Хет-трик британцев

Нынешний караван гонщиков не оскудел

Еще в 1740 году на островах появилась патриотическая песня «Правь, Британия, морями!». Но в нынешнем году ей можно было, как говорится, без угрызения совести, дать новое название: «Правь, Британия, шоссейным велоспортом!». И те, кто внимательно следит за тремя главными велотурами в серии Гран-при, стопроцентно бы согласились с этим выводом. Ведь популярные многодневки: Джиро д’Италия, Тур де Франс и Вуэльта Испании выиграли гонщики из Великобритании, добившиеся своеобразного велосипедного хет-трика. О первых двух состязаниях наш еженедельник уже рассказывал. Ну, а сегодня на повестке дня — Вуэльта-2018. Она самая молодая (ей всего-то 73 года) по сравнению со своими французским (105 лет) и итальянским (101 год) собратьями.

Что их объединяет?

Каждый из этих велотуров, проводимых в мае, июле и в августе-сентябре, имеет много общего. Они состоят из 21 этапа с двумя выходными днями, и их протяженность варьируется от 3200 до 3500 км.

На каждом из них обязательно должны быть равнинные, среднегорные и горные этапы плюс индивидуальные гонки на время. На старт выходят по 22 профессиональные команды, 176 гонщиков. И, как правило, лишь 25-30 спортсменов не доезжают до финиша многодневки. Если раньше эти велотуры проводились по территории страны-организатора, то теперь они стартуют или заезжают на территорию соседних стран или даже на другие континенты. Так, в нынешнем году Джиро стартовало в Израиле, Тур заезжал в Испанию, а Вуэльта — в Андорру, где атаковала вершину высотой в 2025 метров.

В состязаниях разыгрывается не только титул победителя генеральной классификации, но и звание лучшего по очкам, в комбинации, горного, агрессивного, молодого (до 23 лет) гонщика. Определяется сильнейшая команда. Итак, в нынешнем сезоне на Джиро д’Италия победу отпраздновал известный британский велогонщик мулат Крис Фрум, преодолевший 3562,9 км за 86 часов 11 минут 50 секунд. От него на 46 секунд отстал голландец Том Дюмулен и на 4 минуты 57 секунд — молодой колумбиец Мигель Анхель Лопес. Минуло чуть больше месяца, и вновь гонщики отправились в путь на Тур де Франс, который совершал петлю по Франции, протяженностью в 3351 км. И вновь мы стали свидетелями упорнейшей борьбы между Дюмуленом и Фрумом, но, увы, теперь лишь за второе место. Оно вновь досталось голландцу, а упавший в начале велотура англичанин сумел финишировать третьим, проявив огромную самоотверженность и смелость на оставшихся этапах. А впервые Гранд-тур выиграл другой британец, чемпион мира в трековых гонках Томас Герайнт, который сумел обойти Дюмулена на минуту 51 секунду, а своего соотечественника — на 2 минуты 24 секунды. И впервые за последние годы смог вписаться в двадцатку лучших, что отмечается особым гонораром, россиянин Ильнур Закарин, занявший девятое итоговое место, отстав от Герайнта на 12 минут 37 секунд.

Но, увы, как показала практика, три главных велотура за сезон не удавалось в нынешнем веке выигрывать ни одному гонщику. Супердостижением можно считать выигрыш двух могодневок, что сумели продемонстрировать всего-то несколько гонщиков. Поэтому на старте в Малаге мы не увидели Фрума и Герайнта, того же Дюмулена. Но нынешний караван гонщиков не оскудел. На смену не приехавшим корифеям пожаловали другие, тоже жаждущие титулов на столь престижных соревнованиях и, чего скрывать, высоких финансовых доходов, ведь они профессионалы и это одна из статей их благополучия.

К сожалению, наш южный край перестал быть кузницей кадров для профессионалов гонок на шоссе, которые всегда представляли Республику Крым на чемпионатах мира и Олимпийских играх, начиная с 1956 года в Мельбурне, а в составах ведущих зарубежных команд в популярных Гранд-турах, где становились победителями и призерами отдельных этапов на дорогах Италии, Франции, Испании. Но, увы, о тех победных временах крымского спорта остались лишь светлые воспоминания. А жаль, что шоссейный (кстати, как и трековый) велоспорт в Крыму ходит в «золушках». Очень жаль!

Вуэльта подводит черту

По традиции черту под велосипедными Гран-при подводит Вуэльта, протяженностью на этот раз в 3271,4 км. Стартовав в Малаге, гонка две недели назад закончила свой бег в Мадриде. Она включала в число своих традиционных двадцати одного этапа: восемь равнинных, шесть среднегорных, пять горных групповых и две индивидуальные гонки на время. Причем, на девятнадцатом этапе гонка из Испании переехала в Андорру, где, преодолев 97,3 км пути, поднялась на самую солидную горную вершину высотой за 2 километра, где первым был испанец Энрик Мас, что помогло ему в итоге стать вторым среди «генеральщиков».

На этот раз в красной майке лидера успели покрасоваться австралиец Роан Деннис, поляк Михал Квятковский, француз Руди Молар, испанец Хесус Эррада и экс-чемпион мира на треке в Минске в групповой гонке по очкам, 26-летний англичанин Саймон Иейтс. Он вместе со своим братом-близнецом Адамом защищает цвета австралийского профессионального клуба. Так вот, если на долю перечисленной выше четверки пришлось десять лидерских маек, то Саймон смог бы одеть в них целую футбольную команду, выходящую на поле в составе 11 человек! Лучший «генеральщик» стал обладателем белой майки, выиграв приз за победу в комбинации. Зеленая майка победителя в очковом зачете досталась испанцу Алехандро Вальверде. Гороховую — лучшего горного гонщика надел на себя бельгиец Томас Де Гент, а оранжевую — самого агрессивного голландец Бауке Моллема.

Как всегда, вошли в историю и победители этапов Вуэльты-2018, которых на этот раз было пятнадцать. Три этапа выиграл на дорогах Испании итальянец Элиа Вивиани, по два — австралиец Роан Деннис, испанец Алехандро Вальверде, американец Бенжамин Кинг, француз Томас Пино. По одной победе записали в свой актив австралиец Саймон Кларк, французы Насер Буханни, Тони Галлонен, Александр Женье, итальянец Алессандро Де Марки, испанцы Оскар Родригис, Энрик Мас, англичанин Саймон Йейтс, канадец Майкл Вудс, бельгиец Йелле Валлайс.

А вот кто в Мадриде составил компанию на пьедестале почета англичанину Саймону Йейтсу, проехавшему трассу велотура за 82 часа 5 минут 58 секунд, — отставший от победителя на минуту 46 секунд Энрик Мас и на 2 минуты 4 секунды лучший молодой гонщик колумбиец Мигель Анхель Лопес, кстати бронзовый призер и Джиро-2018. Вновь в двадцатку сильнейших на ее заключительную вакансию сумел запрыгнуть россиянин Ильнур Закарин. Но он уступил Йейтсу 51 минуту 36 секунд. Зато выдержал напряжение двух подряд многодневок, чего не удалось достичь другим нашим соотечественникам.

После окончания Вуэльты гонщики отправились выяснять отношения на чемпионат мира — 2018. Но о нем наш рассказ в следующих номерах «Крымского Телеграфа».