Необычная экскурсия

Малыши узнали, как работает современный телеканал

Телеканал ИТВ посетили необычные гости — это не политики, не бизнесмены и не артисты, но стоит отметить, что они заслуживают к себе никак не меньшего, а то и большего внимания. К нашим коллегам заглянули воспитанники симферопольского детского сада «Алые паруса». Ребята пришли, чтобы узнать много нового и интересного о работе телевидения. Пришлось организовать целую экскурсию.

В творческой кузнице

Маленькие дошколята пришли в гости к журналистам телеканала, чтобы узнать секреты нелегкой, но интересной работы в медиасфере. Прямо на пороге юных исследователей медиапространства встретила идейный вдохновитель большой команды телевизионщиков — главный редактор ИТВ Александра Пермякова.

Первая остановка — творческая кузница, сердце канала. В редакции отдела новостей работа кипит чуть ли не круглые сутки. Именно здесь из-под пера журналистов на свет появляются материалы, за которыми следит весь Крым. Ребята тут же начали осваивать азы творческой профессии. Почетным гостям выпала уникальная возможность написать собственный сюжет, пусть и с небольшой помощью педагогов. За происходящей творческой вакханалией, конечно, наблюдали и штатные сотрудники телеканала. Хотя журналистам ИТВ Никите Егорову и Тарасу Брезицкому даже пришлось на время покинуть свои рабочие места и уступить их малышам, которые по собственному разумению принялись использовать редакционное пространство. Например, на магнитных досках, где журналисты обычно записывают важную информацию по съемкам, «поселились» милые колобки, собачки и солнышки, нарисованные малышами.

«После такой экскурсии ребята могут смело идти работать хоть на федеральный канал, возьмут без вопросов», — шутят педагоги. Еще бы, ведь маленькие телевизионщики опробовали себя в каждом из доступных на телеканале амплуа.

Место под софитами

Вот, например, студия звукозаписи. В ней журналисты озвучивают текст, который потом транслируется в новостийном эфире. Маленькие гости, сев перед микрофоном, доказали: они будущие Левитаны и Шатиловы.

Абсолютно каждый проверил свои дикторские навыки, и это только начало увлекательной экскурсии. Еще больший интерес вызвало знакомство с одной из самых важных должностей на телевидении — ведущий новостей. «Здравствуйте! В эфире наши новости. В студии работает Саша Гарифуллина», — провозглашает маленькая гостья. Пока Саша в роли телеведущей проводит эфир, за камерой работает юный Артем. На его плечах большая ответственность — ведь он фиксирует происходящее. На вопрос о будущей профессии отвечает однозначно: «Буду оператором».

Места под софитами хватило всем. Кто-то из ребят моментально вошел в образ ведущего новостей, а кому-то потребовалось время, чтобы почувствовать себя менее скованным. Но телеканал ИТВ дает возможность раскрыть свои таланты абсолютно каждому, таким образом, малыши на несколько минут превратились в настоящих интервьюеров. Микрофон в руках, оператор готов, пишем! «А что тебе нравится?» — «Мне больше всего нравится с мамой праздновать мой день рождения», — отвечает малыш.

Но работа телеканала — это результат совместного труда большого количества сотрудников. И нужно, конечно, познакомиться со всеми. Поэтому после студии воспитанники детского сада отправились в центральную аппаратную. Здесь специалисты показали, как именно отправляются программы в эфир. А воспитатели детского сада «Алые паруса» надеются: «Это путешествие малыши запомнят на всю жизнь».

Наталья Муругина, воспитатель детского сада «Алые паруса»:

«Ребята очень довольны! Это видно по их лицам. Это видно по их эмоциям. Это то, чего они, наверное, очень долго ждали. Мы к этой экскурсии готовились давно».

На экскурсии побывала группа из 19 ребят. Все — воспитанники детского сада «Алые паруса». Старшим в группе — только 5 лет, но, несмотря на юный возраст, они достойно выполнили каждую из поставленных задач. Возможно, после такого путешествия некоторые из них всерьез задумаются над тем, чтобы стать профессионалами телевидения.