Есть, что показать!

Крымский кукольный театр получил награды в Белгороде, а художник Юрий Лаптев открыл «персоналку» в Симферополе

Среди множества недавних событий культурной жизни полуострова мы обратили внимание на участие Крымского академического театра кукол в Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава-2018» и открытие в Республиканской универсальной научной библиотеке им. Франко персональной выставки крымского художника Юрия Лаптева.

«Белгородская забава — 2018»

На шесть дней город Белгород стал центром внимания и притяжения кукольников, благодаря международному фестивалю, в котором участвовали 20 театральных коллективов из России (Москва, Мытищи, Иваново, Курск, Орёл, Тула, Белгород, Оренбург, Вологда, Пенза, Мурманск, Нижневартовск, Ростов-на-Дону), Калмыкии, Дагестана, Татарстана, а также зарубежные гости из Италии (Оффид) и Белоруссии (Брест, Витебск). Все они привезли на фестиваль свои лучшие работы. Ярко участвовал в этом фестивале и Крымский академический театр кукол. Наша творческая делегация представила белгородскому зрителю премьеру прошлого сезона иронический детектив «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойла. Особая атмосфера таинственности и иронии, галерея эксцентричных образов, с хорошей долей юмора представленная замечательным актёрским ансамблем, интересное решение спектакля, предложенное режиссёром — Почётным деятелем искусств города Москвы Валерием Баджи, не оставили равнодушными зрителей. Спектакль получил положительную оценку жюри — Диплом участника, а также Диплом в номинации «Лучшая актёрская работа» получила артист-кукловод Светлана Усанина, исполнительница нескольких ролей, в том числе и Миссис Хадсон, от лица которой идёт рассказ о легендарном сыщике Шерлоке Холмсе.

Спектакли оценивали два жюри: профессиональное — состоящее из театральных критиков, известных деятелей театра кукол и любительское, в состав которого вошли юные ценители прекрасного, чьё мнение учитывалось при определении победителей.

Творческая группа театра приняла участие в интересной и обширной программе фестиваля, которая включала: проведение " круглых столов" где каждый спектакль подвергался профессиональному анализу, участники могли услышать мнение и оценку специалистов и зрителей; мастер-классы по актёрскому мастерству и тематические лекции.

Как уверяют театралы: фестиваль «Белгородская забава» (кстати, уже седьмой по счёту) выполнил свою главную задачу — дарить радость зрителям и участникам, сохранять и продвигать лучшие образцы искусства театра кукол, повышать интерес зрителей к искусству играющей куклы, приобщать детей и молодёжь к идеям гуманизма и истинным ценностям культуры. «Фестиваль стал незабываемым событием, который познакомил с наиболее значимыми работами коллег, новыми тенденциями, способствовал взаимному обогащению коллективов их профессиональному росту и позволил определить направление развития современного искусства театра кукол», — говорят сотрудники театра.

«Кулисы памяти»

Также, безусловно, ярким событием культурной жизни стало открытие 3 октября в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко в Симферополе персональной выставки крымского художника Юрия Лаптева «Кулисы памяти». Его работы стоит один раз увидеть — и никогда больше не забудешь и ни с кем не спутаешь. Очень оригинальный, очень убедительный стиль (Лаптев, кроме графики, акварели, делает, к примеру и монотипии (вид печатной графики) и офорты (разновидность гравюры на металле).

В экспозиции на втором этаже республиканской библиотеки представлены более 50 живописных и графических работ, эскизы и наброски, каталоги выставок, издания об искусстве ХХI века. Работы, сделанные в разное время, в разном стиле Что-то вроде солянки коллекций разных лет. Юрий Лаптев действительно один из самых заметных художников полуострова и в прежние годы он, в частности, участвовал в выставках творческих ассоциаций Крыма и Симферополя, «Реальность и мистицизм» в Хайдельберге, «Формула Т», «Biennal of Modern Russian graphic and sculpture» (Museum of Contemporary Russian Art Jersey City) и других.

«У каждого человека есть своё видение мира и все проживают несколько параллельных вселенных и жизней, кроме своей, реальной. Мои сюжеты — это всё-таки подсознательные рефлексии и некоторым образом трансформированные и скомбинированные сновидения. Я выступаю в роли исследователя, изучающего механизмы сопряжения Яви и Нави. Что касается жанра — обычно говорят, что я продолжатель идей сюрреализма и действительно очень люблю революционную художественную атмосферу», — рассказал Юрий Лаптев на открытии выставки журналистам. По мнению других художников, «сюрреалистические традиции, восстановленные Лаптевым в современной культуре, вновь наполняются актуальностью».

Кроме этого, на открытии выставки Юрий Лаптев рассказал, что планирует организовать художественный фестиваль в пансионате «Айвазовский» в Партените, а к концу года сделать выставку своих работ в городе Хайдельберге (Германия). «Есть идея сделать в Хайдельберге очередную выставку. Мы когда-то в 90-х её делали, правда, я сам физически там не присутствовал, но работы туда ездили, разлетелись по миру. Может быть, организуем ближе к Новому году через моих знакомых, которые этим раньше занимались. Нас там любят и ценят», — сообщил художник.

Выставка «Кулисы памяти» в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко продлится в до 30 октября 2018 года. Вход свободный.