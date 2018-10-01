Мера доброты

Простые человеческие качества ученые причислили к половым признакам

Женщины оказались добрее мужчин и чаще дают деньги в долг.

Альтруизм сродни сексу

Ученые из Швейцарии, Нидерландов и Германии нашли подтверждение расхожему мнению, что женщины добрее мужчин и менее склонны к эгоизму. Их исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

«Известно, что мужчины и женщины ведут себя по-разному, но не было понятно почему и как эти различия отражаются в работе мозга», — отметил один из авторов исследования, доцент нейроэкономики и социальных нейронаук Цюрихского университета Филипп Тоблер. Одним словом, при всем прогрессе науки расхожее выражение «голова — предмет темный и исследованию не подлежит» не потеряло своей актуальности. Однако, сдвиг в области копания в мозгу все-таки есть. Проявил себя он в том, что теперь ученые четко обозначили круг интересующих их вопросов. Так, они, в частности, хотят во что бы то ни стало выяснить являются ли гендерные различия «врожденными», или они вызваны давлением социальной среды — культуры, гендерных стереотипов, воспитания. Предварительно ответ уже дан. Определено, что женщина — существо более социальное. И за эту свою примечательную «социальность» слабый пол получает некое «химическое вознаграждение — выброс в мозг нейротрансмиттера дофамина. Простимулировать его выброс в большом количестве могут секс, вкусная пища и, в случае с женщинами, альтруистичные поступки.

Волшебные таблетки

Для подтверждения своих весьма лестных для слабого пола догадок ученые провели два опыта. В качестве «подопытных кроликов» выступили мужчины и женщины в количестве 56 человек. В ходе первого эксперимента части испытуемых дали препарат на основе амисульприда, блокирующего действие дофамина, другим — таблетку плацебо, не имеющего явных лечебных свойств. Затем участникам представили гипотетическую ситуацию, в которой нужно было решить, забирать ли большую сумму денег себе, либо равномерно распределить средства с другим — близким или незнакомым человеком. После этого людям давали другую таблетку и повторяли эксперимент.

Результаты опытов показали, что при приеме плацебо 51% женщин предпочитали поделиться деньгами, тогда как альтруистичных мужчин оказалось меньше 40%. Амисульприд же сделал женщин более эгоистичными — показатель упал до 45% процентов, тогда как у мужчин он вырос до 44%.

Во втором исследовании ученые проанализировали результаты томографии мозга мужчин и женщин, сделанной, когда они решали задачу с разделением денег. Опыт показал, что в мозгу женщин, делающих «социальный выбор», больше дофамина, чем в соответствующем отделе в мужском мозге.

Таким образом, оба эксперимента указывают на то, что основанная на дофамине система «вознаграждения» мозга толкает женщин на более альтруистичные поступки, и мужчин — на более эгоистичные.

При этом профессор Астонского университета (Бирмингем, Великобритания) Джина Риппон заметила, что выводы по первому опыту спорны, так как при приеме плацебо женщины практически разделились напополам, что говорит о том, что эффект от приема амисульприда был незначительным.

Всех люблю на свете я

Интересно, что склонность к сочувствию и состраданию могут быть для женщин и своеобразной ахиллесовой пятой — в отличие от мужчин женщины не понимают кто действительно заслуживает их участия, а кто без зазрения пользуется их добротой, наврав с три короба. Это подтвердили английские ученые около десятка лет назад. Подспудно эти же исследователи выяснили, что сочувствие — далеко не образное выражение, а следствие возбуждения нейронов головного мозга.

Таня Сингер (Tania Singer) из Лондонского университетского колледжа и ее коллеги для исследования этих тонких материй воспользовались методом магнитно-резонансной томографии (МРТ). В отличие от обычной электроэнцефалографии, которая регистрирует реакцию относительно больших участков мозга, эта передовая методика позволяет отслеживать возбуждение групп нейронов и даже отдельных нейронов. МРТ фиксирует портрет мозга непосредственно в момент ответа на сигнал извне.

В эксперименте участвовало 32 человека.

И что же? Оказалось, в ответ на рассказ о причиняемой боли нейроны в мозге человека возбуждаются ничуть не меньше, чем в случае, когда боль причиняется непосредственно ему. Вот только женщины испытывают сочувствие абсолютно ко всем, даже если рассказчик заведомо лжет. Тогда как мужчины сопереживают только честным. Сигнал о переживании боли лжецом не вызывал у них никакого сочувствия! Мало того: вместо болевых центров у большинства мужчин-испытуемых возбуждался особый центр «награды». Зная, что мошенник испытывает боль, мужчины в большинстве испытывали буквально злорадство, или законное чувство мести и справедливости. У женщин злорадство фиксировалось редко.