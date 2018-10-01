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Говорят, что... в Ялте прокалывают шины у авто

В соцсетях появились многочисленные сообщения ялтинских автомобилистов, чьи железные кони пострадали от неизвестных вандалов – по ночам на припаркованных возле жилых домов машинах режут и протыкают колеса. Причем, все водители уверяют, что правила парковки ими нарушены не были. «Это уже не хулиганы, а террористы», – возмущаются люди. И угрожают неизвестным автофобам самосудом. Говорят, в общей сложности в Большой Ялте пострадало уже более 1000 авто.