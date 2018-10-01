Вован и Лексус: телефонные шутники, которые всерьез влияют на политику

Пранкеры Вован и Лексус познакомились в Интернете и «сошлись» в 2014-м, когда начались события в Крыму и в Донбассе. Они признаются, что раньше были обычными телефонными хулиганами. «А кто им не был?!» — смеется Вован, Владимир Кузнецов. Его партнер Лексус, он же Алексей Столяров, рассказывает, что раньше они разыгрывали звезд шоу-бизнеса и считали это веселым делом, приятным, легким развлечением. Политические розыгрыши тоже доставляют удовольствие Вовану и Лексусу, однако, как выяснилось, с помощью таких оригинальных шуток можно не только развлекаться, но и реально влиять на политическую ситуацию. И одерживать дипломатические победы. О некоторых неожиданных и малоизвестных результатах своих занятий пранкеры рассказали газете «Крымский ТелеграфЪ».

Коломойский выпивал по бутылке за сеанс

— Действительно, кто не разыгрывал по телефону друзей, соседей, учителей, особенно 1 апреля? Но вам, похоже, через такие розыгрыши удалось раскрыть некоторые секреты международной политики?

Лексус:

— Никаких секретов в международной политике нет. Политики, которые якобы представляют сакральную власть, это всё фикция. Вообще, большинству мировых политиков нечего сказать людям. Я тщательно отслеживал — они все имеют заготовки. Есть такие таблицы, где на каждый случай прописаны речи, реакции, комментарии. И они их тасуют, как колоду карт, перебирают, как конструктор «Лего», в результате на любые вопросы дают примерно одинаковые ответы. А еще мы поняли, что журналистика скучна для людей. Сидит журналист и пытается в интервью у своего визави-персонажа выяснить что-то. Персонаж, конечно, уходит от ответов. С разной степенью ума и красноречия. Но в любом случае настоящая информация остается скрытой. Кому это нужно? Мы решили разорвать этот порочный круг и стали работать в жанре пранк-расследования. На самом деле, то, что мы делаем — настолько элементарно, что мы сами этому удивляемся. Сначала мы троллили звезд нашей эстрады, особенно смешных в своей напыщенности. Потом нас заинтересовала политика. В сущности, в политику нас привели вы в 2014 году. Мы серьезно переживали за Крым.

Вован:

— А потом началась война в Донбассе, и мы стали серьезно заниматься Украиной, отслеживать ситуацию. Были случаи, когда нам приходилось реально выполнять роль переговорщиков. Например, мы общались с министром инфраструктуры Украины от имени нашего министра транспорта. Когда весной 2014-го закрыли российско-украинские перелеты, мы просили украинского министра отменить этот запрет. По телефону мы обсуждали ситуацию с нашими авиакомпаниями. И предлагали: давайте сделаем отдельную авиакомпанию. Отдельную — только с целью перелетов Украина — Россия.

— Судя по результату, это не получилось. А что все-таки удалось?

Лексус:

— Еще со времен Партии Регионов у нас остался набор украинских телефонов. От одного из представителей партии к нам попал телефон олигарха Игоря Коломойского. И тут началась история! Вы знаете, кто такой Павел Губарев, народный губернатор Донбасса? (Павел Губарев — лидер протестного движения Донбасса, в 2014 году считался «народным губернатором Донецкой республики».) Я заметил, что у меня есть некоторое внешнее сходство с ним, и решил в один прекрасный момент позвонить Коломойскому и сказать, что я тот самый Павел Губарев. В Донбассе уже начинались боевые действия, и на фоне этого, представьте, у Игоря Евгеньевича раздается звонок из России от «Губарева», причем с сообщением, что есть компромат на злейшего врага олигарха Олега Ляшко. (Олег Ляшко — одиозный украинский политик националистического толка, глава Радикальной партии.) Завязался диалог, и «Губарев» предлагает выйти в скайп, чтобы вести мирные переговоры. Мы соорудили комнату, выставили декорации бункера, я был в гриме и армейской форме. Прежде всего, Коломойскому было предложено выпить. Он выпивал по бутылке за сеанс, и пьяные дискуссии у нас продолжались месяца два. Представьте, некоторые вещи нам удавалось согласовывать, например перемирие в 2014 году. А часть предложений «Губарева» и Коломойского, как это ни смешно, вошла в тезисы Минских договоренностей.

Вован:

— Коломойский даже делился с «Губаревым» своими любовными похождениями. Представляете, человек пил и пил... В общем, всё, что не противоречит этике, мы выложили тогда в сеть.

Лексус:

— Чем он еще поделился? Игорь Евгеньевич в беседе четко назвал того, кто бросил людей в Иловайске и Дебальцево (крупные военные операции в Донбассе в 2014 году, когда украинские войска понесли большие потери от ополченцев). Это Михаил Коваль, тогдашний министр обороны Украины (и.о. министра обороны и Секретарь СНБО, 2014-2015). Всю ответственность за гибель украинских солдат Коломойский возложил на него.

Вован:

— Сейчас Минские переговоры часто идут по скайпу. Получается, что Лексус с Коломойским были первопроходцами этого процесса. Кстати, похоже, Игорь Евгеньевич до сих пор верит, что говорил с Губаревым.

Порошенко послал в одно место

— А вас никто не разоблачал? Не засыпались ни разу?

Вован:

— Ни разу. Меня всегда удивляло, что наши пранки легко удаются. Вот ты — занятой человек, тебе звонят какие-то странные люди — так положи трубку и всё. Но большинство вступает в диалог. Особенно наши шоу-звезды. Ксения Собчак с наслаждением кроет трехэтажным матом, а Борис Моисеев подробно рассказывает скабрезности про то, что чем намазать... Анастасии Волочковой, например, мы позвонили от имени мэра одного из российских городов, где ее якобы ждут с благотворительными концертами. Она тут же сказала: нет, сначала — несколько платных концертов! И еще, говорит, найдите мне несколько мэров из соседних городов, чтобы провести общий корпоратив. «Мэр» поинтересовался у звезды: а вы любите русскую баню, выпить водочки? Не вопрос, гнет Волочкова, главное, найдите побольше желающих мэров... Вот вам образ великой русской балерины.

— Угрозы от политиков и звезд поступали?

— Писали гадости в Интернете — это запросто. А публично угрожать не будут, особенно первые лица государства. Могут послать в одно место, как президент-«европеец» Петр Порошенко в одном разговоре. Помещение в базу «Миротворца» — этим тоже никого не удивишь. Вот российский адвокат Марк Фейгин как-то грозил нам уголовными делами, причем связанными с Украиной. Он показывал какие-то бумажки о том, что якобы на нас заведено дело о вмешательстве в территориальную целостность и нарушении чего-то там в «незалежной». Видимо, мы некоторое время управляли Украиной, так считает Марк. А ведь мы спасли жизнь его подзащитной, летчице Надежде Савченко, когда она держала голодовку в российской тюрьме.

— Это как?!

— Ну, мы позвонили адвокату и сказали, что она умирает... Помните, весь мир кричал: «Свободу политзаключенной Кремля!» Он написал ей в тюрьму письмо, и по совету «своего адвоката» Савченко сняла голодовку.

Сколько стоит телефон Илона Маска?

— Может быть, пранк-расследования вскоре заменят классическую журналистику, которая тем более, как вы говорите — скучна?

Лексус:

— Добавлю — и непрофессиональна. Посмотрите на новостные ленты: главная новость, к примеру, — Порошенко чихнул! Давайте версии этого чиха — побольше, разных! Комментарии чиха — от всех, от всех! Кроме того, появилось много копипастеров, они тащат абзацами чужие тексты, компилируют и публикуют под лихим заголовком. Да еще просят иногда: старик, черкни мне свой комментарий, я вернусь с приема — залью на сайт. В каком-то смысле наши пранки действительно ближе к классическому расследованию или интервью. Тем более у нас больше возможностей для импровизации, играет роль интонация, звуки, шумы... И еще, знаете, играют роль — умственные способности собеседника. История с Полтораком (Степан Полторак — министр обороны Украины) это подтвердила.

— Это когда вы отправили его в отставку?

— Да, нам было интересно услышать, как он отреагирует. Мы звонили министру обороны от имени президента Порошенко, который якобы только вернулся из Америки. И Полторака нисколько не удивило, что президент отправляет в отставку, да еще и делает это с подачи американских кураторов. Он тут же стал оправдываться, а в сущности, двух слов связать не мог.

— Скажите, а с крымскими политиками вы не устраивали пранки?

Лексус:

— Мы в течение года вели переговоры с Ленуром Ислямовым от имени Антона Геращенко (советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова). Ислямов открыто просил вооружить свой батальон, чтобы пойти на Крым. Мы получали от него письменные запросы — сколько ему нужно оружия, боеприпасов. Он очень ценный болтун. Интересно, что при этом Ислямов каждый день виделся с Геращенко и Аваковым в Верховной Раде, но ни разу не упомянул об этих телефонных переговорах.

Вован:

— И Мустафа Джемилев ни разу не подошел в Верховной Раде к Геращенко, а мы два месяца «перезванивали» их. Один раз Джемилев позвонил и сообщил «Геращенко», что его человека с оружием задержали на границе с Крымом и он просит поспособствовать освобождению. Мы стали от имени представителей МВД звонить на этот пост, но человека уже отпустили. Причем сказали: за ним «ваши приехали». А через два дня взорвали опоры ЛЭП. И мы поняли, что это те самые боеприпасы... Этот человек воевал в батальоне «Донбасс» (террористический батальон, незаконное воинское формирование на Украине), и он нам признался, как перевозил боеприпасы и подрывал. Он был уверен, что мы его покровители. Скажу честно, мы нашли, кому слить информацию об этом террористе.

— Вас не обвиняют в работе на спецслужбы? Или — наоборот — не приглашают ли работать в эти структуры?

Вован:

— Так мы известные наемники ЦРУ, вы разве не слышали? Или Кремля. Что, в общем, неважно.

— А деньги вам предлагали? За контакты высших лиц, например, или за заказной розыгрыш?

— Заказы не принимаем. С журналистами, бывает, иногда делимся контактами. Но вообще, политики мало кого интересуют. А вот за телефон Илона Маска один человек предлагал нам отдать свой «Порш-Кайен». Мы подумаем над этим предложением. Всё же нас двое, возможно, ему стоит удвоить ставку.

Досье «КТ»

Пранкер Вован — настоящее имя Владимир Кузнецов. Умение имитировать голоса сочетает с эффектом неожиданности, умеет получить информацию. Основатель жанра пранк-журналистики. По образованию — юрист и журналист. Известен телефонными розыгрышами с Александром Лукашенко, Михаилом Саакашвили, Виталием Кличко, Натальей Поклонской, Анастасией Волочковой и другими.

Пранкер Лексус — настоящее имя Алексей Столяров. По образованию — экономист и юрист. Известен записями переговоров с Петром Порошенко, Игорем Коломойским, Михаилом Горбачевым, Реджепом Таипом Эрдоганом, Джоном Маккейном, Элтоном Джоном и другими.

*Пранк (prank — «шалость, шутка, неожиданная выходка», англ.) — телефонное хулиганство, телефонный розыгрыш. Пранкеры звонят своей «жертве», имитируя чей-либо голос и манеру говорить, чтобы спровоцировать на яркую реакцию и выставить собеседника в комичном свете. Сегодня пранк приобрел политическую окраску и часто используется для получения или проверки информации.