В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Гагаринском парке вылавливают черепах Полина Г. из Симферополя возмущена: «То, что сегодня со мной произошло – повергло в шок. Вышли с мужем и ребенком погулять в Гагаринский парк. Так как живем на Москольце, заходили в парк по дорожке возле кафе «Хуторок». Идя по дорожке в парк, увидели черепаху. Посреди дороги. Недолго думая, решили отнести ее в речку в парк. Муж решил сократить путь и пошел напрямую к речке, а не по тротуару. И то, что он увидел, невозможно описать. Это был огромный мусорный мешок, полный живых черепах! Мы его развязали, и эти бедные черепахи начали вылазить из этого мешка. Благо, что мимо проходящие люди не оказались равнодушными и помогли их перенести в пруд. Я знаю, что люди есть разные, но такого скотского отношения к животным еще в своей жизни не видела». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... появились ловушки для детей Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы Говорят, что... в Саках не выполняют ФЦП Говорят, что... парк довели до состояния «дикий лес» Парк Кореизского периода-2