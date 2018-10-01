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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... наживаются на истории

Не пожелавший представиться севастополец возмущен: «У меня вопрос к нашим властям! Почему жители России должны платить по 100 руб. за посещение Херсонеса, где была крещена Русь? Мне, например, как жителю Севастополя, за это стыдно. Впервые идея увековечивания места крещения равноапостольного князя Владимира была высказана в 1825 году и принадлежала главнокомандующему Черноморским флотом и портами вице-адмиралу А. Грейгу. Грейг вручил находившемуся тогда в Севастополе императору Алексан­­дру I докладную записку о необходимости в Херсонесе «соорудить небольшую, изящной архитектуры церковь», посвященную крещению князя Владимира, «с устроением при оной богадельни для 30 человек дряхлых и неимущих, которые бы, прославляя имя Божие, имели надзор как за храмом, так и за самими развалинами».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:22

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