Прочь из тени!

Правительство пытается узаконить труд самозанятых и неоформленных работников

Общественность по-прежнему взбудораженно обсуждает повышение пенсионного возраста в стране, хотя при этом значительная часть работающего населения не делает страховых отчислений. Кто такие «самозанятые лица» и что их ждет по достижении преклонного возраста?

Наем белый и серый

На сегодняшний день, по данным Министерства труда и социальной защиты РК, около 160 тыс. крымчан не платят налоги и страховые взносы. Одни работают «в серую», другие — на себя. Причем последние (их, кстати, становится всё больше) подчас совсем не против делать необходимые отчисления, однако законодательством такой возможности не предусмотрено. Кого относить к этой категории? Какие профессии можно в нее включить? Как высчитывать сумму положенных отчислений? Вопросов очень много. Поэтому Министерство юстиции совместно с Министерством труда РФ активно взялись за разработку соответствующих нормативных актов. Для начала, конечно, нужно дать законное определение тому, кто такие «самозанятые».

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«Сегодня это не такая уж обширная категория граждан. В основном это няни, репетиторы, парикмахеры, мастера маникюра и тому подобные специалисты. К группе самозанятых можно отнести также строителей и сельхозработников, которые предоставляют населению свои услуги, при этом не уплачивая налоги государству и тратя прибыль только на себя. В то же время они не обеспечены какими-либо социальными гарантиями».

Что имеется в виду под гарантиями, понимают далеко не все. Самозанятость, как и работа «в серую» (без официального трудоустройства), не дает права получать пособия и какие-либо виды социальной помощи. Неоформленному работнику не положена компенсация в случае травмы. И в случае гибели на производстве — его семье — тоже. Не говоря уже об отпускных, больничных и других бонусах «белого» найма.

Конечно, взяв курс на вывод самозанятых и официально не трудоустроенных из тени, государство печется не столько об интересах граждан, сколько о своих собственных. Согласно данным Минсоцзащиты, легализация трудовых отношений буквально за последние пару лет принесла в казну республики дополнительные 400 млн руб. В свете такого успеха правительство усилило разъяснительную работу среди руководителей муниципалитетов. А то сейчас даже на строительстве гособъектов, как правило, трудоустроен один только прораб.

Двусторонняя несправедливость

По мнению властей, крымчане не стремятся заключать трудовые договора, поскольку факт официального трудоустройства налагает ряд обязательств и на работника, и на работодателя. На самом деле, в большинстве случаев дело, конечно, не в этом. У граждан нет доверия к государству. Нет уверенности в том, что вносимые ими страховые отчисления впоследствии вернутся в виде достойной пенсии.

На это накладывается фактор социальной несправедливости. Скажем, человек сорок лет работает на приличной, но низкооплачиваемой должности: медсестрой, например, или учителем. По достижении положенного возраста он уходит на заслуженный отдых и получает причитающиеся по закону 8-9 тыс. руб. пенсии. В то же время кто-то всю жизнь трудится в тени и не делает никаких отчислений. Выйдя на пенсию, он получает социальный минимум — 5 тыс. руб. Плюс небольшая федеральная соцдоплата из Пенсионного фонда — для доведения выплат до уровня прожиточного минимума. Выходят всё те же 8 тыс. Вопрос: зачем гражданину всю жизнь делать взносы в Пенсионный фонд, если в итоге он получит почти столько же, сколько неплательщик? В сущности, в регулярных отчислениях сейчас заинтересованы лишь те, кто занимает какую-нибудь доходную должность и может быть уверен, что в итоге его ждет большая пенсия. Более того, граждане, делающие взносы, сейчас фактически создают пенсионный фонд для тех, кто трудится в тени, и самозанятых. Пожалуй, если бы не было такой социальной несправедливости, проблемы с выводом работающего населения из тени не возникало бы вовсе.

Однако у этой проблемы есть и другая сторона — обратная грань несправедливости.

Наталья Федчун, заместитель министра финансов РК:

«Если человек получает „серую“ зарплату, отчисления в Фонд медицинского страхования и Пенсионный фонд за него делает бюджет республики. Соответственно, за счет этого отвлекаются денежные средства, которые могли быть использованы на развитие инфраструктуры и социальных объектов. При этом люди, не делая отчислений, пользуются всеми социальными благами, предоставляемыми государством (бесплатным медицинским обслуживанием, школами и детскими садами и так далее), хотя не вкладывают ни копейки в развитие инфраструктуры. Должна же быть какая-то сознательность».

Пожилым везде у нас дорога

Возвращаясь к теме увеличения пенсионного возраста, надо сказать, что Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, вводящий наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста. Согласно документу подобное нарушение будет караться штрафом в размере до

200 тыс. руб. или обязательными исправительными работами в течение срока до 360 часов. Работодатель может уволить работника предпенсионного возраста только в случае, если тот не прошел проверку на соответствие профстандарту.

Елена Романовская:

«Думаю, процедура будет очень серьезной. Уже сегодня работодатель рискует, безосновательно увольняя человека даже при срочном контракте. Касаясь нового закона, чтобы уволить человека предпенсионного возраста, нужны чрезвычайно веские основания. Например, если увольняемый не прошел аттестацию по квалификационным требованиям и не соответствует профстандарту. При этом работодатель должен принять все меры, чтобы его специалист прошел переобучение, независимо от того, сколько ему осталось до пенсии».

Кстати, министр убеждена, что в Крыму не придется часто пользоваться новым законом: пожилым специалистам в большинстве сфер очень рады. Причина в так называемом демографическом провале: замещаемость опытных работников молодежью практически отсутствует. В итоге, согласно статистике, ежегодно около 20% граждан, достигших пенсионного возраста, остаются на своих рабочих местах.