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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте прокалывают шины у авто

В соцсетях появились многочисленные сообщения ялтинских автомобилистов, чьи железные кони пострадали от неизвестных вандалов – по ночам на припаркованных возле жилых домов машинах режут и протыкают колеса. Причем, все водители уверяют, что правила парковки ими нарушены не были. «Это уже не хулиганы, а террористы», – возмущаются люди. И угрожают неизвестным автофобам самосудом. Говорят, в общей сложности в Большой Ялте пострадало уже более 1000 авто.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:54

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