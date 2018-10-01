Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Билялов внес бесценный вклад в театр, н ...
Страсти по-симферопольски, или Как сосе ...
Говорят, что... в Симферополе появились ...
Исчезнувшие острова Чёрного моря
Сокровища особого рода, или Какие тайны ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКонсультации эксперта

Не то добро

Возврат некачественного товара. Составление претензии

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о возврате некачественного товара и составлении соответствующей претензии. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В свободной форме, но по сути

Один из способов защиты нарушенного права покупателя, которую гарантирует Федеральный закон «О защите прав потребителя», — это возврат товара. Возвратить можно как испорченный товар, так и товар, качество которого не вызывает сомнения.

В соответствии со статьей 503 Гражданского кодекса РФ, а также статьей 18 закона «О защите прав потребителей», в случае обнаружения в товаре недостатков потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Для этого необходимо обратиться к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) с претензией о возврате некачественного товара, в которой изложить основания ее предъявления и заявить свои требования.

По общему правилу, претензия составляется в свободной письменной форме. В тексте документа необходимо указать следующие данные:

1. Данные получателя претензии: наименование продавца (изготовителя, импортера), адрес его места нахождения, телефон, адрес электронной почты (если известен).

Наименование организации или индивидуального предпринимателя, ИНН могут быть указаны, например, в чеке или квитанции за товар. Адрес регистрации юридического лица можно узнать также по номеру ИНН на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.

2. Данные потребителя: Ф.И.О., адрес места жительства с почтовым индексом, контактный телефон, адрес электронной почты (если имеется).

3. Описание оснований предъявления претензии. Для этого рекомендуется указать дату и место приобретения товара, его стоимость, размер расходов, связанных с приобретением товара (например, стоимость доставки, установки товара, консультации специалиста), а также описание выявленного недостатка и обстоятельств его обнаружения.

4. Требования потребителя, например об отказе от исполнения договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар ненадлежащего качества суммы.

5. Перечень прилагаемых к претензии документов.

6. Дату и подпись потребителя.

Перечень документов, которые необходимо приложить к претензии, определяется с учетом фактических обстоятельств дела.

По общему правилу к претензии рекомендуется приложить кассовый чек (банковскую выписку или иной документ, подтверждающий факт покупки или списания денежных средств в счет оплаты за товар), документы, подтверждающие приобретение дополнительных услуг, непосредственно связанных с покупкой товара, а также акт проведенной экспертизы или заключение специалиста, содержащие выводы о наличии

и/или причинах возникновения недостатка (если имеются).

При этом отсутствие кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. Закон о защите прав потребителей гласит, что, если потребитель не имеет при себе документов, доказывающих приобретение изделия и передачу за него денег, — это не причина для того, чтобы отказать ему в возврате продукции. Многие люди начинают задумываться, что при отсутствии чека придется обязательно направлять дело в суд, и, считая это лишними затратами собственного времени, не идут в торговую точку возвращать товар. Просто стоит больше знать о собственных правах гражданина Российской Федерации. На самом же деле возврат товара без чека — процесс несложный. При покупке продукции один чек забирает потребитель, а второй находится в торговой точке. Именно поэтому факт купли-продажи зафиксирован присутствием чека в точке продажи. При отсутствии чека его заменой могут быть товарный либо гарантийный талон или же другая документация, подтверждающая передачу денежных средств за товарную продукцию.

Отправка и получение

Составив претензию, вы можете направить ее продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру):

1. По почте, желательно заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

2. Лично путем подачи претензии уполномоченному лицу (директору магазина, старшему администратору, секретарю и т.п.). Рекомендуется изготовить два экземпляра претензии, и желательно, чтобы на вашем экземпляре лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись и дату принятия претензии. Однако, данный способ не всегда работает, т. к. сотрудники магазина (изготовителя) часто отказываются расписываться в принятии такого документа. Поэтому можно смело возвращаться к пункту 1.

Возвратить уплаченную за товар денежную сумму продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан в течение 10 дней со дня получения претензии.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото ufalex.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2018 (30)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru