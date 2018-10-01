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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детей не пускают в туалеты

Не представившаяся жительница Симферопольского ­района хочет защитить права детей: «В гвардейской школе № 1 Симферопольского района ситуация сложилась таким образом, что на протяжении двух лет в здании школы на всех трех этажах закрыты туалеты на ключ. По неподтвержденной информации, это связано с проблемами с канализацией. Составлены коллективные письма в государственные организации с просьбой об оказании содействия в решении этой проблемы. А решить эту проблему необходимо, т. к. наступают не очень благоприятные погодные условия для посещения детьми уличного туалета».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:24

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