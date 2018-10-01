Внимание к деталям

Нашествие отдыхающих и уникальная дача, торговля ресурсами и милитаризация

На этой неделе зарубежные СМИ обратили внимание на рекордные цифры крымского турпотока, на одну из визитных карточек полуострова, на торговлю стратегическими полезными ископаемыми и украинскую милитаризацию Азова.

Головокружительная достопримечательность

«Если вы не переносите высоту, то даже фотографии этих мест могут вызвать у вас головокружение», — пишет издание, комментируя публикацию, посвященную самым неустойчивым зданиям в мире — монастырям, храмам, церквям, замкам и домам, расположенным на обнаженных скалах. «Удивительно, но некоторые из этих зданий простояли в таких местах в течение сотен и даже тысяч лет, несмотря на их, казалось бы, опасное расположение. Некоторые из них настолько недоступны, что их можно посетить только с реактивным рюкзаком или имея серьезные навыки скалолазания», — добавляет издание. В пятерке «головокружительных рекордсменов» находится и крымский объект — Ласточкино гнездо. При этом южнобережную дачу, построенную на краю 45-метрового обрыва в 1911 году, издание упорно называет замком. «Замок расположен на краю обрыва Авроры в Крыму (недалеко от Ялты). Он пережил землетрясение. Теперь внутри располагается итальянский ресторан», — сообщается в статье.

Наряду с Ласточкиным гнездом, в материале рассказывается про Висячий храм Шаньси, который был построен в скале в Китае в 491 году; монастырь Святой Троицы в центральной Греции, построенный в 1392 году; тысячелетний монастырь на крошечном скалистом выступе Gaztelugatxeko Doniene в Бискайском заливе у побережья Испании и другие интересные «угрожающе нависшие» объекты.

Продают нефть

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (SPIMEX) начала торговлю сырой нефтью с отгрузкой в Крыму. Товарно-сырьевая биржа, которая ранее уже начала торговлю стабильным газовым конденсатом, не опубликовала информации о продавцах нефти с отгрузкой на полуострове, но, по данным биржи, одна из баз для доставки принадлежит компании «Черноморнефтегаз», занимающейся добычей нефти и газа в Крыму. Присоединение Крыма к России привело к многочисленным спорам между Москвой и Киевом, а также к санкциям, введенным в отношении Москвы Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Ранее в этом месяце Генеральный суд Европейского Союза оставил в силе санкции, введенные в отношении нескольких российских нефтяных компаний и банков в ответ на присоединение Крыма в 2014 году. В то же время Украина и Россия зашли в тупик в споре о правах на нефтегазовые ресурсы на шельфе Крыма. При этом Россия оспаривает юрисдикцию Постоянного арбитражного суда в Гааге в этом судебном деле. Украина подала жалобу на Российскую Федерацию в арбитражный суд в сентябре 2016 года, ссылаясь на спор между двумя странами по поводу прав прибрежных государств на ресурсы Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива. Украина утверждает, что она имеет право на ресурсы в тех областях, которые отошли к России с Крымом.

Силы явно неравны

Издание анализирует ситуацию возле берегов Крыма и создание на Азовском море новой украинской военной базы. При этом ссылается на информацию начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, что Военно-морские силы Украины не будут сопровождать украинские коммерческие суда на Азовском море. «Корабли ВМС Украины не будут их сопровождать с целью не допустить их остановку российскими кораблями», — сообщил Муженко. «По мнению начальника украинского генштаба, в этом пока нет необходимости, к тому же силы на Азове пока явно неравны и обострять ситуацию на море Украине невыгодно. Вместо столкновений в море Украина построит военную базу на Азовском море и направит больше сил в этот регион для противостояния России», — рассказывается в статье.

Рекорд турпотока

В 2018 году Крым посетило на 30% больше туристов, чем за прошлый год, — более 6 млн, что является рекордным показателем. Издание UrduPoint News ссылается при публикации на информацию, которую на своей странице в Facebook опубликовал глава республики Сергей Аксенов. «По данным Министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж — с начала года у нас отдохнуло более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел», — написал Аксенов. Также глава Крыма напомнил, что годом ранее в Крыму отдохнули 4,7 миллиона туристов. По словам Аксенова, обозначенные показатели не являются предельными. В оставшиеся месяцы 2018 года они вырастут: «Многими сервисами онлайн-бронирования Крым признан самым востребованным регионом для осеннего отдыха. Гостей и туристов ждет череда культурных, спортивных и бизнес-мероприятий, новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы. Мы рассчитываем на увеличение турпотока до конца года».