«Святой Владимир» снова с нами

В Севастополе пройдет IV Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания

Через несколько дней, 20 октября, в Севастополе стартует Международный фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания. Это будет уже четвертый такой фестиваль в городе-герое, и у него уже сложились свои особые традиции. И это одно из тех культурных событий полуострова, которое действительно стоит посетить.

Заявки прислали из 25 стран

Председателем жюри фестиваля станет создатель знаковых фильмов в истории отечественного кинематографа «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» Юрий Кара. Год назад на участие кинорежиссера в работе фестиваля «Святой Владимир» болезненно отреагировали на Украине — режиссера там внесли во все возможные черные и санкционные списки. Но это только укрепило его желание снова приехать в Севастополь и обсуждать с коллегами работы кинематографистов из России, Греции, Австралии, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Ирана...

Вместе с Юрием Карой оценят конкурсные работы кинофестиваля замечательные режиссеры и авторы сценариев Каринэ Фолиянц («Серафима прекрасная», «Там, где ты», «Сезон любви») и Елена Райская («Пираньи», «Однажды в Ростове», «Таинственная страсть»). В составе жюри также работают Ольга Семенова — писатель, публицист, руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова, кинорежиссер-документалист Владимир Эйснер, руководитель проекта «Творческая лаборатория православных кинематографистов «Видимое и сокровенное» при Союзе кинематографистов РФ Александр Гундоров, генеральный директор продюсерского центра «Мульти Медиа» Алексей Комов, заместитель начальника Главного управления — начальник Управления культурной политики и развития искусства города Севастополя Александра Бузанова, помощник благочинного Севастопольского церковного округа протоиерей Стефан Сломчинский.

Всего в этом году заявки прислали 323 автора из 25 стран. В конкурсную программу были отобраны 55 работ, еще 40 рекомендованы к внеконкурсным показам. «Выбирая картины, члены отборочной комиссии руководствовались не только критериями творческого уровня, но и учитывали тематическое соответствие работы основной направленности фестиваля и ожиданиям „нашей“ публики. Кроме того, приоритет отдавался премьерам или фильмам, которые еще не были показаны на фестивалях в нашем регионе. Это не вкусовщина, а желание предложить севастопольским зрителям оригинальную, интересную программу, дающую представление о духовном и творческом поиске кинематографистов, живущих в разных регионах, а не только в столицах», — рассказывает один из организаторов фестиваля Елена Иваниченко.

Берите детей

Что еще стоит знать об этом фестивале? К примеру, то, что все картины, представленные в программе, предназначены для семейного просмотра. Поэтому берите с собой детей. Есть все основания полагать, что искусство, к которому они приобщатся, — самого высшего качества. К тому же это просто интересно. Также известно, что основная программа будет демонстрироваться с 21 по 25 октября в севастопольском кинотеатре «Победа» (ул. Большая Морская, 13), куда вход будет свободный. На церемонии же фестиваля и творческий вечер Виктора Сухорукова — вход по пригласительным билетам, которые с 16 октября поступят в свободный доступ в кассу севастопольского ДОФа.

Программа IV Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» в Севастополе (20-24 октября 2018 г.)

20 октября (суббота)

Дом офицеров флота (ул. Ленина, 9)

19:00 — Церемония открытия фестиваля с участием актёра Владимира Сычёва.

21:00 — фильм открытия «Хороший день» (реж. Даша Чаруша, г. Москва, 2018, худ/ф, 18:09’)

21 октября (воскресенье)

Кинотеатр «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

09:00 — «Анисимов» (реж. Максим Гуреев, г. Москва, 2017, док/ф, 39:00′) Представляет оператор Егор Гуреев.

09:50 — «Свидетельство о любви» (реж. Наталия Боцман, г. Москва, 2017, док/ф, 76:24′)

11:10 — «Ася» (реж. Даниэлла Рыбакьян, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 29:30’)

11:40 — «Пик Коммунизма» (реж. Георгий Болдугеров, г. Москва, 2018, худ/ф, 18:23’)

12:00 — «Сказ о Петре и Февронии» (реж. Юрий Кулаков, г. Москва, 2017, м/ф, 78:01′)

Представляют создатели картины.

13:30 — «Подарок Богородицы» (реж. Александр Макарь, г. Симферополь, 2018, худ/ф, 07:00’) Премьера фильма. Представляет режиссёр и участники съемочной группы.

13:55 — «Николай фон Гартвис. Живая память» (реж. Ольга Кравчук, г. Симферополь, 2018, док/ф, 47:00′) Премьера фильма. Представляет режиссёр.

14:50 — «Юшка» (реж. Лолита Наранович, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 18:54’)

15:10 — «Новенький» (реж. Мария Сопова, г. Москва, 2017, худ/ф, 29:55’)

Представляют создатели фильма.

15:50 — «Мангашлык» (реж. Людмила Лебедева, Казахстан, 2018, худ/ф, 18:49’)

Представляет режиссёр.

16:15 — «Родина для ласточек» (реж. Александр Белкин, Австралия, 2018, худ/ф, 39:00′) Представляет режиссёр.

17:10 — "Маняшино озеро«(2017, реж. Андрей Гаврилов, г. Красноярск, 2017, худ/ф, 88:56′)

Представляет исполнитель главной роли Владимир Сычев и создатели фильма.

Фильмы внеконкурсной программы.

19:00 — «Изольда» (реж. Наталья Лебедева, Ялта, 2017, худ/ф, 10:51’) В главной роли севастопольский юный актёр Митя Махонин.

19:15 — «Кругосветка» (реж. Александр Фомин, г. Москва, 2017, худ/ф, 12:00’).

Дом офицеров флота (ул. Ленина, 9)

15:00 — Круглый стол: «Съемки в Крыму: запросы, возможности и направление развития кинопроизводства».

Кинотеатр «Москва» (пр. Генерала Острякова, 70)

19:30 -«Варавва» (реж. Евгений Емелин, г. Москва, 2018, худ/ф, 116:26′)

Крымская премьера: снято в Севастополе. Представляют режиссёр и съемочная группа.

22 октября (понедельник)

Кинотеатр «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

09:00 — «Побег души» (реж. Ирина Васильева, г. Москва, 2018, док/ф, 39:58′)

09:40 — «Вторая половина» /выпуск «Матушка Любовь Бунькова» (реж. Елена Саенко,

г. Екатеринбург, 2018, ТВ, 15:00′) Представляет режиссер.

10:10 — «Что такое счастье?» (реж. Юлия Балабанова, г. Магадан, 2018, док/ф, 26:03′)

Представляет режиссёр.

10:45 — «Как Россия отстояла Камчатку» (реж. Татьяна Киселёва, г. Москва, 2017, док/ф, 44:00′) Представляет продюсер Ева Белова.

11:40 — «Карамазовы» (реж. Нина Корякина, г.Москва, 2017, худ/ф, 13:00’) Фильм внеконкурсной программы. В главной роли — Александр Панкратов-Чёрный.

11:55 — «Позывной» (2018, реж. Андрей Судиловский, г. Москва, 2018, док/ф, 83:06′) Премьера авторской версии фильма.

13:20 — «100 лет в эмиграции» (реж. Владимир Костюк, Московская обл., 2018, док/ф, 27:10′) Представляет режиссёр.

14:00 — «Евфимий Суздальский. Печальник Земли Русской» (реж. Ирина Вдовина, г. Нижний Новгород, 2017, док/ф, 52:27′) Представляет режиссёр.

15:00 — «Настоящий сценарий» (реж. Сергей Знаменский, г.Москва, 2018, худ/ф, 29:30’) Премьера фильма. Представляет режиссёр.

15:45 — «Deus Ex» (2017, реж. Андрей Золоторёв, г.Москва, 2017, худ/ф, 08:00’) Фильм внеконкурсной программы. В главной роли — Сергей Шакуров.

16:00 — «Со дна вершины» (реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, г. Москва, 2017, худ/ф, 111:06′) Представляет режиссёр.

18:00 — «Князь Владимир — Креститель Руси» (реж. Роман Новолокин, г. Москва, 2018, док/ф, 52:47′)

Представляют авторы проекта.

19:10 — «Александр III. Сильный державный...» (реж. Галина Огурная, Елена Чавчавадзе, г. Москва, 2017, док/ф, 56:28′) Представляет исполнительный директор Российского Фонда культуры Елена Головина.

20:15 — «Мат — оружие массового поражения» (реж. Ирина Ланина, г. Москва, 2018, док/ф, 24:53′). Представляет режиссёр.

Фильмы внеконкурсной программы.

20:50 — «Учитель» (реж. Максим Елагин, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 14:45’)

21:05 — «Литература» (реж. Андрей Бурмистров, г. Севастополь, 2018, худ/ф, 09:00’)

21:15 — «Грымза» (реж. Анастасия Чагочкина, г. Челябинск, 2018, худ/ф, 17:50’)

21:35 — «Актриса» (реж. Наталья Калашникова, г. Санкт-Петербург, 2018, худ/ф, 19:49’)

Кинотеатр «Москва» (пр. Генерала Острякова, 70)

19:30 -Творческий вечер «Мастер и Маргарита». Авторскую версию фильма представляют режиссер Юрий Кара и актриса Ирина Кара.

23 октября (вторник)

Кинотеатр «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

09:00 — «Сербские монастыри» (реж. Сергей Канев, г. Москва, 2018, ТВ, 26:00′)

09:30 — «Тысяча лиц» (реж. Анастасия Штандке, г. Москва, 2018, док/ф, 13:21′)

09:45 — «Летописец уходящей Руси. Павел Корин» (реж. Татьяна Малова, г. Москва, 2018, док/ф, 44:00′) Представляет режиссёр.

10:40 — «Парад планет» (реж. Вера Смолина, г. Москва, 2018, худ/ф, 25:00’)

11:05 — «Башка» (реж. Ксения Исаева, Саратовская обл., 2018, худ/ф, 12:51’)

11:20 — «С видом на жизнь» (реж. Дмитрий Степанов, г. Москва, 2018, док/ф, 16:09′) Представляет режиссёр.

11:45 — «Суперприз» (реж. Константин Челидзе, г. Москва, 2017, худ/ф, 14:55’)

12:00 — «Катанга» (реж. Павлос Триподакис, Греция, 2017, док/ф, 69:02’) Представляет режиссёр.

13:20 — «Манеж» (реж. Бекинай Токтосунова, Киргизия, 2017, худ/ф, 14:30’) Представляет режиссёр.

13:40 — «Дубак» (реж. Анна Крицкая, Свердловская обл., 2017, м/ф, 06:40′)

13:50 — «Тише» (реж. Максим Куликов, Свердловская обл., 2017, м/ф, 09:43′)

14:00 — «Босоногая радость» (реж. Наталья Федченко, г. Санкт-Петербург, 2018, м/ф, 16:13′) Представляет автор сценария Екатерина Каликинская.

14:20 — «Елизавета Фёдоровна. Осталась лишь одна молитва» (2018, реж. Юлия Ермолина, г. Москва, 2018, док/ф, 104:00′) Представляет режиссёр.

16:15 — «Агасфер» (реж. Алина Поличук, г. Москва, 2018, худ/ф, 74:26′)

17:30 — "Чудотворец«(реж. Александр Замыслов, Владислав Колесов, г. Москва, 2018, док/ф, 77:17′). Премьера авторской версии фильма. Представляют создатели проекта.

Фильмы внеконкурсной программы

19:00 — «Хрусталь» (реж. Анастасия Денисова, г. Москва, 2018, худ/ф, 15:00’)

19:15 — «Ключи» (реж. Александр Фомичев, г. Москва, 2018, худ/ф, 18:09’)

19:35 — "Слёзы и радости Марьи Петровны«(реж. Николай Кириллов, г. Москва, 2017, худ/ф, 15:00’)

19:50 — «Путь к храму» (реж. Анна Драницына, г.Санкт-Петербург, 2017, док/ф, 70:38′)

21:15 — «Олух» (реж. Елена Аврамова, г. Санкт-Петербург, 2017, худ/ф, 18:59’)

21:30 — «Мама, где ты?» (реж. Михаил Андросов, г. Калуга, 2018, худ/ф, 29:30’)

Дом офицеров флота (ул. Ленина, 9)

19:00 — Творческий вечер народного артиста России Виктора Сухорукова. «Из дневника. Ваш Сухоруков»

24 октября (среда)

Кинотеатр «Победа» (ул. Большая Морская, 13)

09:00 — «Крымский ход» (2017, реж. Максим Смирнов, г. Москва, 2017, док/ф, 23:00′)

09:25 — «Сотворить благо. Бахрушины» (реж. Владимир Самородов, Марина Труш, г. Москва, 2017, док/ф, 43:30′)

10:10 — «Сегодня я живу не зря» (реж. Ирина Минигалеева , г. Уфа, 2018, док/ф, 29:43′) Представляет режиссёр.

10:50 — «Иосиф Бродский: северный край» (реж. Николай Якимчук, Беларусь / РФ, 2017, док/ф, 47:00′) Представляет режиссёр.

11:50 — «Путь Александра Лепетухина» (реж. Анна Самойлова, г. Хабаровск, 2018, док/ф, 32:00′) Представляет директор Дальневосточной киностудии.

12:30 — «Свидетель» (реж. Шейда Каши, Иран, 2017, м/ф, 08:23′)

12:40 — «Димитрий Донской» (реж. Ксения Симонова, г. Евпатория, 2017, м/ф, 07:26′) Представляет режиссёр, мастер песочной анимации Ксения Симонова.

13:20 — «Туман» (реж. Месс Бикасси, г. Москва, 2018, худ/ф, 29:00’)

14:00 — «Искусственное дыхание» (реж. Галина Леонтьева, г. Москва, 2017, док/ф, 55:52′) Представляет режиссёр.

15:10 — «Жизнь вечная» (реж. Алексей Тельнов, г. Санкт-Петербург, 2017, док/ф, 58:53′)

Представляет режиссёр.

16:20 — «Донецкая Вратарница» (2018, реж. Наталья Батраева, г. Краснодар, 2018, док/ф, 44:00′) Представляет режиссёр.

17:20 — «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени» (реж. Андрей Осипов, г. Москва, 2018, худ/ф, 60:37′)

Дом офицеров флота (ул. Ленина, 9)

19:00 — Церемония закрытия фестиваля с участием Виктора Сухорукова и Александра Ф. Скляра.

Показ игровых короткометражных фильмов «Данька» (реж. Юрий Морозов, г.Москва, 2018, 20:25’) и «Дима» (реж. Светлана Ибатуллина, г. Москва, 2018, 19:51’)