В погоню за Хэмилтоном

Некоторые итоги самых свежих Гран-при

До финиша 69-го чемпионата мира по автогонкам в Формуле 1 его участникам остается до 1 декабря провести еще пять Гран-при: Японии, Мексики, США, Бразилии, Абу-Даби. И, вне всяких сомнений, поклонников автоспорта волнует вопрос: станет ли британец Льюис Хэмилтон в пятый раз в своей блестящей карьере пилота чемпионом мира? Сегодня мы подводим своего рода итог: четыре Гран-при — Бельгии, Италии, Сингапура и России, прошедших с момента последнего нашего обзора.

Уходя на каникулы

Постоянным читателям нашего еженедельника хорошо известно, что в нынешнем чемпионате участвуют десять профессиональных команд, представляющих известные автофирмы Великобритании и Италии (по две команды), Австрии, Германии, Индии, США, Франции, Швейцарии. Пилоты, по двое от каждой команды, ведут сражение за титул чемпиона мира (за всю почти семидесятилетнюю историю первенства их было 33 человека), а конструкторы — за Кубок конструкторов. Чемпионат стартует в марте, а финиширует в декабре. Включает в свою орбиту двадцать один Гран-при в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Потрудившись перед летними этапами на двенадцати Гран-при, победы на них отпраздновали действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, немец Себастьян Феттель, австралиец Даниэль Риккардо, голландец Макс Ферстапен. Льюис выиграл пять Гран-при — Азербайджана, Испании, Франции, Германии, Венгрии. В активе у Себастьяна — четыре победы: в Австралии, Бахрейне, Канаде, Великобритании, у Даниэля — две: в Китае, Монако и у Макса — одна в Австрии. Борьбу за Кубок конструкторов вели две команды: «Мерседес» (Хэмилтон и финн Вальтерс Боттас) и «Феррари» (Феттель и финн Кими Райкконен), но всё же предпочтение следовало отдавать первому дуэту.

В общем зачете лидировали Хэмилтон — 213, Феттель — 182, Райкконен — 146 очков. Ну, а что касается четверки россиян, которая числилась, как шутят сами гонщики, в профессиональных «автоконюшнях», то только 22-летний выпускник МАДИ Сергей Сироткин, заменивший в британском «Уильямсе» завершившего спортивную карьеру бразильца Фелипе Массу, выходил на старт гонок. Но, увы, на двенадцати этапах так и не сумел ни разу вписаться в число десяти лучших пилотов, которые зарабатывают от 1 до 25 очков, твердо обосновавшись с нулем очков на последнем, двадцатом месте. Но зато вновь обратил на себя внимание наш опытный пилот Даниил Квят, бывший тест-пилотом в итальянском «Феррари», которого пригласили в итальянскую «Торо Россу», где мы его скоро увидим в основных гонках чемпионата. А вот еще «зеленые» Никита Мазепин (индийская «Сахара») и Артем Маркелов (французский «Рено») терпеливо поджидают своего часа, чтобы выехать на стартовую «решетку».

Отдохнули? Поехали!

Итак, отдохнув в августе от гонок и путешествий, гонщики собрались в бельгийском городе Спа, где на трассе Спа — Франкоршам (длина круга 7004 м) они оспаривали на тринадцатом этапе Гран-при Бельгии. И уже квалификационные заезды на скорость показали, что все лидеры чемпионата — Хэмилтон, Феттель, Райкконен, Боттас, Ферстапен, Риккардо — не загорали на океанских пляжах, а напряженно готовились к стартам на оставшихся девяти этапах.

Вновь в главной гонке на 308,052 км борьба разгорелась между Феттелем и Хэмилтоном. Свой пятый Гран-при завоевал немец, опередивший британца на одиннадцать секунд. Рядом с ними на пьедестал почета поднялся Ферстапен. Ну, а Райкконен и Риккардо по разным причинам были вынуждены сойти с трассы. И, как показали последущие события, финн, вице-чемпион мира, смог собрать, как говорится, волю в кулак, а молодой австралиец этого не сумел сделать. После чего лидирующая шестерка трансформировалась в пятерку.

Из Бельгии гонщики перебрались в Италию, где на трассе города Монца (длина круга 5793 м) промчались 306,720 км, чтобы завоевать Гран-при Италии. И здесь уже в квалификации обиженный на себя и своих помощников Райкконен смог установить новый рекорд скорости на круге, показав на нем — 263,528 км/час. Да и в основной гонке он сумел бросить вызов Хэмилтону (который выиграл свой шестой Гран-при нынешнего сезона), отстав от британца на восемь секунд, но зато оставив у себя за спиной Боттаса, Феттеля, Ферстапена. Наконец-то пришел праздник и на улицу нашего Сироткина, который финишировал десятым, заработав свое первое очко в Формуле 1.

Из Италии автомобильный караван по воздуху отправился в город-государство Сингапур, где на городской трассе Марина-Бей (5063 м) преодолел дистанцию в 61 круг, что составляло

308,706 км. Горожане, заполнившие балконы домов, как это было уже на улицах Баку и Монте-Карло, стали свидетелями, как британец Хэмилтон завоевал свой седьмой Гран-при нынешнего первенства. Только молодой голландец Ферстапен пытался оказать сопротивление лидеру, а остальные основные соперники сдались за круг до финиша гонки.

И опять самолеты перебросили пилотов с техникой из Азии в Европу, где разыгрывался на шестнадцатом этапе Гран-при России, собравший тысячи болельщиков на трассе Сочи-Автодром (5848 м). Когда пилоты завершили гонку на 309,745 км, президент России Владимир Путин в третий раз поздравил с завоеванием почетного приза Хэмилтона, который вместе с коллегой по «Мерседесу» Боттасом смог опередить Феттеля, приехавшего в Сочи, как он заявил, для того, чтобы Владимир Владимирович поздравил с победой на Гран-при России только его и никого другого. Тем более что Путин отлично говорит на немецком, а Себастьян достаточно хорошо понимает русский язык. Но на этот раз у четырехкратного чемпиона мира желание не исполнилось.

После шестнадцати этапов чемпионата мира Хэмилтон уверенно возглавляет личное первенство, имея в своем активе 306 очков. Его попытаются догнать Феттель — 256, Боттас — 189, Райкконен — 186, Ферстапен — 158 очков. До встречи на Гран-при Японии!