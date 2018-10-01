В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детей не пускают в туалеты Не представившаяся жительница Симферопольского ­района хочет защитить права детей: «В гвардейской школе № 1 Симферопольского района ситуация сложилась таким образом, что на протяжении двух лет в здании школы на всех трех этажах закрыты туалеты на ключ. По неподтвержденной информации, это связано с проблемами с канализацией. Составлены коллективные письма в государственные организации с просьбой об оказании содействия в решении этой проблемы. А решить эту проблему необходимо, т. к. наступают не очень благоприятные погодные условия для посещения детьми уличного туалета». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... туалеты закрыли на замок Туалеты всем нужны и стратегически важны Говорят, что... у школьников проверяют наличие еды и воды Говорят что... поликлинику будут штурмовать Дешевле потерпеть...