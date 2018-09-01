В обстановке напряжения

Страх за Одессу, иск против президента и разоблачение водопровода

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, обратили внимание на военные планы, нелегальный трубопровод, обустройство пограничных пунктов и претензии главы республики к Киеву.

Британия рвётся на Чёрное море

Сайт украинского телеканала опубликовал, с позволения сказать, аналитический материал о том, что власти Соединенного Королевства до конца года планируют расширить свое военное присутствие в Черном море. «В Лондоне не исключают, что российский флот попытается заблокировать Одессу, используя Крым как стратегический плацдарм», — говорится в статье. Также, со ссылкой на газету The Daily Telegraph, сообщается, что «министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил: власти страны отправят в Украину подразделения Королевской морской пехоты и патрули Королевского военно-морского флота». И делается определённый акцент: британский министр заверил, что Лондон усилит поддержку Украины, которая в материале издания названа «союзником» Соединенного Королевства. «Британское военное присутствие в Черном море необходимо, чтобы сдерживать агрессивные планы Кремля... Ожидается, что Одесса, являющаяся крупнейшим портом Украины, в ближайшие месяцы подвергнется давлению со стороны российского флота, когда российские власти попытаются осуществить экономическую блокаду», — опасаются украинские журналисты.

Иск к Порошенко

Украинский сайт сообщает, что глава Крыма Сергей Аксенов подал иск в кассационную инстанцию Верховного Суда Украины и требует признать противоправным и отменить указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против него. «Заявление Аксенова зарегистрировано на сайте суда 19 сентября. Ответчиком в этом иске, кроме Порошенко, выступает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Третьей стороной по делу названы Служба безопасности Украины, Национальный банк и Кабинет Министров. Судебное разбирательство назначено на 22 октября 2018 года», — гласит сообщение. Также уточняется, что причиной судебного иска стало то, что 14 мая 2018 года президент Украины издал указ № 126/2018, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». По мнению украинской стороны, санкции введены против тех граждан и юридических лиц, «которые связаны с российской аннексией Крыма», в перечне есть и фамилия Аксенова.

Построят «временно навсегда»

Похоже, Украина решила капитально обустроить свою границу с Крымом. И зафиксировать это положение навсегда, так сказать. В частности, один из украинских сайтов сообщает, что украинские министерства планируют до конца 2018 года «построить с нуля» пункты пропуска в Крым — Каланчак и Чонгар. Об этом во время Херсонского международного экономического форума заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. «Было принято решение о выделении из резервного фонда госбюджета средств. В частности, 105 млн гривен дал бюджет из резервного фонда на строительство двух пунктов въезда-выезда, 2 млн гривен дало Министерство инфраструктуры на проектную документацию. Мининфраструктуры уже оплатило услуги Института службы безопасности Украины, который разработал проекты контрольных пунктов въезда-выезда, они уже готовы», — рассказал Лавренюк. По его словам, КПВВ построят до конца ноября-начала декабря 2018 года. «Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не соответствуют условиям и реалиям, которые нужны сегодня... Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон и т. п. У нас в планах — сделать качественные зоны и сервисы для людей», — рассказал замминистра. Кроме того, по его словам, планируется открытие официальной автостанции с конечной точкой в одном из новых пропускных пунктов. Также после открытия автостанции будут открыты новые маршруты, паспорта маршрутов с конечной станцией Чонгар или Каланчак.

Дело — труба

Украинская прокуратура дошла до того, что разоблачает водопроводы. Именно с таком заголовком — о разоблачении — вышла новость о скрытом трубопроводе, который поставлял воду в Крым. «Скважины, где осуществлялся отбор, расположены в 15 метрах от линии разграничения. Так, обзор двух скважин, расположенных в Каланчакском районе Херсонской области, правоохранители проводили в пределах досудебного расследования уголовного производства в отношении „Крымского Титана“. Согласно документации, обе скважины предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное предприятие. Однако во время проверки представители правоохранительных органов выяснили, что одна из скважин имеет скрытый трубопровод», — сообщает сайт украинского телеканала. Также сообщается, что «воду в направлении завода „Крымский Титан“ переплавляли (!) по замаскированной пластиковой трубе, проложенной до 2014 года». «Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин — 250 кубометров воды в час», — заявляют в украинской прокуратуре.