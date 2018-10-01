События первой значимости

Крымский мост открыли для большегрузов, а новые электростанции начали давать энергию

На этой неделе на полуострове две главные новости, и обе позитивные. Во-первых, наконец-то разрешили движение по мосту через Керченский пролив для грузового транспорта. Во-вторых, Сакская ТЭЦ, Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС начали давать электроэнергию в крымскую энергосистему.

Полноценная автотранспортная связь

Итак, свершилось. Отныне грузовой транспорт массой свыше 3,5 тонн может проезжать по Крымскому мосту. Как сообщают в пресс-службе Росавтодора, ограничения для движения большегрузных автомобилей, действовавшие прежде, сняты. Также перестали действовать и ограничения на проезд большегрузов, введенные в мае 2018 года, на подходах к Крымскому мосту как с таманской, так и с крымской сторон. В Крыму фуры всё лето и начало осени пользовались объездом через Багерово или Приозерное (им вообще было запрещено въезжать и выезжать из Керчи по феодосийской трассе) и переправлялись через пролив с помощью Керченской паромной переправы. Теперь же — всё иначе. И все, конечно же, ждали этого события.

Вообще, стоило видеть это зрелище — перед запуском движения, в ночь на первое октября, на подъезде к транспортному переходу со стороны Керчи выстроилась колонна из большегрузов длиной несколько километров. А за первые 15 часов после открытия движения в обе стороны по Крымскому мосту проехали почти 1,4 тысячи разнообразных грузовиков с продуктами питания, строительными материалами и другими товарами. И с тех пор поток меньше не становится. Здесь, кстати, уместно будет заметить вот что: в конце сентября Керченская паромная переправа в сутки перевозила около тысячи грузовиков. А теперь весь этот поток направился на Крымский мост. Это значит, что Крым окончательно получил полноценную и стабильную автотранспортную связь с остальной Россией, а Крымский мост ждут новые рекорды.

Но снизятся ли цены в Крыму из-за открытия движения по мосту для грузовиков? Ведь раньше ответственные чиновники объясняли высокие цены, в сравнении, скажем, с соседним Краснодарским краем, логистикой, точнее вынужденным удорожанием из-за сложной доставки грузов на полуостров. Теперь таких бодрых объяснений не слышно. А мнения самих крымчан разделились. Одни считают, что дешевизны ждать не стоит. Мол, когда такое было, чтобы товары дешевели? Тем более что грузовикам «нечего из Крыма везти, вот они и закладывают в прогоны свой обратный пустой путь, поэтому цены и не упадут». Другие надеются на удешевление после того, как откроется железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Но в таком случае, опять же вопрошают граждане — а что будут везти с полуострова железнодорожные составы?..

Переправа коллапсирует

Но открытие движения грузовиков по мосту сыграло и роковую роль — в жизни Керченской паромной переправы. Теперь ее работа остановлена. «Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов — ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика», — сообщил крымским журналистам генеральный директор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Это и понятно. Когда не было выбора, грузовикам приходилось пользоваться услугами переправы, а теперь, когда есть возможность, кто захочет быть зависим от погоды, от графика? Да и дешевле — через мост.

Также сообщается, со ссылкой на Волкова, что сейчас паромы работают только на линии порт Кавказ — Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов — морским путем в Крым в основном перевозятся бензовозы с топливом для автозаправочных станций на полуострове. Движение такого транспорта по Крымскому мосту пока не согласовано. Кроме этого, Алексей Волков сообщил, что сейчас владельцы паромов, работавших на морской переправе через Керченский пролив, ищут варианты выхода из сложившейся ситуации. «Сейчас планируется паромы продавать, передавать, пока ищут вариант. Думали, что этого не случится, а оно случилось», — прокомментировал гендиректор «Крымских морских портов» прессе.

ТЭЦ и ТЭСы

Хорошие новости на этой неделе и из сферы энергобезопасности полуострова. Первая очередь новой Сакской ТЭЦ введена в эксплуатацию и уже поставляет электроэнергию в крымскую энергосистему. Первый этап строительства был реализован за восемь месяцев. «В работе попеременно находятся все четыре ГТА-25 общей мощностью 90 МВт. Оборудование работает стабильно, генерируемая электроэнергия поступает в крымскую энергосистему и используется на нужды потребителей», — говорится в специальном сообщении компании «КрымТЭЦ». В компании также сообщили, что на полную мощность — 120 МВт — новая ТЭЦ выйдет в ноябре этого года, после завершения строительства второй очереди (кстати, стоимость этого важнейшего для полуострова проекта составляет 14 млрд рублей). И уже потом, после того как строительные работы на Сакской ТЭЦ будут полностью завершены, «КрымТЭЦ» планирует приступить к увеличению мощности действующей Симферопольской ТЭЦ. При этом, как сообщает руководство компании, так же как и в Саках, новые мощности будут построены с применением отечественного оборудования. «Оборудование, которое мы использовали в Саках, показывает отличные результаты. Его эффективность даже выше, чем мы рассчитывали, — цитирует пресс-служба компании генерального директора АО „КрымТЭЦ“ Тараса Целого. — Полученный в Саках опыт мы обязательно используем в Симферополе. У нас есть всё, что нужно для начала строительства: инфраструктура, специалисты, оборудование».

Практически параллельно с запуском первой очереди Сакской ТЭЦ были запущены в тестовую эксплуатацию и первые блоки новых электростанций в Крыму — Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе. «Станция Таврическая была запущена первой — первый блок работает в сеть на полную мощность. Затем был запуск блока на Балаклавской ТЭС. 500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет кроме того, что передается по энергомосту. Соответственно, те обязательства, которые стояли перед нами, „Технопромом“, правительством как Севастополя, так и Республики Крым, перед потребителями выполнены», — сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Замминистра энергетики России также рассказал журналистам, что в ближайшее время «предстоит серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию» новых электростанций в Крыму. «Думаю, в течение месяца эти вопросы с Ростехнадзором и собственниками дорешаем», — сказал он, добавив, что сейчас уже идут проверочные мероприятия для получения разрешений на запуск вторых энергоблоков электростанций.