Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Билялов внес бесценный вклад в театр, н ...
Страсти по-симферопольски, или Как сосе ...
Говорят, что... в Симферополе появились ...
Исчезнувшие острова Чёрного моря
Сокровища особого рода, или Какие тайны ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Ароматерапия против болезней

Эфирное масло — это мягкое и легкое средство для профилактики и лечения вирусной инфекции и укрепления иммунитета

В медицине применяются все виды масел, но с вирусной инфекцией могут справиться только:

• «хвойная» группа масел, в которую входит сосна, кедр, можжевельник, пихта и ель;

• эвкалипт;

• лаванда;

• шалфей;

• чайное дерево;

• розмарин.

Лучшие природные антисептики — чайное дерево, шалфей, лаванда, розмарин и эвкалипт. Лаванду в группе с чайным деревом/эвкалиптом используют как хорошее жаропонижающее средство. Также эта группа обладает потогонным действием. Такие качества бесценны в борьбе с вирусами.

Укрепить иммунитет, чтобы организм сам смог противостоять вирусным инфекциям, помогут следующие виды масел: «хвойная» группа, эвкалипт, чайное дерево лаванда.

Для профилактической ароматизации помещений используют аромалампы. В них есть специальный резервуар, в который наливается немного воды и добавляется эфир с учетом, что на пять квадратных метров площади требуется 2–3 капельки. В специальной нише ставится свечка, которую следует поджечь. Вода нагреется, масло начнет испаряться, наполняя целебным ароматом помещение. Через полчаса свечку можно погасить. В день рекомендуется 2–3 процедуры.

Для борьбы с простудными заболеваниями и гриппом применяют ингаляции.

В подходящую емкость наливается литр—полтора кипятка. Сначала следует укрыться полотенцем, а затем добавить ароматическую смесь или один вид эфирного масла (достаточно двух—трех капель). В течение пяти—десяти минут аромат с закрытыми глазами глубоко вдыхается носом/ртом. Потом стопы растираются неразбавленным эфиром, на завершающем этапе следует хорошо укутанным лечь в постель.

Для ингаляций подходят следующие эфиры: чабрец (тимьян), эвкалипт, лимон, лаванда, мята, кедр, чайное дерево.

При простуде можно также сделать массаж с ароматическими маслами. В базовое масло (любое растительное масло 10 мл) добавляется смесь либо один вид эфира в количестве 3–5 капель. Желательно полученную смесь использовать в подогретом виде. Втирается она медленными движениями, обязательно обхватывается шея, спина, грудь и особое внимание пяткам. После массажа больной укутывается и отправляется на отдых в постель.

Противопростудные эфиры для массажа: розмарин, лимон, гвоздика, сосна, можжевельник, эвкалипт, мирт, кедр, ель.

Учтите, что при применении эфирных масел следует соблюдать осторожность, особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин. Во избежание приобретения низкосортного товара эфирные масла рекомендуется покупать в проверенных аптеках. Людям, склонным к аллергии, страдающим от бронхиальной астмы, эпилепсии, психических заболеваний или заболеваний сердца обязательно прежде следует проконсультироваться с профильным врачом, после чего начинать ароматерапию. Важно! При приеме эфирных масел возможна блокировка действия гомеопатических средств и усиление действия антибиотиков.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 499 от 5 октября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2018 (28)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru