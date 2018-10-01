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Необычная экскурсия

Саша Гарифуллина

Малыши узнали, как работает современный телеканал

Телеканал ИТВ посетили необычные гости — это не политики, не бизнесмены и не артисты, но стоит отметить, что они заслуживают к себе никак не меньшего, а то и большего внимания. К нашим коллегам заглянули воспитанники симферопольского детского сада «Алые паруса». Ребята пришли, чтобы узнать много нового и интересного о работе телевидения. Пришлось организовать целую экскурсию.

В гостях у телеканала ИТВ

В творческой кузнице

Маленькие дошколята пришли в гости к журналистам телеканала, чтобы узнать секреты нелегкой, но интересной работы в медиасфере. Прямо на пороге юных исследователей медиапространства встретила идейный вдохновитель большой команды телевизионщиков — главный редактор ИТВ Александра Пермякова.

Первая остановка — творческая кузница, сердце канала. В редакции отдела новостей работа кипит чуть ли не круглые сутки. Именно здесь из-под пера журналистов на свет появляются материалы, за которыми следит весь Крым. Ребята тут же начали осваивать азы творческой профессии. Почетным гостям выпала уникальная возможность написать собственный сюжет, пусть и с небольшой помощью педагогов. За происходящей творческой вакханалией, конечно, наблюдали и штатные сотрудники телеканала. Хотя журналистам ИТВ Никите Егорову и Тарасу Брезицкому даже пришлось на время покинуть свои рабочие места и уступить их малышам, которые по собственному разумению принялись использовать редакционное пространство. Например, на магнитных досках, где журналисты обычно записывают важную информацию по съемкам, «поселились» милые колобки, собачки и солнышки, нарисованные малышами.

«После такой экскурсии ребята могут смело идти работать хоть на федеральный канал, возьмут без вопросов», — шутят педагоги. Еще бы, ведь маленькие телевизионщики опробовали себя в каждом из доступных на телеканале амплуа.

Место под софитами

Вот, например, студия звукозаписи. В ней журналисты озвучивают текст, который потом транслируется в новостийном эфире. Маленькие гости, сев перед микрофоном, доказали: они будущие Левитаны и Шатиловы.

Абсолютно каждый проверил свои дикторские навыки, и это только начало увлекательной экскурсии. Еще больший интерес вызвало знакомство с одной из самых важных должностей на телевидении — ведущий новостей. «Здравствуйте! В эфире наши новости. В студии работает Саша Гарифуллина», — провозглашает маленькая гостья. Пока Саша в роли телеведущей проводит эфир, за камерой работает юный Артем. На его плечах большая ответственность — ведь он фиксирует происходящее. На вопрос о будущей профессии отвечает однозначно: «Буду оператором».

Места под софитами хватило всем. Кто-то из ребят моментально вошел в образ ведущего новостей, а кому-то потребовалось время, чтобы почувствовать себя менее скованным. Но телеканал ИТВ дает возможность раскрыть свои таланты абсолютно каждому, таким образом, малыши на несколько минут превратились в настоящих интервьюеров. Микрофон в руках, оператор готов, пишем! «А что тебе нравится?» — «Мне больше всего нравится с мамой праздновать мой день рождения», — отвечает малыш.

Но работа телеканала — это результат совместного труда большого количества сотрудников. И нужно, конечно, познакомиться со всеми. Поэтому после студии воспитанники детского сада отправились в центральную аппаратную. Здесь специалисты показали, как именно отправляются программы в эфир. А воспитатели детского сада «Алые паруса» надеются: «Это путешествие малыши запомнят на всю жизнь».

Наталья Муругина, воспитатель детского сада «Алые паруса»:

«Ребята очень довольны! Это видно по их лицам. Это видно по их эмоциям. Это то, чего они, наверное, очень долго ждали. Мы к этой экскурсии готовились давно».

 

На экскурсии побывала группа из 19 ребят. Все — воспитанники детского сада «Алые паруса». Старшим в группе — только 5 лет, но, несмотря на юный возраст, они достойно выполнили каждую из поставленных задач. Возможно, после такого путешествия некоторые из них всерьез задумаются над тем, чтобы стать профессионалами телевидения.

Нина АРХИПОВА
Фото А. Пацюк
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года

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Просмотров: 53 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:35

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