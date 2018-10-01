Беспредел, который увидели

«Такого беспредела я не видел! Те отчеты (включая доклады и акты проверок), которые предоставляют ответственные лица, в том числе служба безопасности ГУП РК «Крымэнерго», о том, что нарушений не выявлено, – в корне не соответствуют действительности!» – воскликнул на днях министр энергетики Крыма Вадим Белик. Причиной возмущения стали результаты повторной проверки (первая проверка, по данным сотрудников «Крымэнерго», не выявила нарушений), в ходе которой обнаружились многочисленные незаконные подключения нестационарных торговых объектов на набережной Алушты и Гурзуфа к электросетям. Белик в этой связи пообещал отставки руководителей «Крымэнерго» (или привлечение их к дисциплинарной ответственности), а нарушители, как заявляют в минтопэнерго, уже отключены от электросетей, и на них составлены акты о незаконных подключениях. Что ж, сезон (читай – основные потоки денег) закончился, можно и порядки наводить, особо не вредя ни чьему бизнесу...