Ароматерапия против болезней

Эфирное масло — это мягкое и легкое средство для профилактики и лечения вирусной инфекции и укрепления иммунитета

В медицине применяются все виды масел, но с вирусной инфекцией могут справиться только:

• «хвойная» группа масел, в которую входит сосна, кедр, можжевельник, пихта и ель;

• эвкалипт;

• лаванда;

• шалфей;

• чайное дерево;

• розмарин.

Лучшие природные антисептики — чайное дерево, шалфей, лаванда, розмарин и эвкалипт. Лаванду в группе с чайным деревом/эвкалиптом используют как хорошее жаропонижающее средство. Также эта группа обладает потогонным действием. Такие качества бесценны в борьбе с вирусами.

Укрепить иммунитет, чтобы организм сам смог противостоять вирусным инфекциям, помогут следующие виды масел: «хвойная» группа, эвкалипт, чайное дерево лаванда.

Для профилактической ароматизации помещений используют аромалампы. В них есть специальный резервуар, в который наливается немного воды и добавляется эфир с учетом, что на пять квадратных метров площади требуется 2–3 капельки. В специальной нише ставится свечка, которую следует поджечь. Вода нагреется, масло начнет испаряться, наполняя целебным ароматом помещение. Через полчаса свечку можно погасить. В день рекомендуется 2–3 процедуры.

Для борьбы с простудными заболеваниями и гриппом применяют ингаляции.

В подходящую емкость наливается литр—полтора кипятка. Сначала следует укрыться полотенцем, а затем добавить ароматическую смесь или один вид эфирного масла (достаточно двух—трех капель). В течение пяти—десяти минут аромат с закрытыми глазами глубоко вдыхается носом/ртом. Потом стопы растираются неразбавленным эфиром, на завершающем этапе следует хорошо укутанным лечь в постель.

Для ингаляций подходят следующие эфиры: чабрец (тимьян), эвкалипт, лимон, лаванда, мята, кедр, чайное дерево.

При простуде можно также сделать массаж с ароматическими маслами. В базовое масло (любое растительное масло 10 мл) добавляется смесь либо один вид эфира в количестве 3–5 капель. Желательно полученную смесь использовать в подогретом виде. Втирается она медленными движениями, обязательно обхватывается шея, спина, грудь и особое внимание пяткам. После массажа больной укутывается и отправляется на отдых в постель.

Противопростудные эфиры для массажа: розмарин, лимон, гвоздика, сосна, можжевельник, эвкалипт, мирт, кедр, ель.

Учтите, что при применении эфирных масел следует соблюдать осторожность, особенно это касается детей, пожилых людей и беременных женщин. Во избежание приобретения низкосортного товара эфирные масла рекомендуется покупать в проверенных аптеках. Людям, склонным к аллергии, страдающим от бронхиальной астмы, эпилепсии, психических заболеваний или заболеваний сердца обязательно прежде следует проконсультироваться с профильным врачом, после чего начинать ароматерапию. Важно! При приеме эфирных масел возможна блокировка действия гомеопатических средств и усиление действия антибиотиков.