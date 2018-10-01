Красноперекопск: слияние и поглощение

Зачем объединяют город и район?

Несколько дней назад депутаты Красноперекопского райсовета и Красноперекопского горсовета выступили за объединение своих муниципалитетов. Городские округа Ялты, Алушты, Феодосии, Судака и Евпатории уже фактически живут по тем правилам, к которым пришел самый северный регион республики, но в данном случае интересно, что инициатива пришла, так сказать, снизу, от местных властей, а не была «спущена» сверху, от республиканских.

Работа на год

В 2014-м властями республики предлагалось сразу укрупнить исторически сложившиеся регионы, но тогда на этот шаг решились только в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории. Причем люди там сами просили избавить их от депутатов. И в Красноперекопске такая идея прорабатывалась давно, поэтому разработать «дорожную карту» мероприятий по объединению Красноперекопска и района удалось быстро. Вот только слияние регионов займет не один день. Как говорят специалисты, это работа на год как минимум. Предстоит провести общественные слушания, решить целую кучу вопросов.

Экономия и экономика

На днях состоялось обсуждение вопроса объединения города и района, организованное республиканской общественной палатой. И аргументы самих регионов, и позиция министерств и ведомств показали, что объединение это произойдет. Вопрос практически решен. Тем более что к этому решению, судя по заявлениям местных властей, город и район шли с 2014 года.

Наталья Цуканова, председатель Красноперекопского районного совета:

«Основной итог, который мы хотели бы видеть, — это, конечно, экономика, экономическая составляющая нашего региона. При объединении наших территорий повысится инвестиционная привлекательность благодаря снижению количества различного рода согласований, административных, бюрократических барьеров».

Среди основных задач — повышение административной управляемости территорий, укрепление кадрового потенциала, объединение доходных источников, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.

Также и деньги у города и района будут в случае объединения общие и, как говорят специалисты, в этом случае появятся дополнительные возможности — общий, единый бюджет будет направлен на динамичное социально-экономическое развитие территории, позволит концентрировать все ресурсы и реализовывать крупные проекты, например по благоустройству. «Это даст нам больше возможностей участвовать в больших программах», — говорит Наталья Цуканова. То есть, сокращаются расходы на администрации местных поселений, а сэкономленные средства позволят повысить зарплату оставшимся работникам либо пойдут на другие нужды.

Кадровый вопрос

Среди наиболее актуальных проблем, которые планируют решить, обеспеченность общественным транспортом жителей сел. Также есть надежда решить и пресловутый кадровый вопрос. «Не секрет, что в сельских поселениях очень тяжело найти узких специалистов. Здесь мы видим такой плюс, что нам будет проще и легче. Конечно же, это повлечет за собой сокращение большой армии чиновников, но все сэкономленные средства можно будет задействовать более эффективно в развитии инфраструктуры — и ремонт дорог, и благоустройство, и коммунальные сети, водо— и энергоснабжение», — сообщила председатель Красноперекопского райсовета Наталья Цуканова. Таким образом, создается единая администрация с главой и единый совет депутатов.

Депутатский дефицит

В таких регионах, как Касноперекопский район, немного желающих депутатствовать. В основном — стремятся в центр, в город, как обычные люди, так и те, кто мог бы быть народным избранником. И так как получить статус депутата в сельской местности хотят далеко не все, это создает серьезные проблемы при проведении сессии для принятия даже жизненно важных решений. «Не секрет, что результат работы администрации всего района зависит от результатов работы каждого сельского поселения. Здесь есть определенные риски, например в работе депутатского корпуса. Что там греха таить — мы сейчас не можем найти сельских депутатов и постоянно находимся в состоянии, когда „охраняем“ своих депутатов, чтобы они, не дай бог, не сложили полномочия и сессии сельских поселений остались легитимными. Понятно, что депутатского корпуса сельских поселений уже не будет, уйдут эти риски», — говорит Наталья Цуканова.

Новые надежды

В небольших муниципальных образованиях особенно заметны все нынешние проблемы полуострова. В частности, экономическая неэффективность существующего административно-территориального деления муниципальных образований, которая была обусловлена тем, что в 2014 году, когда РК входила в состав Российской Федерации, первостепенными были географические, демографические критерии, а не экономические показатели. И теперь сформированная система муниципальных образований Крыма, так сказать, не оправдывает надежд.

Игорь Загребельный, председатель Красноперекопского городского совета:

«Активизация процесса укрупнения муниципальных образований — это не новшество в субъектах Российской Федерации. Еще с 2007 года начались такие объединения и продолжаются сейчас. Существующая в Крыму система муниципального управления по многим направлениям не оправдала возложенных на нее надежд, и местные органы власти получили в свое ведение огромное количество полномочий, но столкнулись при этом с большими сложностями — их исполнение требует большого количества бюджетных средств и квалифицированных кадров, которых сегодня не хватает».

Лучше для инвесторов

Как показывает практика, инвесторов отталкивает необходимость вникать в особенности управления каждого образования, особенно если предприятие вынуждено работать на двух площадках. А понятная вертикаль власти, уполномоченная принимать решения и имеющая для этого все ресурсы, повысит инвестиционную привлекательность. Проще говоря, уменьшение числа чиновников должно быть во благо. «Мы прекрасно понимаем, что будет более эффективной вертикаль власти, если произойдет объединение муниципальных образований. Городской округ существенно расширит свои границы, увеличится численность населения, изменится число организаций бюджетного сектора. Мы помним те времена, когда в Красноперекопском районе выращивали те же томаты и перерабатывали в Красноперекопске на томатную пасту, то же самое можно сказать и о другой сельхозпродукции. Инвестор действительно хочет это всё организовать, но сталкивается с такими моментами, что тарифная политика по отношению ставки аренды земельного участка в муниципальных образованиях разная. А мы придем к единой тарифной политике и единому подходу», — объясняет Игорь Загребельный.

Новая единица — Северный Крым

В результате слияния города и района, как говорят местные власти, будет продуман единый план развития не отдельно города Красноперекопска или района, а северного Крыма — объединенного Красноперекопска и Красноперекопского района. Более того, министерство финансов республики уже просчитало, что город и район после объединения смогут эффективнее использовать выделяемые на округ деньги.

Ирина Кивико, министр финансов РК:

«Будет очень большой финансовый эффект. Мы не планируем забирать какие-то деньги. Мы оставим все эти деньги на развитие территории, то есть население не пострадает, а наоборот — получится, что будет общая сумма дотации, не будем уменьшать ни в коем случае. Сумма дотации останется в прежнем объеме».

Льготники не пострадают, земля и документы — тоже

По данным министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, среди жителей сельской местности льготы по уплате коммунальных услуг имеют педагогические, медицинские, ветеринарные работники, сотрудники МВД и ряд других категорий. «Все они при выходе на пенсию имеют льготы. Объединение никаким образом не повлияет на эти социальные льготы — они как имели, так и будут иметь их при объединении этих муниципалитетов», — сказала она. Само министерство ранее объединило два центра занятости в один и убедилось в эффективности такого шага, а сокращение лишь одной штатной единицы произошло естественным путем — руководитель вышел на пенсию.

Минимущества РК видит в объединении исключительно положительную сторону: никакие документы на землю и недвижимость менять не придется, а вот контроль за использованием и передачей земель паевого фонда — это 65% всей сельхозземли — восстановится. С минюстом и минздравом всё еще проще — в централизованном управлении не произойдет никаких изменений.

В ожидании провокаций

Григорий Иоффе, председатель Общественной палаты Крыма:

«Мы понимаем, что, конечно же, это вызовет определенную реакцию. Враг не дремлет, и он будет заниматься различными обструкциями и провокациями. В том, что население поддержит, я не сомневаюсь. Я знаю, как народ относится к депутатам — не очень хорошо. Когда будет сказано, что депутатов станет меньше, то народ к этому отнесется нормально».

И, конечно, Общественная палата Крыма, учитывая всяческую целесообразность, поддержала предложение «о преобразовании муниципальных образований Красноперекопский район РК и городской округ Красноперекопск РК путем их объединения во вновь образованный городской округ Красноперекопск РК».

Доплачивают, чтобы сидели...

Ирина Кивико, министр финансов РК:

«В 9 из 12 поселений в районе (Красноперекопском. — Ред.) 75% всех расходов идет на содержание органов власти. Это вообще никуда не годится. А есть у нас Магазинское, у которого 200% от собственных доходов идет на содержание (местной администрации. — Ред.). То есть они не собирают столько налогов, мы еще доплачиваем, чтобы они там просто сидели. А сейчас этот ресурс появится, вы сделаете приоритетный план развития городского округа и будете смотреть, где и что сделать в первую очередь».

Возможные аналогии

Подобных регионов, «напрашивающихся» на слияние и объединение, в Крыму немало — это Джанкой и Джанкойский район, Саки и Сакский район, Бахчисарай и Бахчисарайский район, Белогорск и Белогорский район, Щелкино и Ленинский район, Старый Крым и Кировский район. В последних двух ситуация, впрочем, отличается, так как города Щелкино и Старый Крым не являются и никогда не были районными центрами.