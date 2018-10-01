Владимир Баучкин: «Вся жизнь прошла под знаком «Красного Креста»

Глава благотворительной организации рассказал «Крымскому Телеграфу», как делаются добрые дела

Общество «Красного Креста» — самая известная организация, оказывающая помощь жертвам стихийных бедствий, бездомным и неимущим. Увы, известность невозможно конвертировать в материальные блага, она не гарантирует постоянного потока людей, готовых стать добровольцами. Председатель Крымского регионального отделения «Российского Красного Креста» Владимир Баучкин рассказал «Крымскому Телеграфу», на что живет организация и как можно помочь волонтерам.

Крест, полумесяц и кристалл

— Символика «Красного Креста» — одна из самых узнаваемых. Но не все понимают, почему где-то используют знак креста, а где-то — полумесяца. В чем разница между ними?

— Действительно, у общества есть две эмблемы: красный крест и красный полумесяц. А с 2005 года действует еще одна — красный кристалл. Значение у них одно. Просто, например, мусульманским странам не всегда комфортно использовать крест в качестве символа. Эмблему для своего национального общества каждая страна выбирает самостоятельно. Напомню, что движение «Красного Креста» на сегодняшний день объединяет 200 государств.

Вообще, эмблема организации, какой бы она ни была, выполняет две функции: защита и обозначение. Символ защищает в военное время больных, раненых, гражданское население. Все знают, что нельзя бомбить и стрелять по объектам, отмеченным эмблемой «Красного Креста». Есть международные правила по использованию этой символики, которые должны соблюдаться, что бы ни случилось. К сожалению, у нас в стране пока нет закона о знаке «Красного Креста». Российская организация над этим работает, потому что нашей эмблемой сейчас обозначаются и аптеки, и коммерческие лечебные учреждения. Но знак «Красного Креста» может быть только там, где оказывается бесплатная медицинская помощь. Например, на машинах «скорой». И больше никто не имеет права на его использование. Огульного применения быть не должно. Представьте, случится какая-то беда, и как мы сможем защитить людей, если эмблема «Красного Креста» не подтверждена в стране законом?

— Несмотря на то, что мы живем в мирное время, все знают: где бы что ни случилось, первыми на помощь приходят волонтеры «Красного Креста». Как выстроена система помощи в Крыму?

— Принципы работы нашей организации в любой стране мира едины. Основная цель — облегчение человеческих страданий. Причем не только во время чрезвычайных ситуаций, катастроф, эпидемий, но и в повседневной жизни. На сегодняшний день деятельность крымского регионального отделения осуществляется на всей территории республики, имея представительства в каждом городе и районе. Это значит, что в любом регионе полуострова нуждающийся человек может обратиться в местный центр «Красного Креста» за помощью. Причем с любой проблемой: попросить денежной поддержки, получить продукты, одежду. Также люди обращаются по вопросу розыска пропавших родственников, за получением инвалидных колясок, ходунков, тростей, предметов ухода за больными и так далее. Если взять статистику прошлого года, то ежедневно каждый центр «Красного Креста» в Крыму посещало около тридцати человек. И, конечно, все местные отделения нашей организации участвуют в оказании помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях: пожарах, наводнениях и так далее. Мы готовы предоставить и одежду, и питание, и в целом всё необходимое.

Реальная помощь

— Какими проектами сейчас занимается «Российский Красный Крест» в Крыму? Какие сферы работы вы бы выделили в качестве приоритетных?

— Хотел бы, прежде всего, отметить нашу программу «Патронажная сестра «Красного Креста». В 2014 году она поддерживалась правительством республики за счет бюджетных средств. Но, увы, с января 2015 года и по сегодняшний день поддержка прекращена. Хотя недавно состоялась встреча председателя российского Красного Креста Раисы Лукутцовой, посещавшей Крым с рабочим визитом, с заместителем председателя Совета министров РК Аллой Пашкуновой и министром здравоохранения РК Александром Голенко. В ходе обсуждения мы пришли к общему мнению, что целесообразно возобновить программу патронажной сестры на территории республики. Я думаю, что все-таки наше правительство примет решение в пользу возобновления ее работы. Ведь эта программа существует с 1961 года. Люди о ней знают и часто спрашивают, можно ли ею воспользоваться.

— На случай, если не все знают о программе, в чем ее суть?

— Количество одиноко живущих пожилых людей в Крыму постоянно увеличивается. При этом дефицит медицинских работников среднего звена в государственной системе здравоохранения составляет около 40%. Поэтому у медицинских сестер просто нет возможности выполнять назначения врачей на дому. А это нужно и пожилым людям, и малоподвижным больным, и инвалидам всех категорий. В этой ситуации большую помощь оказывают патронажные сестры «Красного Креста». Но это только одна из составляющих программы. Например, у людей преклонного возраста часто скачет артериальное давление. И чтобы понять, какие принимать меры, его обязательно нужно измерить. Если речь идет о регионах, то там до ближайшей поликлиники приходится довольно далеко ехать. А в центрах «Красного Креста» нет толчеи, присутствуют врачи-добровольцы. Человек может спокойно, без стресса получить необходимую помощь.

Особенность патронажной сестры «Красного Креста» в том, что, когда она идет выполнять назначение врача к одиноко живущему пожилому человеку, она может и продуктов по дороге купить, и какую-то помощь, помимо медицинской, оказать. В том числе предоставить психологическую поддержку.

Программы и расходы

— А какого еще рода помощь можно получить в «Красном Кресте»?

— У нас есть программа горячего питания. Она особенно актуальна в осенне-зимний период: когда наступают холода, куда пойти людям без определенного места жительства? В это время значение «Красного Креста» возрастает. При этом мы не только кормим людей, но и занимаемся профилактической работой. Например, человек приходит за горячим обедом, и наши волонтеры тут же заставляют его пройти флюорографическое обследование. Могу сказать, что в той же Евпатории мы таким образом выявили трех больных активной формой туберкулеза. Так мы работаем над предупреждением распространения опасных заболеваний. В этом вопросе «Красный Крест» сотрудничает с социальными службами, с Министерством здравоохранения. Делаем общее дело, судьба которого волнует всех.

Кроме того, у нас существует банк вещей. От предпринимателей и населения мы получаем одежду, обувь, предметы обихода, средства гигиены, мебель, бытовую технику и так далее. Нуждающиеся люди могут всем этим воспользоваться. По статистике прошлого года, в наш банк обратилось более 27 тысяч человек. В этом году — уже около 20 тысяч. Это большое количество людей. И они обращаются не потому, что хотят получить что-то бесплатно, из жадности, а потому, что действительно нуждаются в этих вещах. В том числе приходят пожилые люди, которым не хватает пенсии для того, чтобы обеспечить себя, например, одеждой. Приходят многодетные семьи, матери-одиночки, которым недостаточно пособия, чтобы обеспечить малышей всем необходимым.

Помимо этого, в наших центрах существуют пункты проката. В них можно на время взять инвалидные коляски, костыли, трости, детские коляски, предметы ухода за больными на дому и так далее. Люди часто пользуются этими услугами, и это понятно. Приведу пример. Человеку после инсульта необходима инвалидная коляска. Пока он дождется заключения врачебно-трудовой экспертной комиссии о том, что она ему действительно положена, может пройти не один месяц — полгода минимум. Потом Министерство труда и социальной защиты должно коляску заказать. Пока ее изготовят, пока привезут. А в «Красном Кресте» можно получить оборудование сразу, если, конечно, оно не на руках, предъявив медицинские справки. В прошлом году более 700 человек воспользовались нашим пунктом проката, в этом — около 400. То есть очень многим людям нужна такая услуга.

У нас есть центр оказания первой помощи. Плюс в каждом региональном отделении существует специальный класс, где «Красный Крест» обучает этим навыкам всех желающих. Наша задача в том, чтобы хотя бы один человек в каждой семье умел оказать первую помощь. Тогда будет намного меньше инвалидностей и случайных смертей.

— Откуда «Красный Крест» берет средства на реализацию всех этих программ? Они явно сопряжены со значительными расходами.

— Источник существования крымского «Красного Креста», как и всей организации в России, — добровольные пожертвования юридических и физических лиц и добровольные членские взносы. К сожалению, никакой финансовой поддержки со стороны государства мы на сегодняшний день не получаем. Поступающие средства идут на содержание наших центров, оплату коммунальных услуг и организацию самых разнообразных программ. Если у человека есть желание как-то помочь работе «Красного Креста», помочь ближнему, мы всегда это приветствуем. Все наши центры в Крыму телефонизированы, номера можно узнать в справочной службе. Мы принимаем любую помощь, потому что люди в ней нуждаются. Это может быть одежда, обувь, продукты, средства гигиены, инвалидные и детские коляски, мебель. Принимаем всё.

Случайные не задерживаются

— Расскажите, пожалуйста, о членах вашей организации. Кто эти люди, какими качествами они должны обладать? И кто может стать добровольцем «Красного Креста»?

— В первую очередь, конечно, у человека должно быть желание бескорыстно помогать другим, не преследуя при этом каких-то своих целей. Мы порой сталкиваемся с ситуациями, когда люди хотят взять подопечного — одинокого пожилого человека, надеясь после смерти старика получить его квартиру. Поэтому «Красный Крест» не берет людей с улицы. Непроверенного человека мы никогда не отправим оказывать услуги на дому к нашим подопечным. Но вообще могу сказать, что случайные люди в «Красном Кресте» не задерживаются. Остаются только те, которые действительно хотят помогать ближнему.

Штатных сотрудников в Крымском региональном отделении нет — все работают на добровольных началах. Наши волонтеры бескорыстно оказывают помощь нуждающимся людям. Если человек хочет стать добровольцем, мы, конечно, готовы предоставить ему такую возможность. Нужно будет заполнить специальную анкету, в которой, в частности, указать, какого рода помощь доброволец готов оказывать. Например, у нас есть волонтеры-электрики. Они помогают одиноким престарелым гражданам в каких-то специфических работах по дому. То есть любым умениям можно найти применение в деле оказания помощи нуждающимся. Работы у нас очень много.

— Как вы сами попали в «Красный Крест»? И что, на ваш взгляд, главное в вашей работе?

— Я в «Красном Кресте» работаю с двадцати лет. Сначала был избран председателем Первомайской районной организации. Это было в 1975 году. Так что вся моя сознательная жизнь прошла под знаком «Красного Креста». И я об этом не жалею. Хочу и всегда стараюсь помогать людям и от благих дел получаю истинное удовлетворение. Сейчас пытаюсь передать новому поколению свой богатый опыт, потому что хорошо, когда есть наставники, готовые поделиться знаниями и умениями.

А главное в нашей работе... Мне кажется, людям в первую очередь нужно внимание. И общение.