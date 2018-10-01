В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе выдают аттестаты с ошибками Говорят, выпускники севастопольских школ при внимательном ­изучении своих аттестатов о среднем образовании обнаружили, что документы эти изготавливали люди, не имеющие соответствующего уровня грамотности. Попросту говоря, в официальном документе допущены серьезные орфографические ошибки. К примеру, слово «искусство» написано как «исТкусство». К чему может привести подобная небрежность на официальном уровне, пока неясно. Главное, чтобы впоследствии криво составленные аттестаты не признали подделками. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года Еще статьи: Когда уйдут «со школьного двора»? «Позолоченные» справки Ждать, спекулировать и зарабатывать В стадии переговоров Попонтовались