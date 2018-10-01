Не то добро

Возврат некачественного товара. Составление претензии

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о возврате некачественного товара и составлении соответствующей претензии. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В свободной форме, но по сути

Один из способов защиты нарушенного права покупателя, которую гарантирует Федеральный закон «О защите прав потребителя», — это возврат товара. Возвратить можно как испорченный товар, так и товар, качество которого не вызывает сомнения.

В соответствии со статьей 503 Гражданского кодекса РФ, а также статьей 18 закона «О защите прав потребителей», в случае обнаружения в товаре недостатков потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Для этого необходимо обратиться к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) с претензией о возврате некачественного товара, в которой изложить основания ее предъявления и заявить свои требования.

По общему правилу, претензия составляется в свободной письменной форме. В тексте документа необходимо указать следующие данные:

1. Данные получателя претензии: наименование продавца (изготовителя, импортера), адрес его места нахождения, телефон, адрес электронной почты (если известен).

Наименование организации или индивидуального предпринимателя, ИНН могут быть указаны, например, в чеке или квитанции за товар. Адрес регистрации юридического лица можно узнать также по номеру ИНН на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

2. Данные потребителя: Ф.И.О., адрес места жительства с почтовым индексом, контактный телефон, адрес электронной почты (если имеется).

3. Описание оснований предъявления претензии. Для этого рекомендуется указать дату и место приобретения товара, его стоимость, размер расходов, связанных с приобретением товара (например, стоимость доставки, установки товара, консультации специалиста), а также описание выявленного недостатка и обстоятельств его обнаружения.

4. Требования потребителя, например об отказе от исполнения договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества суммы.

5. Перечень прилагаемых к претензии документов.

6. Дату и подпись потребителя.

Перечень документов, которые необходимо приложить к претензии, определяется с учетом фактических обстоятельств дела.

По общему правилу к претензии рекомендуется приложить кассовый чек (банковскую выписку или иной документ, подтверждающий факт покупки или списания денежных средств в счет оплаты за товар), документы, подтверждающие приобретение дополнительных услуг, непосредственно связанных с покупкой товара, а также акт проведенной экспертизы или заключение специалиста, содержащие выводы о наличии

и/или причинах возникновения недостатка (если имеются).

При этом отсутствие кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. Закон о защите прав потребителей гласит, что, если потребитель не имеет при себе документов, доказывающих приобретение изделия и передачу за него денег, — это не причина для того, чтобы отказать ему в возврате продукции. Многие люди начинают задумываться, что при отсутствии чека придется обязательно направлять дело в суд, и, считая это лишними затратами собственного времени, не идут в торговую точку возвращать товар. Просто стоит больше знать о собственных правах гражданина Российской Федерации. На самом же деле возврат товара без чека — процесс несложный. При покупке продукции один чек забирает потребитель, а второй находится в торговой точке. Именно поэтому факт купли-продажи зафиксирован присутствием чека в точке продажи. При отсутствии чека его заменой могут быть товарный либо гарантийный талон или же другая документация, подтверждающая передачу денежных средств за товарную продукцию.

Отправка и получение

Составив претензию, вы можете направить ее продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру):

1. По почте, желательно заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

2. Лично путем подачи претензии уполномоченному лицу (директору магазина, старшему администратору, секретарю и т.п.). Рекомендуется изготовить два экземпляра претензии, и желательно, чтобы на вашем экземпляре лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись и дату принятия претензии. Однако, данный способ не всегда работает, т. к. сотрудники магазина (изготовителя) часто отказываются расписываться в принятии такого документа. Поэтому можно смело возвращаться к пункту 1.

Возвратить уплаченную за товар денежную сумму продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан в течение 10 дней со дня получения претензии.

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