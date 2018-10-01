Не сложилось, не сбылось

Почему детсады, предусмотренные ФЦП, так и не приняли воспитанников?

Редакция «Крымский ТелеграфЪ» регулярно получает сообщения от читателей из регионов о том, что обещанное повсеместное строительство детских садов совершенно не движется. Где-то подрядчик бросил недострой, а где-то рабочие даже не выходили на площадку. Граждане, видя царящий разброд, хотят знать, что происходит и когда правительство республики намерено навести порядок?

Зависли

По состоянию на март 2018 года электронная очередь в дошкольные учреждения полуострова насчитывала 62,7 тысячи малышей в возрасте до семи лет. Хуже всего дела обстоят в Симферополе. Здесь своей очереди ждут более 17 тысяч потенциальных детсадовцев. Чтобы как-то решить проблему недоступности дошкольного воспитания и успокоить нарастающее недовольство общественности, в рамках федеральной целевой программы по развитию республики было запланировано строительство 55 детских садов: в период с 2016 по 2020 год. Новые учреждения позволили бы создать более 17 тысяч дополнительных мест.

Что произошло с тех пор? Открылись три новых садика: в Феодосии, Белогорске и Белогорском районе. Еще один сад на 150 мест должен принять первых воспитанников 15 сентября в Саках. Это при том, что большую часть объектов из списка планировалось сдать до конца 2017 года. Но большая часть из них, как говорится, зависла. На некоторые участки подрядчик даже не вышел. На других (например, в Джанкое) работы вроде как начались, но вскоре прекратились. Есть объекты, практически завершенные. Сейчас они стоят без охраны, стройматериалы лежат под открытым небом. Вот-вот наступят холода, отопления в зданиях нет, так что, похоже, плесень появится в этих садиках раньше, чем первые воспитанники.

Что же, собственно, происходит? Первым делом, уточним, что не введенные в эксплуатацию и тем более не начатые детсады не подведомственны Министерству образования, науки и молодежи РК. Хотя именно к нему большинство родителей склонны предъявлять претензии. Минобраз отвечает только за работу дошкольных учреждений, но не за их строительство.

Вот так поворот

Государственным заказчиком выступает Служба капитального строительства республики. Там сообщают, что в декабре 2016 года было заключено несколько контрактов на возведение дошкольных образовательных учреждений. Во всех соглашениях был прописан срок окончания строительно-монтажных работ — декабрь 2017 года. Но, увы, как обычно, попались недобросовестные подрядчики, которые фактически присвоили бюджетные деньги, не выполнив порученных им работ. Естественно, ответственное за строительство ведомство обратилось в суд. Было получено несколько решений о взыскании выплаченных подрядчикам авансов, но возвращать деньги добровольно фирмы, разумеется, отказались. В итоге подключились правоохранительные органы, которые начали заводить уголовные дела по факту присвоения бюджетных денег. В общем, Служба капстроительства не теряет надежды на то, что в судебном порядке всё же удастся вернуть в казну потерянные средства.

Кстати, не думайте, что эти «деятели» скрываются от закона. Представители контор, фактически обокравших государство, приходят на судебные слушания, а некоторые компании даже обжалуют решение суда первой инстанции о возврате бюджету присвоенных денежных средств. Словом, полный бардак, на который ни одна госструктура пока не может найти управы.

Напрашивается вопрос: что же Крыму так не везет с исполнителями госзаказов? Кругом либо мошенники, либо неумехи. Власти пеняют на несовершенное законодательство. Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок (более известный как № 44-ФЗ) гласит: принять участие в аукционе и получить государственный заказ может любая организация. Чтобы стать подрядчиком, достаточно предложить свои услуги по минимальной стоимости и иметь какой-нибудь опыт в выполнении аналогичных работ. Собственно, вот и все требования. При этом никто не интересуется репутацией или бизнес-историей будущего подрядчика — по закону не положено. Какого-то квалификационного отбора нормативы также не предусматривают.

Не угаснет надежда

Что же будет с садиками, строительство которых либо не доведено до ума, либо вовсе не начато? По нескольким из них сейчас проводятся повторные торги. С остальными ничего нельзя сделать, пока не будут расторгнуты договоры с действующим подрядчиком. Вот еще один парадокс: контракт строителями не выполнен, но, тем не менее, считается действительным. Тем не менее, крымское правительство надеется все-таки преодолеть затянувшийся кризис.

Сергей Аксенов, глава республики:

«Местами в детских садах обеспечим всех. Муниципалитеты однозначно будут получать поддержку из республиканского бюджета, федеральное правительство нам тоже помогает. Что касается Симферополя, то здесь есть свободные земли, принадлежащие предприятиям, подведомственным республиканским органам власти, поэтому есть где строить новые сады. Программу по обеспечению симферопольцев дошкольными местами решим полностью в течение ближайших двух лет».

Глава Крыма особое внимание уделяет крымской столице потому, что очередь в детсады здесь за последние несколько лет не только не сократилась, несмотря на все усилия чиновников, но продолжает расти. Кстати, сейчас даже в платные садики стало сложно попасть — там тоже лист ожидания. Городские власти обещают в ближайшее время хотя бы отчасти снять напряжение.

Игорь Лукашев, глава Симферопольской городской администрации:

«В следующем году от пяти до десяти модульных детских садов мы должны достроить. И по ФЦП еще в работе семь штук. До конца 2018 года в Симферополе появится минимум одна тысяча мест. Следующий год — прорывной. По меньшей мере три-четыре тысячи мест нам необходимо создать».