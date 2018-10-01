Два стратегических рубля

Почему дорожает хлеб и как зарабатывают на ажиотаже

Сейчас подорожание зерна наблюдается во всех регионах России. Производители объясняют это, в первую очередь, низкой урожайностью нынешнего года. Да, неурожай — факт, увы. И сразу поползли вверх цены и на муку: ее так называемая отгрузочная стоимость за два минувших месяца выросла с 15 рублей за килограмм до 16. И это, как говорят специалисты, еще не предел. На полуострове же за последние два месяца стоимость муки выросла с 15,5 руб. за килограмм до 23-25...

Социальные сорта «заморозили»

Подорожание чего бы то ни было всегда воспринимается народом пессимистично. Если же речь заходит о таком важнейшем — стратегическом! — продукте, как хлеб, то недовольство подорожанием сразу резко повышает градус социального напряжения в обществе. К примеру, стало известно, что скоро в Крыму хлеб формовой первого сорта, который стоил 15 рублей, подорожает до 16,5. А батон «крымский» стоил 23, а будет — 25. Конечно, хорошего мало. Но, с другой стороны, кто-то скажет — вопрос же всего на пару рублей... Это так. Но очень важных рублей. Психологически важных. Поэтому крымские власти совместно с производителями хлебобулочной продукции устроили специальную пресс-конференцию, на которой побывал и «Крымский ТелеграфЪ».

Григорий Иоффе, председатель Общественной палаты РК:

«Мы согласились с тем, что повышение цен на хлеб является объективной мерой. Однако мы поставили ряд условий, чтобы не обострять социальную напряженность. Так, повышение цены на хлеб составит не более 10%. Стоимость социальных сортов в рознице не изменится, как и объем их выпуска».

Действительно, как выяснилось, оптово-отпускные цены на социальные сорта хлеба по-прежнему зафиксированы на уровне 2014 года: стоимость буханки 600 грамм из ржано-пшеничной муки и из муки первого сорта в наших торговых сетях в пределах 8 руб.

Мучные вопросы

Думаем, будет интересно узнать и подробности того, как влияют на подорожание, так сказать, «мучные вопросы». Стоимость муки составляет, как правило, 60-70% себестоимости хлеба. Но цены на муку — гибкие, и существует определенный график колебания. В частности, как рассказывают специалисты, сразу после сбора урожая стоимость зерна и муки понижается в связи с наполненностью рынка предложениями. Затем, по мере того как запасы производителей и поставщиков иссякают, цены начинают потихоньку расти. Максимальный уровень приходится, как правило, на март, когда зерно почти на исходе. Однако в этом году ситуация развивается совершенно иначе. Цены на муку начали повышаться уже в июле — в самый разгар уборочной, продолжая меняться в сторону увеличения практически еженедельно. Причина такого скачка, говорят поставщики, всё в том же неурожае. Однако, по мнению некоторых экспертов, причина ценового роста не столько в объективной нехватке продукции, сколько в эффекте ажиотажа. Мука в этом году начала дорожать в неурочный период, и это вызвало панику у производителей хлеба, которые увеличили объемы закупок на случай, если цены продолжат расти. Дистрибьюторы же не упустили возможности воспользоваться ситуацией: раз после повышения цен спрос только увеличился, нужно продолжать накручивать стоимость, зарабатывая на этом самом ажиотаже. Иными словами, речь идет о спекуляции на стратегически важном сырье, от закупки которого невозможно отказаться, а значит, продажи останутся более или менее стабильными даже при неоправданно завышенной стоимости.

Однако, как уверяют, в Крыму вышеописанные факторы усиленно контролируются. И вообще, цены — не сравнить с другими регионами.

Константин Равич, первый заместитель министра промышленной политики РК:

«Сейчас цены на пшеничную муку в Крыму ниже на 5%, чем по стране в целом, и на 2% ниже, чем в соседнем Краснодарском крае».

Зерно имеется, но...

Еще один примечательный момент связан с зерном. Дело в том, что в этом году, к концу уборочной, когда стало ясно, что хлебное изобилие полуострову, увы, не грозит, крымское правительство подняло вопрос о необходимости ограничить вывоз зерна за пределы республики. Однако от этой идеи пришлось отказаться — такого рода эмбарго противоречит существующему рыночному механизму, нарушая права собственников товара. По закону производитель имеет право продавать свою продукцию по наилучшей для себя цене, чтобы иметь возможность вернуть затраты на производство и получить прибыль. И государство не может его в этом ограничивать. То есть, говоря проще, зерно на полуострове имеется.

Алиме Зарединова, заместитель министра сельского хозяйства РК:

«Если говорить в целом, на сегодняшний день продовольственным зерном республика обеспечена».

Тем не менее, производители утверждают, что зерно, хоть и есть, но всё более дорожает. И существенно. Вот, например, мнение производителя — ГУП РК «Крымхлеб», продукция которого занимает порядка 30% крымского рынка.

Андрей Венжега, директор ГУП РК «Крымхлеб»:

«Если предприятие еще может выдержать повышения цены на сырье до 5-6% за счет внутренних резервов, то, когда идет резкое подорожание до 45% на зерно и 15-20% на вспомогательное сырье, это непосильная ноша для предприятия».

Как уже было сказано, цены на хлеб являются вопросом стратегическим. От них зависит стоимость минимального набора продуктов, по ним замеряют уровень инфляции, они являются барометром доступности питания. Не удивительно, что власти держат цену хлеба на особом контроле и готовы вмешаться, когда стоимость этого товара начинает расти. Но, так как государственного контроля цен в Российской Федерации не предусмотрено, влиять на ценовую динамику можно лишь одним способом: создавая на рынке дополнительную конкуренцию. Что касается хлебного вопроса, то при резком подорожании муки, как правило, делается вброс из запасов госрезерва по ценам значительно ниже среднерыночных. По данным Минсельхоза, этот инструмент будет использован и в этот раз: уже готов проект распоряжения о реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции для нужд Крыма. Сейчас документ проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти.