Русский Гиппократ - 2

Сергей Боткин открыл для себя полуостров во время Крымской войны

Сын чайного короля и отец святого, человек, давший имя опасной болезни, крупнейшей больнице Москвы, улице в Ялте и тропе в ее окрестностях, первым заговорил об уникальности климата ЮБК, отчего вошел в историю как «Колумб крымского курорта»

Переворот в сознании

«Живописность этого края, прелестный его климат, блистательное действие морских купаний стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника, — писал Сергей Боткин. — Как больничная станция он имеет большую будущность, лишь бы появились необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера. Пока же он доступен или очень богатым, или людям, не отравленным европейским комфортом, но со временем займёт своё место значительно выше Монтрё...» (швейцарский курорт на берегу Женевского озера. — Ред.). Замечание актуальное и для сегодняшних дней. Сделано оно было, конечно, не во время Крымской войны, а много позже, когда именитый доктор и легендарный полуостров познакомились поближе. А тогда, во время военных действий, медик вынужден был сделать совсем другие выводы.

Из биографического очерка доктора Н. А. Белоголового: «Боткин по сдаче экзаменов принял немедленное решение отправиться на место военных действий, и в этом намерении особенно поддерживал его профессор Грановский, со своим страстным красноречием убеждавший его не мешкать принести посильную помощь раненым, гибнувшим от недостатка помощи. Он попал в число врачей того отряда, который вторично снарядила Великая княгиня Елена Павловна в Крым под начальством Н. И. Пирогова, и в сентябре уже уехал в Симферополь, куда после падения Севастополя направлены были главные транспорты больных и раненых. Поездка эта продолжалась около двух месяцев и оставила у Боткина мало добрых воспоминаний; он вблизи увидал, какой страшной неурядицей в госпитальном деле сопровождалась эта великая, самоотверженная борьба русского народа, впервые познакомился с бесчисленными злоупотреблениями и хищениями администрации и убедился, сколько своей драгоценной энергии и сил должен был тратить Пирогов на борьбу с ними в ущерб своим прямым обязанностям, и тратить почти безуспешно».

Сам Боткин вспоминал: «...добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до minimum’а, — дело было нелегкое в те времена и в том слое общества, который относился к казенной собственности как к общественному именинному пирогу, предлагаемому на съедение... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого, — тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции». Увы, опять ничего нового для знатока нынешних реалий. Хотя для Боткина, сына магната и богатого наследника, всё это было поистине откровением. Людям, которые вернулись из кровавой бойни, чтобы выжить, приходится вступать в схватку с отечественной бюрократией? Нонсенс. Но с этим простые люди жили тогда, с этим выживают и сейчас. Белоголовый утверждает, что «Боткин не придавал короткому пребыванию в Симферополе никакого значения в своем медицинском развитии». Возможно. Но сарказм здесь, как минимум, не уместен. Эта поездка имела более весомые последствия, она стала переворотом в сознании, ведь, по словам того же биографиста, «по возвращении в декабре 1855 года в Москву Боткин тотчас же стал обдумывать, что должен с собой делать».

Земля, где встречаются реальности

Зимой 1872 года Сергей Боткин получил приглашение стать личным врачом императрицы Марии Александровны и был назначен лейб-медиком. Эти новые обязанности весной того же года заставили Боткина покинуть на время Петербург и сопровождать царственную пациентку в Ливадию. Поездка дала ему случай познакомиться с Южным берегом Крыма. Природные красоты и климатические условия этой местности привели его в неописуемый восторг. В 1876 году Боткин пригласил в Крым Николая Некрасова. Говорят, эта поездка продлила жизнь Некрасова на два года и дала возможность закончить хрестоматийное «Кому на Руси жить хорошо...» (последнюю, четвертую главу поэмы «Пир на весь мир» поэт предварил посвящением С. П. Боткину).

А потом опять началась война. Снова русско-турецкая. В мае 1877 года он, на этот раз как лейб-медик, отправился в свите императора на театр военных действий и провел на нем безвыездно около семи месяцев, передвигаясь с императорскою квартирой с места на место: из Плоешти — в Зимницу, Павлово, Бела, Горный Студень, Парадим. «Сердце Боткина, отзывчивое всегда на людские страдания, мучилось вдвойне, и как врача, и как гражданина, когда ему приходилось видеть беспомощность больных и раненых воинов и сталкиваться с неумелостью, с поверхностным и равнодушным отношением администрации к положению страдальцев и, что хуже всего, с различными ее злоупотреблениями...» — писал об этом современник.

Указующий перст

Но Сергей Боткин не был тем человеком, что просто констатирует общественные проблемы, он всеми силами пытался вылечить российскую действительность. И начал лечение, само собой, с головы. Как лейб-медик он имел определенное влияние на императора. Именно Боткин, узнав, что потомки графа Льва Потоцкого продают имение в Ливадии с её целебным микроклиматом, посоветовал императору Александру II, страдавшему астмой, купить его. С 1860 года Романовы владели имением 57 лет, вплоть до революционного 1917 года.

А вот Боткинскую тропу проложил не сам Боткин, а его последователи, члены Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба. Она была создана в первые годы XX века на средства от пожертвований, которые собрали люди, почитавшие знаменитого профессора.

Врачебное служение Сергея Боткина продолжил его сын Евгений. Именно ему суждено было стать последним русским лейб-медиком. После февральской революции и ареста царской семьи Временное правительство предложило Боткину на выбор — остаться со своими еще совсем недавно царственными пациентами или покинуть их. Перед таким же выбором позже поставили его и большевики. Врач им ответил: «Я дал царю мое честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив». В ГАРФ хранится последнее, неоконченное письмо Евгения Сергеевича, написанное накануне расстрела и найденное расстреливавшими: «Я делаю последнюю попытку написать настоящее письмо — по крайней мере, отсюда... Мое добровольное заточение здесь настолько временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер, умер для своих детей, для друзей... я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца...» Верности долгу своим примером Евгения учил отец, и урок был запомнен...

3 февраля 2016 года Архиерейским собором РПЦ было принято решение об общецерковном прославлении страстотерпца праведного Евгения врача.