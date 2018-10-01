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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... активизировался оползень

Говорят, Марьинский оползень, уничтоживший несколько многоквартирных домов по ул. Б. Хохлова и ул. Лескова, снова активизировался. Жители района от Больничного городка до гостиницы «Москва» бьют тревогу: «Куда обращаться, чтобы нас услышали?» Говорят, на сегодняшний день опасная ситуация сложилась с дорогами на ул. Ломоносова, Первомайская, 1-3, то есть поблизости от многоэтажных домов (5-14-этажки). Все дороги в этом районе ползут с пугающей скоростью! Щели глубиной по колено и шириной в метр появились за полгода, и каждую неделю всё шире и шире – уже не могут проехать машины, перестали ходить автобусы, из-за чего все пенсионеры теперь мучительно поднимаются к домам. Но даже это полбеды. Нет никакой гарантии, что вслед за дорогами не уползут многоэтажки. Видно, власти уже подзабыли о судьбе пятиэтажки на ул. Лескова, 45, прозванной в народе «Титаник» за то, что оползень порвал ее пополам, от крыши до подвала.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:25

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