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Границы своих владений

Межевание земельного участка

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о межевании земельного участка. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что потребуется?

Межевание земельного участка проводится для установления его границ на местности. Установление и закрепление границ на местности выполняют при получении гражданами новых земельных участков, совершении сделок купли-продажи, мены, дарения всего или части земельного участка, а также по инициативе собственников земельных участков, если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности. В настоящее время этот вопрос очень актуален для Крыма, так как границы большинства земельных участков на местности не закреплены.

Процедура межевания земельного участка — это процесс, требующий специальных знаний и оборудования. Поэтому для проведения работ необходимо обращаться в землеустроительную геодезическую организацию, работники которой — кадастровые инженеры — имеют все необходимые разрешения и лицензии.

Для проведения межевания земельного участка потребуются:

— документы, которые могут подтвердить право владения данным участком. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве наследования, постановление администрации о предоставлении земельного участка и т. д.;

— паспорт собственника участка;

— кадастровый паспорт (при наличии).

Если вы нашли подходящую организацию или кадастрового инженера, готовых выполнить межевание земельного участка, необходимо заключить договор на проведение кадастровых и геодезических работ.

Кадастровые работы по межеванию включают в себя обычно следующий комплекс работ:

• сбор и изучение сведений о земельном участке, предоставленных вами документов на землю, имеющихся геодезических данных по участку, а также адресов соседних (смежных с вашим) земельных участков;

• подготовку проекта межевания (или технического проекта), который должен соответствовать заданию на межевание;

• обязательное уведомление соседей по участку (то есть лиц, права которых могут быть затронуты межеванием);

• выезд на место и определение границ участка на местности. Как правило, границы участка определяются по фактическому пользованию либо со слов собственника. При этом обязательно должен быть получен акт согласования границ участка с соседями — то есть соседи должны подтвердить, что согласны с устанавливаемыми границами вашего участка;

• геодезическую съемку участка и определение координат межевых знаков;

• точное определение площади земельного участка;

• чертеж земельного участка со всеми его границами.

Результатом проведения работ будет подготовка межевого плана. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.

Согласно ч. 12 ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, межевой план также может быть подготовлен в форме документа на бумажном носителе, который тоже заверяется подписью и печатью подготовившего его кадастрового инженера, если это предусмотрено договором.

В договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное хранилище подготовленного им межевого плана.

Завершение оформления

После получения на руки межевого плана, собственнику земельного участка необходимо предоставить документы непосредственно в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) для кадастрового учета земельного участка либо через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

В случае если межевой план помещен на временное хранение в электронное хранилище, то при представлении заявления и прилагаемых к нему документов вы вправе указать в заявлении идентифицирующий номер межевого плана. В таком случае его представление не потребуется.

Если при этом происходит регистрация права собственности, то дополнительно необходимо будет уплатить государственную пошлину за государственную регистрацию права собственности.

Срок постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав составляет 10 рабочих дней со дня приема Госкомрегистром заявления и необходимых документов. Если заявление было подано через МФЦ, то срок рассмотрения заявления составит 12 рабочих дней.

После проведения государственной регистрации выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 498 от 28 сентября 2018 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:42

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