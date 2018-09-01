Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
История одного пляжа
«Полная анархия!»
Легальный Крым, нелегальный бизнес
«Билялов внес бесценный вклад в театр, н ...
Страсти по-симферопольски, или Как сосе ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектОбзор прессы

В обстановке напряжения

Страх за Одессу, иск против президента и разоблачение водопровода

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, обратили внимание на военные планы, нелегальный трубопровод, обустройство пограничных пунктов и претензии главы республики к Киеву.

Британия рвётся на Чёрное море

Сайт украинского телеканала опубликовал, с позволения сказать, аналитический материал о том, что власти Соединенного Королевства до конца года планируют расширить свое военное присутствие в Черном море. «В Лондоне не исключают, что российский флот попытается заблокировать Одессу, используя Крым как стратегический плацдарм», — говорится в статье. Также, со ссылкой на газету The Daily Telegraph, сообщается, что «министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил: власти страны отправят в Украину подразделения Королевской морской пехоты и патрули Королевского военно-морского флота». И делается определённый акцент: британский министр заверил, что Лондон усилит поддержку Украины, которая в материале издания названа «союзником» Соединенного Королевства. «Британское военное присутствие в Черном море необходимо, чтобы сдерживать агрессивные планы Кремля... Ожидается, что Одесса, являющаяся крупнейшим портом Украины, в ближайшие месяцы подвергнется давлению со стороны российского флота, когда российские власти попытаются осуществить экономическую блокаду», — опасаются украинские журналисты.

Иск к Порошенко

Украинский сайт сообщает, что глава Крыма Сергей Аксенов подал иск в кассационную инстанцию Верховного Суда Украины и требует признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него. «Заявление Аксенова зарегистрировано на сайте суда 19 сентября. Ответчиком в этом иске, кроме Порошенко, выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Третьей стороной по делу названы Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет Министров. Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года», — гласит сообщение. Также уточняется, что причиной судебного иска стало то, что 14 мая 2018 года президент Украины издал указ № 126/2018, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». По мнению украинской стороны, санкции введены против тех граждан и юридических лиц, «которые связаны с российской аннексией Крыма», в перечне есть и фамилия Аксенова.

Построят «временно навсегда»

Похоже, Украина решила капитально обустроить свою границу с Крымом. И зафиксировать это положение навсегда, так сказать. В частности, один из украинских сайтов сообщает, что украинские министерства планируют до конца 2018 года «построить с нуля» пункты пропуска в Крым — Каланчак и Чонгар. Об этом во время Херсонского международного экономического форума заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. «Было принято решение о выделении из резервного фонда госбюджета средств. В частности, 105 млн гривен дал бюджет из резервного фонда на строительство двух пунктов въезда-выезда, 2 млн гривен дало Министерство инфраструктуры на проектную документацию. Мининфраструктуры уже оплатило услуги Института службы безопасности Украины, который разработал проекты контрольных пунктов въезда-выезда, они уже готовы», — рассказал Лавренюк. По его словам, КПВВ построят до конца ноября-начала декабря 2018 года. «Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не соответствуют условиям и реалиям, которые нужны сегодня... Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон и т. п. У нас в планах — сделать качественные зоны и сервисы для людей», — рассказал замминистра. Кроме того, по его словам, планируется открытие официальной автостанции с конечной точкой в одном из новых пропускных пунктов. Также после открытия автостанции будут открыты новые маршруты, паспорта маршрутов с конечной станцией Чонгар или Каланчак.

Дело — труба

Украинская прокуратура дошла до того, что разоблачает водопроводы. Именно с таком заголовком — о разоблачении — вышла новость о скрытом трубопроводе, который поставлял воду в Крым. «Скважины, где осуществлялся отбор, расположены в 15 метрах от линии разграничения. Так, обзор двух скважин, расположенных в Каланчакском районе Херсонской области, правоохранители проводили в пределах досудебного расследования уголовного производства в отношении „Крымского Титана“. Согласно документации, обе скважины предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное предприятие. Однако во время проверки представители правоохранительных органов выяснили, что одна из скважин имеет скрытый трубопровод», — сообщает сайт украинского телеканала. Также сообщается, что «воду в направлении завода „Крымский Титан“ переплавляли (!) по замаскированной пластиковой трубе, проложенной до 2014 года». «Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин — 250 кубометров воды в час», — заявляют в украинской прокуратуре.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 72 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:15

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru