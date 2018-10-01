→ Байки, сонеты Автомойки под подозрением С одной стороны – это естественный процесс: стало больше (гораздо больше!) машин за минувшие несколько лет в Симферополе, стало больше и автомоек. Но все ли они работают по закону, все ли соблюдают установленные правила? Очевидно, что в крымской столице работает целый ряд моек самообслуживания. И, по данным департамента административно-технического контроля администрации, зачастую такие объекты расположены на муниципальных земельных участках без надлежащих правовых оснований. В ряде случаев предприниматели располагают их на частных землях. При этом слив отходов осуществляется непосредственно на проезжую часть либо в ливневую канализацию. Нормы в части очистки стоков не соблюдаются. Помимо нарушения санитарных правил, происходит разрушение дорожного полотна, а в зимний период создаются предпосылки для аварийных ситуаций. Вот администрация Симферополя и решила наконец провести их комплексную проверку. «Есть четкие требования к работе подобных предприятий, в том числе оборудование их очистными сооружениями. Проверка их соблюдения – вопрос комплексный, затрагивающий сферу полномочий сразу нескольких ведомств, и в том числе городской администрации. Поэтому работу необходимо проводить в рамках межведомственного взаимодействия. До конца недели подготовить письма в адрес профильных вице-премьеров для организации совместных рабочих групп», – сообщил глава симферопольской горадминистрации Игорь Лукашев. По мнению Лукашева, при проведении обследований необходимо запрашивать информацию о наличии договорных отношений между предпринимателями и госпредприятием «Вода Крыма» на водоснабжение и водоотведение. Так что не удивляйтесь, если скоро ваша «знакомая» автомойка вдруг перестанет работать. А то и вовсе исчезнет. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года Еще статьи: Уличный зоомагазин Даёшь ливнёвку! Вперёд, к высокой культуре! Стоп, машина Кому свалки хороши? Просмотров: 126 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:29