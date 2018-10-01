Самая заметная стройка

Как идет второй этап реконструкции центральных пешеходных улиц Симферополя

Симферопольцы помнят, сколько скандалов сопровождало первый этап реконструкции центра крымской столицы — части улицы К. Маркса (Екатерининской) и части улицы Пушкина. Первый этап начали два года назад и завершили весной 2017 года. Тогда подрядчик оказался недобросовестным и был оштрафован. Второй же этап реконструкции проходит не в пример спокойней. И жители уже не так остро реагируют, и строители, вероятно, извлекли опыт из прошлых «уроков». Только долго перекрытый заборами центр все-таки нервирует горожан. Когда же наконец откроют главную пешеходную улицу Симферополя?

В едином стиле

«Крымский ТелеграфЪ» в свое время рассказывал о старте второго этапа реконструкции центра города. Вкратце напомним. Работы на улице Пушкина стартовали в конце апреля, когда рабочие установили забор, ограждающий эту часть центра города на участке от улицы Горького до улицы Гоголя. Был начат демонтаж ряда элементов, замена и капитальный ремонт некоторых коммуникаций. Выполнялись работы по частичной замене ливневой канализации. Все воздушные линии связи и электропередачи убирали под землю. Увы, пришлось проститься с некоторыми деревьями на этом участке улицы, в том числе и с несколькими сливами Писсарди возле Русского драмтеатра, которые являются одной из визитных карточек Симферополя. Сливы городские власти обещают высадить новые. Что ж, посмотрим...

Пока же, как уверяют в администрации, «подрядчик укладывается в сроки и обеспечен всеми необходимыми материалами, работы ведутся в соответствии с контрактом и после завершения второй части реконструкции эта часть улицы получит новый импульс развития и популярности у горожан», — как говорит замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

Контракт (согласно контракту, работы на втором этапе реконструкции центра Симферополя оценены в 55 млн руб.) с подрядной организацией истекает в ноябре текущего года, соответственно и открытие улицы будет привязано к этому сроку, и неудобства для горожан и гостей крымской столицы закончатся, будем надеяться, тогда же.

Что же касается внешнего вида реконструированного участка улицы Пушкина, он не будет отличаться от уже сделанного в рамках первого этапа (согласно проекту реконструкции, разработанному в 2016 году, по которому все работы выполняются в едином стиле).

Сияющий Пушкин

Пока же реконструкция на улице Пушкина в самом разгаре. Строительное ограждение некоторое время назад сменилось на защитную сетку, а на днях рабочие уже открыли проход на участке возле центрального симферопольского загса и, кажется, справляются с поставленной задачей быстрее, чем ожидалось. Конечно, критики в соцсетях уже высказали свои замечания и мнения по поводу самой заметной стройки города (замечания порой — по существу, порой — в стиле «лишь бы поскандалить», как обычно). Но ведь очевидно, что теперь тут новая тротуарная плитка вместо дыр и грязи, аккуратные дворики и будет удобная пешеходная зона. Совсем скоро здесь появятся и новые скамейки, и антивандальные камеры, и зеленые насаждения. Кстати, жители, по их словам, следят за восстановлением растительности на этом участке. Ведь, как уже было сказано, некоторые деревья пришлось убрать. «Желательно, конечно, чтобы не повторилась та же история, что и с первым этапом реконструкции. В принципе пока всё облагораживается, и увидим, уже когда полностью результат будет», — говорят симферопольцы.

Именно эта часть улицы, несмотря на расположение здесь очень важного, «праздничного» городского объекта — загса — более всего запомнилась гражданам грязной и разбитой. Теперь об этом уже и вспоминать странно. «Знаете, вот возле загса тут работаешь и как-то одна женщина шла, это было полгода назад, и лужа стояла большая очень. И говорит, что когда она замуж выходила 40 лет назад, а лужа так и стояла. Столько лет прошло, а ничего не изменилось. На машине не подъедешь, брусчатка вся побитая. Бардак полный. Ну если сделают сейчас, то вообще хорошо будет», — рассказали местные жители журналистам.

И еще один примечательный момент. Как говорят в горадминистрации, вместе с открытием реконструированного участка улицы Пушкина будет «открыт» и обновленный памятник этому поэту. Сейчас хорошо известный симферопольцам Пушкин, покрашенный пару лет назад черной краской, — замотан черной тканью, но горожанам удалось подсмотреть, что памятник снова изменился. Теперь он будет ярко-бронзового цвета. «Пушкин — золотое брюшко», — шутят в Интернете по этому поводу. Не очень уважительно по отношению к классику, но зато по существу, парируют симферопольские острословы.