворных бактерий», — сообщил Юрий Епанов.

Обязательные документы

Также, как сообщил газете «Крымский ТелеграфЪ» Юрий Епанов, нужно помнить, что, приобретая мед на рынке, покупатель вправе потребовать обязательные сопроводительные документы, выданные подведомственными учреждениями Государственного комитета ветеринарии РК и лабораторией рынка, где данный продукт реализуется. Для участия же в ярмарке требуется дополнительное свидетельство ветслужбы.

«В документах указан присвоенный продукту QR-код, что позволяет получить в Интернете полную информацию о пасеке, на которой был произведен этот продукт, о показателях меда и узнать, кто проводил исследования. Советовал бы покупателям делать фотографии этих документов. И тогда, если вас все-таки гложут сомнения по поводу качества приобретенного меда, вы сможете обратиться в лабораторию экспертизы пищевых продуктов филиала Федерального государственного бюджетного учреждения „ВНИИЗЖ“ в Республике Крым по адресу: Симферопольский район, пос. Комсомольское, ул. Шоссейная, 21а. Это учреждение подведомственно Россельхознадзору. Хочу заметить, что экспертиза, заказанная частными лицами, осуществляется на платной основе, а кроме того, исследовать мед, производитель которого неизвестен, здесь не будут», — рассказал нам замруководителя Управления Россельхознадзора по РК и городу Севастополю.

Кстати, при проведении экспертизы, если выявляются какие-либо вредные примеси, продукцию изымают и утилизируют.