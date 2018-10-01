Новое открытие старейшего курорта

Город Саки парадоксален — ему всего 66 лет, но о том, какие болезни здесь лечат, знали еще в античности

Здесь испокон веков здоровье и веру в жизнь обретали страдающие от бесплодия женщины, тяжелораненые участники боевых действий, те, кто попал в аварию, жертвы промышленных катастроф и стихийных бедствий со сложными и не приведенными ни в каких учебниках увечьями. Все они стремятся сюда. И каждый из них совершает свое открытие...

Земля, исцеляющая всякие раны

Земли, окружающие Сакское озеро, обжили в давние времена. Археологи нашли здесь следы поселений эпохи бронзы, которым около трех тысяч лет. А неподалеку от города обнаружили рельеф «Пирующий Геракл», что высекли из местного известняка еще в III веке до нашей эры. Тогда в этих местах обитали племена скифов...

Как и весь полуостров, западный Крым пережил вторжение воинственных кочевых племен: гуннов, хазар, печенегов, половцев, татар. В средние века на берегу Сакского озера образовалась татарская деревушка Тузлы. Сюда, преодолевая тысячи километров, приезжали на запряженных волами телегах чумаки за драгоценной солью.

После присоединения Крыма к России грязи Сакского озера получили широкую известность. Именно тогда началась история курорта. А деревушка Тузлы обретает счастливое имя — Саки. Почему «Саки»? Все дело в том, что по желанию Екатерины II городам и селам на вновь присоединенных к Российской империи землях давали названия, связанные с античной историей. В древнеперсидских источниках «саками» названы скифские племена...

Но это новая, даже новейшая история. Так сказать, второе открытие древнейшего грязевого курорта. Ведь еще древнегреческий историк Геродот в V веке до нашей эры упоминал о том, что в Таврике на соленом озере лечатся грязями. В I веке древнеримский ученый Плиний Старший в своем труде «Естественная история» писал: «На Таврическом полуострове в селении паразин имеется земля, исцеляющая всякие раны».

Впервые лечение грязями в Саках описал в книге «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумароков: «...Озеро Сак, близ деревни сего же имени... имеет чудесное действие подавать скорое исцеление от многих болезней. Стекающая и солнцем испаряемая вода оставляет у берегов род ила или грязи. В котором выкапывают глубокие ямы, наподобие могил, и в них зарывают недугующих по самую шею так, что лежащие в них не могут иметь никакого движения. Над головой делают из ветвей род шатра, дабы охранить ее от раскаленных лучей, сидят в яме по часу и более, переменяя грязь свежею, и сила-то оной приносит облегчение страждующим...» Вторично побывав в Саках в 1803 году, Сумароков сам лечился грязями. В 1807 году французский химик Дессер произвел первый анализ состава лечебной сакской грязи.

В 1827 году в Саки приехал евпаторийский уездный врач Николай Оже. Наблюдая за больными, он изучал действие грязи при различных заболеваниях, первым разработал правила грязелечения. В 1828 году на берегу Сакского озера построили небольшую грязелечебницу и гостиницу для приезжавших больных. С каждым годом росла слава курорта, все больше людей приезжали сюда в надежде обрести исцеление от мучавших их недугов. В 50-е годы XIX века возвели каменное здание сакского отделения военного госпиталя, где принимали на лечение 70 «нижних чинов» и 5 офицеров.

Через войны к величию

2 (14) сентября 1854 года на пересыпи у Сакского и Кизил-Ярского озер высадились англо-французские войска и двинулись в сторону Севастополя. В феврале 1855 года в Саках сосредоточились войска под командованием генерала С. А. Хрулёва. Однако их задача отбить у неприятеля Евпаторию осталась нерешенной, штурм успеха не имел. Артиллерийский огонь противника разрушил в Саках почти все дома. После окончания военных действий на Сакском курорте лечили в основном военных, участников обороны Севастополя. Только в конце XIX века курорт начал расширяться, были построены грязе- и водолечебницы, гостиницы, бараки для бедных больных, дома для медицинского персонала, хозяйственные постройки. В деревушке стали добывать соль, камень-ракушечник, развивались кустарные промыслы. В 1916 году построили Сакский химический завод.

В 1911 году в Саки приехал молодой хирург Николай Нилович Бурденко, много сделавший впоследствии для развития курортной медицины и совершенствования методов лечения. Его именем назван один из сакских санаториев. Немало для Сакского курорта сделал известный бальнеолог Сергей Сергеевич Налбандов.

Во время Великой Отечественной войны были взорваны грязелечебницы, погибла в огне пожара водолечебница, разрушены постройки, вырублены деревья в парке. Но спустя всего несколько месяцев после освобождения в Саках разместились госпитали, а в 1945 году вновь открылась грязелечебница.

Но только в 1952 году поселок Саки стал городом...

Гоголь, Черчилль и Титов

Природа наделила Сакский курорт целебными богатствами, поэтому и ехали сюда в основном с одной целью — обрести здоровье. Летом 1835 года здесь побывал Н. В. Гоголь, к тому времени уже знаменитый писатель, автор ставших хрестоматийными «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сохранилось письмо Николая Васильевича к другу Н. Я. Прокоповичу. Гоголь делится с ним сомнениями:

«...Сижу дома на перекладных около недели уже, не зная, куда лучше ехать — на Кавказ или в Крым, где ныне славятся минеральные грязи и купания в море...» В результате писатель таки отправился в Крым, где отдыхал и «пачкался в минеральных грязях».

Гоголь был не одинок в своем правильном выборе. Чудодейственные грязи помогли избавиться от ревматизма прославленному флотоводцу, командующему Черноморским флотом М. П. Лазареву, побывавшему на курорте в июле 1844 года.

В июне 1902 года для лечения хронического ревматизма в Сакскую грязелечебницу прибыл прославленный герой морских сражений в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., флотоводец, ученый, путешественник, инженер С. О. Макаров. До этого он посетил многие курорты Европы, побывал в Китае и Японии, но облегчение нашел только в Крыму. В память о пребывании адмирала Макарова в Саках на здании грязелечебницы установлена мемориальная доска.

Летом 1929 года в курортном парке в курзале выступал В. В. Маяковский. А 3 февраля 1945 года на Сакский аэродром приземлились два иностранных самолета, на борту которых прибыли на Ялтинскую конференцию президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Перед тем, как отправиться в Ялту, гости пообедали, по-военному скромно, яйцами, сваренными вкрутую, красной и черной икрой, копченой семгой под водочку.

В 1962 году после возвращения из космоса в санатории министерства обороны восстанавливал силы летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Г. С. Титов. Здесь же лечился другой прославленный летчик, трижды Герой Советскою Союза А. И. Покрышкин.