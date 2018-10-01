В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... над головами висит плита В Симферополе, в районе Московского кольца, в доме по адресу: ул. Киевская, 137, частично отошла плита на 8-м этаже. Вот уже около недели она дамокловым мечом висит над головами прохожих. Представители властей и коммунальных служб, по словам местных жителей, ограничились тем, что сфотографировали «эту бесхозяйственность». Симферопольцы говорят, что тут вовсе нечему удивляться. Говорят, ситуация отнюдь не уникальна. Так, в столичном детском саду №21 над одним из входов в учреждение из-под крыши свисает готовая упасть доска. Родители, само собой, писали в обслуживающую организацию, откуда им ответили, что посмотрели, мол, и доска не упадет, а капремонт на другой год рассчитан и раньше никто делать не будет. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 500 от 12 октября 2018 года Еще статьи: Коммунальный грабёж Говорят, что... места в детские сады продают по тарифам Говорят, что... водители шмонают льготников «Катюшин» выстрел Общага вместо садика