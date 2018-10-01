В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на Балаклавской ждут повторения трагедии?

Не пожелавший представиться житель крымской столицы сообщает про неисправный лифт: «г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 71, третий подъезд, не исправен лифт! Ломается от трех до пяти раз в неделю! Двери открываются наполовину. Аварийная служба на проблему не реагирует, спрашивайте с механика. В лифте застряли дети! Ждем мастеров! Непонятно, ни кто следит за обслуживанием, ни в чем поломка постоянная!»