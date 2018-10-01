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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Гагаринском парке вылавливают черепах

Полина Г. из Симферополя возмущена: «То, что сегодня со мной произошло – повергло в шок. Вышли с мужем и ребенком погулять в Гагаринский парк. Так как живем на Москольце, заходили в парк по дорожке возле кафе «Хуторок». Идя по дорожке в парк, увидели черепаху. Посреди дороги. Недолго думая, решили отнести ее в речку в парк. Муж решил сократить путь и пошел напрямую к речке, а не по тротуару. И то, что он увидел, невозможно описать. Это был огромный мусорный мешок, полный живых черепах! Мы его развязали, и эти бедные черепахи начали вылазить из этого мешка. Благо, что мимо проходящие люди не оказались равнодушными и помогли их перенести в пруд. Я знаю, что люди есть разные, но такого скотского отношения к животным еще в своей жизни не видела».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:53

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