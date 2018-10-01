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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе выдают аттестаты с ошибками

Говорят, выпускники севастопольских школ при внимательном ­изучении своих аттестатов о среднем образовании обнаружили, что документы эти изготавливали люди, не имеющие соответствующего уровня грамотности. Попросту говоря, в официальном документе допущены серьезные орфографические ошибки. К примеру, слово «искусство» написано как «исТкусство». К чему может привести подобная небрежность на официальном уровне, пока неясно. Главное, чтобы впоследствии криво составленные аттестаты не признали подделками.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:55

:: Комментарий #1 написал: Злой 2   |   Вчера, 19:33   |  



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Враньё. Где полностью аттестат, с фамилией, названием учреждения, ну зачем так низко опускаться.

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